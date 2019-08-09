Трамп оголосив про зміни в керівництві розвідки США

Голова контррозвідки США Джозеф Мегуаєр виконуватиме обов'язки Директора національної розвідки, заявив президент США Дональд Трамп.

Теперішній голова розвідки США Ден Коутс полишає свою посаду 15 серпня. Заступниця Коутса Сью Гордон також заявила про свою відставку. В своїй записці, оприлюдненій Білим Домом, Гордон вказала, що полишає посаду, через формування нової команди президентом.

Президент США висловив переконання, що Мегуаєр досягне успіху на новій посаді. Він також згадав про кар'єру Мегуаєра в ВМС США і наукову роботу в Гарварді.

"Мені приємно поінформувати вас, що вельмишановного Джозефа Мегуаєра, теперішнього директора Національного центру контртероризму, буде призначено виконуючим обов'язки директора Національної розвідки з 15 серпня", - написав Трамп у Twitter.

Президент Трамп неодноразово критикував роботу розвідувальних служб США і демократи в Конгресі побачили в зміні керівництва загрозу політизації установи. Так, голова Комітету з розвідки Палати представників США демократ Адам Шифф в своїй заяві висловив жаль з приводу відставки Коутса та Гордон і закликав Конгрес забезпечити незалежну роботу американської розвідки.

"Ці втрати в керівництві, поряд з наміром президента викорінити всіх, хто може не погоджуватись, являють собою один з найбільших викликів для розвідувальної спільноти, - йдеться в заяві Шиффа. – Конгрес має забезпечити, що розвідувальна спільнота продовжить надавати незалежний аналіз та оцінку відповідальним за прийняття рішень і завжди продовжить говорити правду тим, хто при владі".

Ден Коутс у своїй заяві високо відгукнувся як про роботу Сью Гордон, так і про кандидатуру Мегуаєра.

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