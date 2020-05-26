ВООЗ зупиняє випробування гідроксихлорохіну побоюючись негативних наслідків

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Ґебреєсус повідомив, що ВООЗ призупиняє випробування антималярійного препарату гідроксихлорохіну у лікуванні COVID-19 через побоювання негативних наслідків для пацієнтів.

Гідроксихлорохін став відомим у світі після того, як французький лікар Дідьє Рауль заявив, що він успішно застосовує препарат у лікарні в Марселі для лікування людей уражених коронавірусом.

Ми не змогли підтвердити користь гідроксихлорохіну чи хлорохіну у випадках COVID-19...

Президент США Дональд Трамп неодноразово хвалив гідроксихлорохін і казав журналістам, що сам приймає препарат для профілактики COVID-19.

ВООЗ у понеділок заявив про “тимчасове” припинення випробувань з огляду на опубліковане минулого тижня дослідження в медичному журналі Lancet, де автори заявили, що користі від застосування гідроксихлорохіну у лікуванні лікарняних пацієнтів з коронавірусом не було, але натомість була зафіксована вища смертність.

Гідроксихлорохін і попередня версія препарату, хлорохін, віддавна використовуються для лікування малярії, а також артриту і вовчака.

Дослідження, надруковане у журналі Lancet, охоплювало понад 96 заражених коронавірусом пацієнтів, з яких 15 тисяч отримували дози різних форм хлорохіну, у деяких випадках разом з антибіотиками.

У висновку дослідження сказано: “Ми не змогли підтвердити користь гідроксихлорохіну чи хлорохіну у випадках COVID-19 при застосуванні у лікарні препаратів окремо або з макролідом (клас антибіотиків). Усі режими тих ліків, коли їх використовували для лікування COVID-19, були пов’язані зі зменшеним рівнем виживання у лікарні, а також із зростанням частоти шлуночкових аритмій”.

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