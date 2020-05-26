ВООЗ застерігає про ймовірність нового стрибка COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я вказує на загрозу повторних спалахів заражень коронавірусом навіть у тих країнах, де показники пандемії пішли на спад, якщо уряди надто швидко скасовуватимуть карантинні обмеження.

ВООЗ також закликає розробляти дієві системи виявлення і відстеження заражень.

Застереження пролунало у той час як багато країн Європи, а також штати у США почали послаблювати карантин, який стримав поширення коронавірусу, але завдав шкоди економіці.

Ми не можемо вважати, що, пішовши на спад, хвороба буде спадати далі...

Чільний представник ВООЗ Майк Раян наголосив під час відео прес-конференції у понеділок, що перша хвиля пандемії COVID-19 у світі ще поширюється, оскільки у час падіння в деяких країнах, коронавірус і далі набирає сили у Центральній та Південній Америці, Південній Азії, а також в Африці.

Раян сказав, що епідемії часто відбуваються хвилями, що означає можливість повторних спалахів навіть там, де вже почався спад.

Він наголосив, що зараження можуть поширюватися швидше, якщо заходи для стримування першої хвилі COVID-19 скасувати поспішно.

“Нам треба усвідомлювати, що будь-коли хвороба може знову підстрибнути. Ми не можемо вважати, що, пішовши на спад, хвороба буде спадати далі, і що у нас буде кілька місяців для приготувань до повторної хвилі. Ми можемо мати ще один підйом у цій хвилі”, - сказав Майк Раян.

На думку посадовця ВООЗ Європа та Північна Америка повинна залишати в дії “заходи в інтересах охорони здоров’я та соціальні обмеження, спостереження та аналізи, а також всесторонню стратегію для того, щоб показники і далі йшли на спад і щоб ще одного стрибка не було”.

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