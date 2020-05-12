ВООЗ застерігає про повторні хвилі Ковід-19, вказуючи на нові спалахи в Німеччині, Кореї і Китаї 

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала уряди до “надзвичайної пильності” у процесах послаблення карантинних режимів, щоб уникнути повторних хвиль пандемії коронавірусу.

Раніше з Німеччини повідомили, що разом з початком скасування карантину там зареєстровано збільшення випадків нових заражень.

...Завжди існуватиме загроза, що вірус почне поширення заново.

З Південної Кореї, яку також називають прикладом успішності у стримуванні епідемії, повідомили про спалах Ковід-19, пов’язаний з нічними клубами.

Про нові осередки Ковід-19, що з’явилися після зняття карантину, повідомляють також з Китаю.

“Якщо не розслідувати осередки хвороби, яка зберігатиметься на низькому рівні, то завжди існуватиме загроза, що вірус почне поширення заново”, - сказав голова програми надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Раян.

Посадовець висловив сподівання, що Німеччина та Південна Корея зможуть ізолювати нові осередки коронавірусу, і назвав це головною передумовою уникнення великих повторних хвиль пандемії.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус на тій же прес-конференції у Женеві сказав, що вихід з карантину це “складний і важкий” процес і що найголовнішим для порятунку життів є поступовість.

Представники ВООЗ також вказали на дані досліджень, що виявляють нижчий ніж очікували рівень антитіл у зрізах населення, що означає можливість подальших заражень.

“Наразі поширеною залишається ситуація, в якій антитіла мають мало людей”, - сказала епідеміолог з ВООЗ Марія Керхове.

У зв’язку з цим її колега Майк Раян назвав небезпечними сподівання, що на перешкоді поширенню Ковід-19 стане так званий “стадний імунітет”.

“Це дуже небезпечне, небезпечне сподівання”, - сказав він.

ВООЗ повідомила, що їй надали дані про понад 4 мільйони заражених коронавірусом у світі.

За кількістю підтверджених випадків за станом не вечір 11 травня на першому місці були США - 1 271 645 заражених і 76 916 померлих, а далі йшли Іспанія - 224 390 заражених і 26 621 померлих та Росія - 221 344 і 2 009 померлих.

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