У США зафіксували рекордно високу інфляцію на оптовому ринку

Ціни на американському оптовому ринку у листопаді зросли на рекордні 9,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про збереження інфляційного тиску. Міністерство праці США у вівторок заявило, що у місячному вираженні індекс цін виробників зріс на 0,8% після підвищення на 0,6% у жовтні. Це найвищий місячний показник за останні чотири місяці.

Ціни на продукти харчування, що у жовтні знизилися на 0,3%, у листопаді збільшилися на 1,2 %. Ціни на енергоносії зросли на 2,6% після зростання на 5,3% у жовтні.

Річний показник оптової інфляції встановив новий максимум, перевершивши попередній рекорд 8,6%, зафіксований як у вересні, так і в жовтні. Статистика з оптових цін ведеться з 2010 року.

Показник базової інфляції на оптовому рівні, який не враховує нестабільних цін на продукти харчування та енергоносії, у листопаді зріс на 0,8%, а в річному вираженні – на 9,5%. Ціни на товари зросли на 1,2%, а послуги – на 0,7%.

У товарній категорії ціни на сталевий брухт зросли на 10,7%. Також підвищилися ціни на бензин, авіапаливо та промислові хімікати. У категорії продуктів харчування зросли ціни на свіжі фрукти та овочі, а ціна на куряче м'ясо впала.

Минулої п'ятниці стало відомо, що у листопаді споживчі ціни зросли на 6,8%, що стало найбільшим зростанням за 39 років. Різко підвищилася вартість енергії, продуктів харчування та багатьох інших товарів.

Очікується, що Федеральна резервна система, яка проводить цього тижня своє останнє цього року засідання, в середу анонсує прискорення згортання програми купівлі облігацій, тим самим готуючи ґрунт для підвищення ключової базової процентної ставки, що може статися в середині 2022 року. Таким чином ФРС прагне продемонструвати свою рішучість приборкати інфляцію.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Associated Press.

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