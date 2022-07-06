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Чому прем'єрство Бориса Джонсона під загрозою?
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон опинився під новою хвилею тиску після того, як кілька провідних членів його кабінету демонстративно пішли у відставку, розкритикувавши керівника уряду.
Джонсон здобув широку прихильність багатьох українців після того, як Британія разом зі США почала однією з перших постачати зброю Україні для захисту від вторгнення Росії.
Допомога Україні має широку підтримку в Британії, і за це виступають усі парламентські партії та провідні політичні лідери.
Тому внутрішньополітичні зміни не призведуть до перегляду політики Лондона щодо Києва.
Борис Джонсон привернув багато уваги, відвідавши Київ вже двічі з часу відкритого російського вторгнення.
Але вдома він постійно зазнає гострої критики за те, що його опоненти називають схильністю ігнорувати, або порушувати правила і нечесно виправдовуватися за проступки.
Великим скандалом стало те, що Джонсон ухилявся від відповідальності за так звані вечірки працівників в урядовій будівлі на Давнінґ стріт 10 у розпал пандемії КОВІДу, коли оголошені урядом правила суворо забороняли будь-які зібрання.
Джонсон та багато урядовців були оштрафовані поліцією, і він сам був вимушений попросити пробачення.
Тепер новий скандал пов’язаний з тим, що Борис Джонсон призначив на важливу посаду особу, знаючи, що проти тої особи були висунуті серйозні звинувачення у негідних і можливо незаконних діях.
Урядовці, які подали у відставку 5 липня, зокрема міністр фінансів Ріші Сунак та міністр охорони здоров’я Саджід Джавід, заявили, що на їхню думку Джонсон не відповідає посаді.
У відставку пішли також кілька британських посадовців нижчого рангу.
Щораз більше голосів в урядовій Консервативній партії закликають до зміни керівника.
Тим часом опозиційна Лейбористська партія на тлі скандальних звинувачень закликає до проведення нових парламентських виборів, сподіваючись завдати поразки консерваторам і перебрати від них право формувати уряд.
Борис Джонсон, колишній журналіст, а згодом мер Лондона і міністр закордонних справ, 2019 року привів Консервативну партію до перемоги на виборах під гаслами втілення Брекзиту - виходу країни з Європейського Союзу.
Багатьом британцям подобалися його програмні гасла і стиль спілкування, який був переконливий навіть для тих виборців, які раніше зазвичай голосували за лівішу Лейбористську партію.
Але критики називали стиль його керівництва хаотичним.
Борису Джонсону доводиться відповідати на звинувачення у непослідовності і навіть в обманюванні та порушеннях на тлі погіршення стану економіки і зростання вартості життя для британців.
Останні опитування агентства YouGov виявило, що 69% британців висловлюються за його відставку.
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Свавільні затримання широко поширені на контрольованих Росією територіях України – Глава ООН з прав людини
ЖЕНЕВА, 5 липня (Reuters) – Довільне затримання цивільних осіб набуло широкого поширення в частинах України, утримуваних російськими військовими та пов’язаними з ними збройними групами. Про це у вівторок заявила глава ООН з прав людини, повідомивши про 270 задокументовані випадки. Вона оголосила про плани посилити моніторинг у країні.
Висновки ґрунтувалися на інформації, отриманій від відвідин спостерігачами на місцях та інтерв’ю, проведеними з трохи більше ніж 500 жертвами та свідками порушень прав людини, а також - на інших джерелах, заявила Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет.
«Незважаючи на обмеження доступу, ми задокументували 270 випадків свавільних затримань і насильницьких зникнень. Вісім жертв були знайдені мертвими», — сказала Бачелет в оновленому звіті про ситуацію в Україні в період з 24 лютого по 15 травня.
У виступі на цьому ж засіданні заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова звинуватила Росію у "масштабному" викраденні людей, у тому числі мера Херсона Ігоря Колихаєва, і закликала до їх негайного та безумовного звільнення.
Делегат від Росії Євген Устинов заявив, що доповідь Бачелет є частиною дезінформаційної кампанії проти його країни, покликаної «приховати злочини київського режиму». Москва заперечує навмисні напади на мирних жителів після вторгнення 24 лютого.
У вівторок російські війська завдали ударів по цілях у Донецькій області, щоб підготувати шлях для очікуваного бронетехнічного удару, щоб спробувати захопити більше території.
Офіс ООН з прав людини, який працює в Україні з 2014 року, досі не отримав доступ до території, окупованої російськими збройними силами, сказала Бачелет.
Вона також заявила, що її офіс збільшує свою присутність у країні - планується збільшити моніторингову групу в Україні до 80 осіб із приблизно 55.
Наразі було задокументовано близько 4889 смертей цивільних осіб, сказала Бачелет, підкресливши, що фактичні цифри, «ймовірно, значно» вищі.
Висока кількість жертв серед цивільного населення та масштаби руйнувань викликають «значне занепокоєння» щодо того, що атаки, здійснені російськими збройними силами, не відповідають міжнародному гуманітарному праву, сказала Бачелет, додавши, що українські військові також, очевидно, причетні до подібних порушень у східних частинах країни, але в "набагато меншому масштабі".
«Дії Росії є образою для людства. Ми не можемо стояти осторонь і мовчати», — заявила на сесії Мішель Тейлор, посол США в Раді.
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