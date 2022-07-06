Чому прем'єрство Бориса Джонсона під загрозою?

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон опинився під новою хвилею тиску після того, як кілька провідних членів його кабінету демонстративно пішли у відставку, розкритикувавши керівника уряду.

Джонсон здобув широку прихильність багатьох українців після того, як Британія разом зі США почала однією з перших постачати зброю Україні для захисту від вторгнення Росії.

Допомога Україні має широку підтримку в Британії, і за це виступають усі парламентські партії та провідні політичні лідери.

Тому внутрішньополітичні зміни не призведуть до перегляду політики Лондона щодо Києва.

Борис Джонсон привернув багато уваги, відвідавши Київ вже двічі з часу відкритого російського вторгнення.

Але вдома він постійно зазнає гострої критики за те, що його опоненти називають схильністю ігнорувати, або порушувати правила і нечесно виправдовуватися за проступки.

Великим скандалом стало те, що Джонсон ухилявся від відповідальності за так звані вечірки працівників в урядовій будівлі на Давнінґ стріт 10 у розпал пандемії КОВІДу, коли оголошені урядом правила суворо забороняли будь-які зібрання.

Джонсон та багато урядовців були оштрафовані поліцією, і він сам був вимушений попросити пробачення.

Тепер новий скандал пов’язаний з тим, що Борис Джонсон призначив на важливу посаду особу, знаючи, що проти тої особи були висунуті серйозні звинувачення у негідних і можливо незаконних діях.

Урядовці, які подали у відставку 5 липня, зокрема міністр фінансів Ріші Сунак та міністр охорони здоров’я Саджід Джавід, заявили, що на їхню думку Джонсон не відповідає посаді.

У відставку пішли також кілька британських посадовців нижчого рангу.

Щораз більше голосів в урядовій Консервативній партії закликають до зміни керівника.

Тим часом опозиційна Лейбористська партія на тлі скандальних звинувачень закликає до проведення нових парламентських виборів, сподіваючись завдати поразки консерваторам і перебрати від них право формувати уряд.

Борис Джонсон, колишній журналіст, а згодом мер Лондона і міністр закордонних справ, 2019 року привів Консервативну партію до перемоги на виборах під гаслами втілення Брекзиту - виходу країни з Європейського Союзу.

Багатьом британцям подобалися його програмні гасла і стиль спілкування, який був переконливий навіть для тих виборців, які раніше зазвичай голосували за лівішу Лейбористську партію.

Але критики називали стиль його керівництва хаотичним.

Борису Джонсону доводиться відповідати на звинувачення у непослідовності і навіть в обманюванні та порушеннях на тлі погіршення стану економіки і зростання вартості життя для британців.

Останні опитування агентства YouGov виявило, що 69% британців висловлюються за його відставку.