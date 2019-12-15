Голова підкомітету Конгресу з питань Європи: краще би Трамп зустрівся з Зеленським, а не Лавровим

Краще б така зустріч відбулась з президентом Зеленським

Президент США Дональд Трамп мав би продемонструвати підтримку України. Про це в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки" заявив Білл Кітінг, голова підкомітету Палати представників Конгресу США з питань Європи, Євразії, енергетики та навколишнього середовища (Subcommittee on Europe, Eurasia, Energy, and the Environment). Так Кітінг відповів на запитання про нещодавню зустріч президента США Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Ми у Конгресі хотіли б продемонструвати решті світу, що Сенат і Палата представників, республіканці і демократи, проявляють велику зацікавленість у підтримці України



"Я повинен сказати, що ця зустріч викликала мій інтерес через те, що вона відбулася за кілька годин після паризьких переговорів у «Нормандському форматі», і своїм форматом - зазвичай зустрічаються міністр і держсекретар, але тут до них приєднався президент. Цей збіг викликає занепокоєння - ми у Конгресі хотіли б продемонструвати решті світу, що Сенат і Палата представників, республіканці і демократи, проявляють велику зацікавленість у підтримці України. Це важливо для нашої безпеки, для наших союзників, для демократії в Україні", - заявив Кітінг.

"Краще б така зустріч відбулась з президентом Зеленським", - відзначив Кітінг.

Минулого тижня віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, перебуваючи у Вашингтоні, що США та Україна працюють над організацією повноцінного візиту президента України Володимира Зеленського до США.

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