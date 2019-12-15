Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Голова підкомітету Конгресу з питань Європи: краще би Трамп зустрівся з Зеленським, а не Лавровим

Bill Keating

Показати коментарі

Краще б така зустріч відбулась з президентом Зеленським

Президент США Дональд Трамп мав би продемонструвати підтримку України. Про це в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки" заявив Білл Кітінг, голова підкомітету Палати представників Конгресу США з питань Європи, Євразії, енергетики та навколишнього середовища (Subcommittee on Europe, Eurasia, Energy, and the Environment). Так Кітінг відповів на запитання про нещодавню зустріч президента США Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Ми у Конгресі хотіли б продемонструвати решті світу, що Сенат і Палата представників, республіканці і демократи, проявляють велику зацікавленість у підтримці України


"Я повинен сказати, що ця зустріч викликала мій інтерес через те, що вона відбулася за кілька годин після паризьких переговорів у «Нормандському форматі», і своїм форматом - зазвичай зустрічаються міністр і держсекретар, але тут до них приєднався президент. Цей збіг викликає занепокоєння - ми у Конгресі хотіли б продемонструвати решті світу, що Сенат і Палата представників, республіканці і демократи, проявляють велику зацікавленість у підтримці України. Це важливо для нашої безпеки, для наших союзників, для демократії в Україні", - заявив Кітінг.
Дивіться також:

Кулеба розповів у Вашингтоні про підготовку зустрічі Трампа та Зеленського

"Краще б така зустріч відбулась з президентом Зеленським", - відзначив Кітінг.

Минулого тижня віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, перебуваючи у Вашингтоні, що США та Україна працюють над організацією повноцінного візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Дивіться також: Чи прокладе економіка шлях Дональду Трампу до другого президентського терміну?

Чи прокладе економіка шлях Дональду Трампу до другого президентського терміну? Відео
Embed
Чи прокладе економіка шлях Дональду Трампу до другого президентського терміну? Відео

No media source currently available

0:00 0:03:25 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG