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Наука і технології

Як шанувальниця історії веде битву проти пропаганди насильства в Вікіпедії. Відео

  • Голос Америки
Як шанувальниця історії веде битву проти пропаганди насильства в Вікіпедії. Відео
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Як шанувальниця історії веде битву проти пропаганди насильства в Вікіпедії. Відео

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За 20 років існування, Вікіпедія стала найдоступнішим джерелом інформації для сотень мільйонів людей в усьому світі. Не всі, утім, усвідомлюють, що написати статтю може фактично будь-хто, а відповідальність за перевірку фактів і виправлення неточностей беруть на себе редактори-волонтери.

Розповідаємо про одну із так званих «борчинь» Вікіпедії, яка веде битву проти пропаганди насильства.

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