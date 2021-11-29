Розповідаємо про одну із так званих «борчинь» Вікіпедії, яка веде битву проти пропаганди насильства.
Як шанувальниця історії веде битву проти пропаганди насильства в Вікіпедії. Відео
- Голос Америки
За 20 років існування, Вікіпедія стала найдоступнішим джерелом інформації для сотень мільйонів людей в усьому світі. Не всі, утім, усвідомлюють, що написати статтю може фактично будь-хто, а відповідальність за перевірку фактів і виправлення неточностей беруть на себе редактори-волонтери.
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