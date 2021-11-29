Як шанувальниця історії веде битву проти пропаганди насильства в Вікіпедії. Відео

За 20 років існування, Вікіпедія стала найдоступнішим джерелом інформації для сотень мільйонів людей в усьому світі. Не всі, утім, усвідомлюють, що написати статтю може фактично будь-хто, а відповідальність за перевірку фактів і виправлення неточностей беруть на себе редактори-волонтери.