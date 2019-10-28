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США

У Лос-Анджелесі горять найпрестижніші райони. Хто із зірок постраждав?

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Тисячі людей вимушені евакуюватися із найпрестижніших районів Лос-Анджелеса після того, як пожежа спалахнула неподалік музею Getty Center. 

Пожежа розпочалася близько 1:30 ранку і відтоді поширилась, охопивши більше 200 гектарів, на покритих чагарниками пагорбах навколо району шосе Interstate 405, біля одних з найдорожчих будинків міста.

Зірка баскетболу Леброн Джеймс, зірка фільму "Термінатор" та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеґґер, актор "Агенти Щ.И.Т." Кларк Грегг та автор "Синів анархії" Курт Саттер написали у Твіттері, що вони змушені евакуюватися зі своїх будинків. Пасажири опублікували відео оповитих помаранчевим полум'ям схилів обабіч дороги, пише Reuters.

"Щонайменше п'ять будинків згоріло, але повідомлень про травми не надходило", – заявив міський голова Ерік Гарсетті на прес-конференції з представниками пожежних служб, попереджаючи, що він очікує, що ця кількість зросте.

"Це пожежа, яка швидко поширюється", - сказав він, закликаючи мешканців зони евакуації, яка охоплює більше 10 000 будинків, швидко вийти.

/**/ /**/ /**/ Пожежа на півночі Каліфорнії 24 жовтня 2019 року
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Через пожежі в Каліфорнії знеструмлено сотні тисяч будинків

Марк Ченард, синоптик Центру прогнозування погоди NWS, заявив, що сила поривів вітру на півночі Каліфорнії зменшиться ближче до опівдня, а на півдні штату - в другій половині дня.

Швидкість поривів вітру можуть становити від 50 до 60 миль на годину (80-96 км / год).

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Через пожежі в Каліфорнії знеструмлено сотні тисяч будинків. Відео
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Через пожежі в Каліфорнії знеструмлено сотні тисяч будинків. Відео

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