У Лос-Анджелесі горять найпрестижніші райони. Хто із зірок постраждав?

Пожежа розпочалася близько 1:30 ранку і відтоді поширилась, охопивши більше 200 гектарів, на покритих чагарниками пагорбах навколо району шосе Interstate 405, біля одних з найдорожчих будинків міста.

Зірка баскетболу Леброн Джеймс, зірка фільму "Термінатор" та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеґґер, актор "Агенти Щ.И.Т." Кларк Грегг та автор "Синів анархії" Курт Саттер написали у Твіттері, що вони змушені евакуюватися зі своїх будинків. Пасажири опублікували відео оповитих помаранчевим полум'ям схилів обабіч дороги, пише Reuters.

"Щонайменше п'ять будинків згоріло, але повідомлень про травми не надходило", – заявив міський голова Ерік Гарсетті на прес-конференції з представниками пожежних служб, попереджаючи, що він очікує, що ця кількість зросте.

"Це пожежа, яка швидко поширюється", - сказав він, закликаючи мешканців зони евакуації, яка охоплює більше 10 000 будинків, швидко вийти.

Марк Ченард, синоптик Центру прогнозування погоди NWS, заявив, що сила поривів вітру на півночі Каліфорнії зменшиться ближче до опівдня, а на півдні штату - в другій половині дня.

Швидкість поривів вітру можуть становити від 50 до 60 миль на годину (80-96 км / год).

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