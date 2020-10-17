Як потрапити до армії США та витримати перші випробування

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-Не спати три доби поспіль, бездоганно стріляти, повзати вночі по болоту повному алігаторів - лише кілька випробувань в армії США. Колишній український військовий ділиться враженнями про службу у збройних силах США.



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