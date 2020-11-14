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Що приваблює українців США до цих банків

  • Голос Америки
Що приваблює українців США до цих банків
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Що приваблює українців США до цих банків

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Понад три мільярди доларів - актив українських кредитних спілок США. Дізнайтесь завдяки кому українські «банки» Америки переживають Ренесанс.

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