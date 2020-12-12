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Довготривалі наслідки КОВІД-19

  • Голос Америки
Довготривалі наслідки КОВІД-19
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Довготривалі наслідки КОВІД-19

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Можна без симптомів перехворіти короновірусом, а згодом виявляться серйозні наслідки, попереджають американські лікарі. Ковід-19, за словами науковців, системне захворювання, здатне порушувати функції різних органів та нервової системи.

- Можна без симптомів перехворіти короновірусом, а згодом виявляться серйозні наслідки, попереджають американські лікарі. Ковід-19, за словами науковців, системне захворювання, здатне порушувати функції різних органів та нервової системи.

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