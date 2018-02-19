Бійка з китайцями через ядерну валізу США спростована американськими спецслужбами

Секретна Служба США, американська спецслужба, яка здійснює охорону високопосадовців США та іноземних делегацій офіційно спростувала повідомлення про буцімто бійку з китайцями за ядерну валізу президента США, яка, нібито, сталась минулої осені у ході візиту Трампа до КНДР.

Раніше численні світові ЗМІ з посиланням на сайт Axios повідомили, що минулого листопада в ході візиту президента США Дональда Трампа до Китаю, буцімто, відбулась сутичка за участі голови апарату Білого дому генерала Келлі, охоронця секретної служби США та співробітника китайських спецслужб.

Відповідно до статті на сайті, 9-го листопада у ході візиту президента США до Загальнокитайського зібрання, місцева охорона заблокувала прохід до одного з приміщень американському військовому посадовцю, який слідував за президентом і мав би собі т.з. "ядерну валізу" (містить коди запуску ядерних ракет і, відповідно до правил, має завжди перебувати поруч із президентом - прим. ГА).

Звіримо факти: Повідомлення про те, що агенти Секретної служби повалили китайського посадовця на землю у ході офіційної подорожі президента США до Китаю у листопаді 2017-го року не відповідають дійсності

Про подію було негайно повідомлено голові апарату Білого дому, який особисто наказав американському чиновнику ігнорувати накази китайської охорони та рухатись далі. Щойно американський чиновник почав рухатись, буцімто, сталося сум'яття і китайський охоронець схопив Келлі, який відкинув його руку. Китайця, буцімто, тут таки повалив на землю співробітник Секретної служби США.

За інформацією видання, інцидент був скороминущим. Американська сторона, буцімто, заздалегідь поінформувала китайців про всі тонкощі візиту, але "хтось з китайського боку, або не отримав інформацію, або прийняв рішення натиснути на американців".

"Було повідомлено, що китайці ні на секунду не отримали доступу до ядерної валізи і навіть не торкались її... Голова китайської охорони пізніше вибачився за непорозуміння", - відзначає стаття у Axios.

Секретна служба США на своїй офіційній сторінці у Twitter так заперечила інформацію ЗМІ.

"Звіримо факти: Повідомлення про те, що агенти Секретної служби повалили китайського посадовця на землю у ході офіційної подорожі президента США до Китаю у листопаді 2017-го року не відповідають дійсності", - повідомила офіційна сторінка Секретної служби у Twitter.

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