Про депортацію Саакашвілі висловились на Заході: Не поважають закон обидві сторони конфлікту

Застосування закону через низькі політичні мотиви може і мати ауру законності, але є поганим рішенням з точки зору політики. Саакашвілі не герой, але це погане вирішення ситуації

Саакашвілі не герой, але його видворення з України є поганим вирішенням ситуації. Про це у Twitter заявив колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер.

У понеділок стало відомо спочатку про затримання Саакашвілі українськими силовиками, а пізніше про його видворення з України.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками Міграційної служби та Національної поліції довели до Міхеїла Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування", - написав у Facebook речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Позбавлення Саакашвілі його єдиного громадянства є очевидним порушенням його прав людини. Примусова департація лише погіршує ситуацію

Тривалий час в інформаційному просторі домінували спекуляції, що Саакашвілі може буде депортовано до Грузії, де його заочно засдужено до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Саме варіант випровадження Саакашвілі до Грузії і коментував Карпентер.

"Погано для України і ще гірше для Грузії. Застосування закону через низькі політичні мотиви може і мати ауру законності, але є поганим рішенням з точки зору політики. Саакашвілі не герой, але це погане вирішення ситуації", - твітував з цього приводу Майкл Карпентер.

Як виявилось, екс-президента Грузії відправили до Польщі.

Несхвально про видворення Саакашвілі відгукнувся і колишній міністр закордонних справ Швеції, радник Порошенка, Карл Більдт.

"Позбавлення Саакашвілі його єдиного громадянства є очевидним порушенням його прав людини. Примусова департація лише погіршує ситуацію", - твітує Карл Більдт.

Сам Саакашвілі телефоном з Варшави так описав обставини свого затримання та видворення з України.

«В кафе увірвались, посадили в бус. Вони намагались закрити мені очі, зав'язати руки. Посадили у машину, яка довго кружляла по Києву. Висадили в Борисполі, потім підігнали літак, скрутили руки та грубо посадили на нього», - повідомляє Facebook опозиціонера.

Бійка між Порошенком та Саакашвілі нагадує мені бійку Ющенка з Тимошенко у дні після Помаранчевої революції - обидва випадки викликали сумну думку, що на фундаментальному рівні політика в Україні мало змінилась

«Маємо зрозуміти, що нас постійно розводять. Ми маємо розуміти, з ким ми маємо справу. Кримінальна справа проти мене – повна фальш. Путін і Порошенко та Іванішвілі хочуть від мене позбутись. Нам треба спокійно реагувати на їх слабість, реагувати силою духу. Це не президент і не мужчина, це підлий барига, який хоче занапастити Україну. Це все показує наскільки вони слабкі. Ми обов’язково їх переможемо», - повідомляє офіційна сторінка опозиційного українського політика, екс-президента Грузії.

Одразу ж після новин про прибуття Саакашвілі до Польщі Якуб Парусінський з анголомовного видання Kyiv Post поспішив влаштувати у Twitter опитування, яку посаду екс-президенту Грузі буде запропоновано офіційною Варшавою.

Між тим для цілої низки оглядачів обставини видворення Саакашвілі стали свідченням того, що Україна по суті не змінилась за багато років.

"Бійка між Порошенком та Саакашвілі нагадує мені бійку Ющенка з Тимошенко у дні після Помаранчевої революції - обидва випадки викликали сумну думку, що на фундаментальному рівні політика в Україні мало змінилась", - твітує Ден Пелещук, журналіст низки англомовних видань, який працює в Україні.

"Жодна зі сторін цього конфлікту не має поваги до закону", - твітує про ситуацію навколо Саакашвілі Леонід Рагозін, відомий оглядач-міжнародник.

Як відзначає "Українська правда", перший раз Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня. Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності". Генпрокуратура стверджує, що Міхеїл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт. У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції. 5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеїлу Саакашвілі.

Як відомо, у листопаді 2017 року СБУ спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії.

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