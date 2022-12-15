У Конгресі США перед засіданнями щотижня моляться за Україну  

Усі засідання Конгресу США починаються із молитви, як у Палаті представників, так і у Сенаті. І з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, принаймні раз на тиждень американські капелани в Конгресі згадують в молитвах Україну, - розповідає кореспондентка "Голосу Америки", яка працює в Конгресі, Катерина Лісунова.

Традиції молитись за Україну там дотримуються, незалежно від того, чи є українське питання у розкладі законодавців у конкретний день.

"Ми молимося, щоб ти, Господи, знову пробудив у нас пристрасть, відданість та готовність захищатись від сучасних ворогів, за свободу та суверенітет, мир та справедливість. Нам варто лише озирнутися навколо світу, щоб побачити приклад нераціональної гордині, яка загрожує Україні. Підтримай український народ, його рішучість і тверду відданість протистояти гнобителям і цьому сумнозвісному періоду в їхній історії", - говорить у молитві Маргарет Кіббен, капеланка Палати Представників США у середу, 7 грудня 2022 року.

Пресвітеріанська священнослужителька Кіббен зазвичай починає свою молитву із запитання: "Помолитесь разом зі мною?".

Вона стала 61-шою капеланкою Палати Представників та першою жінкою на цій посаді. Раніше вона стала першою жінкою- керівницею капеланів ВМС США (з 2014 по 2018 роки), також була першою жінкою капеланкою Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів та заступницею начальника капеланів ВМС США (2010 по 2014 рік). На військову службу ВМС США Кіббен вступила у 1986 році.

"О Господи, розсуди між народами і розв’яжи суперечки Твоїх людей. Перетвори їхню зброю в інструменти, які будуть обробляти землю, а не руйнувати її. Нехай їхня зброя буде віддана інструментам дипломатії та стабільності. І нехай у цей день ми отримаємо натхнення залишити наші війни та віддати шану тим, хто пішов раніше за нас із відновленою відданістю миру. І щоб порятунок був знайдений тільки в Твоєму імені, ми молимося. Амінь", - такими словами Кіббен завершила свою молитву за Україну минулої середи, 7 грудня.

Натомість в Сенаті молитовні звернення перед початком засідання читає капелан Баррі Блек. Він є 62-м капеланом Сенату Сполучених Штатів та першим афроамериканцем і першим адвентистом сьомого дня, який обійняв цю посаду.

Контр-адмірал Військово-морського флоту США у відставці Баррі Блек прослужив понад 27 років у Корпусі капеланів ВМС США, закінчивши свою кар’єру на посаді їхнього начальника у 2003 році.

"Зроби нас вдячними за привілей молитви. Нехай ми ніколи не сприймаємо це як належне. І Господи, ми продовжуємо молитися за Україну. Молимося в Твоє милосердне ім'я. Амінь", - виголосив у своїй молитві у середу, 7-го вересня, капелан Сенату США Баррі Блек.

У квітні 1789 року невдовзі після першого скликання Конгресу у Нью-Йорку одним із його «перших завдань» було створити комітет для призначення двох капеланів — для Сенату та Палати представників. Окрім відкриття щоденних сесій молитвою, капелан надає духовні поради та керівництво законодавцям та їхньому персоналу (ред. стаферам). Капелан зустрічається із законодавцями, допомагає досліджувати богословські та біблійні питання, а також проводить щотижневий молитовний сніданок. Капелани обираються більшістю голосів Палати Представників та Сенату.

Донині усі капелани Конгресу належали лише до християнських конфесій. Однак формально вони можуть бути членами будь-якої релігії чи релігійної групи.

Також члени Конгресу періодично запрошують на читання вступної молитви представників різних релігійних груп як гостей. Так вступну молитву вже читали представники різних релігій, включаючи іудаїзм та іслам.

За даними дослідницького центру Pew, понад 70% дорослих громадян США вважають себе християнами. 46% опитаних назвали себе протестантами, близько 21% - католики. 22% дорослих американців вважаються себе невіруючими людьми.