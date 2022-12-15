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У Конгресі США перед засіданнями щотижня моляться за Україну
Усі засідання Конгресу США починаються із молитви, як у Палаті представників, так і у Сенаті. І з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, принаймні раз на тиждень американські капелани в Конгресі згадують в молитвах Україну, - розповідає кореспондентка "Голосу Америки", яка працює в Конгресі, Катерина Лісунова.
Традиції молитись за Україну там дотримуються, незалежно від того, чи є українське питання у розкладі законодавців у конкретний день.
"Ми молимося, щоб ти, Господи, знову пробудив у нас пристрасть, відданість та готовність захищатись від сучасних ворогів, за свободу та суверенітет, мир та справедливість. Нам варто лише озирнутися навколо світу, щоб побачити приклад нераціональної гордині, яка загрожує Україні. Підтримай український народ, його рішучість і тверду відданість протистояти гнобителям і цьому сумнозвісному періоду в їхній історії", - говорить у молитві Маргарет Кіббен, капеланка Палати Представників США у середу, 7 грудня 2022 року.
Пресвітеріанська священнослужителька Кіббен зазвичай починає свою молитву із запитання: "Помолитесь разом зі мною?".
Вона стала 61-шою капеланкою Палати Представників та першою жінкою на цій посаді. Раніше вона стала першою жінкою- керівницею капеланів ВМС США (з 2014 по 2018 роки), також була першою жінкою капеланкою Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів та заступницею начальника капеланів ВМС США (2010 по 2014 рік). На військову службу ВМС США Кіббен вступила у 1986 році.
"О Господи, розсуди між народами і розв’яжи суперечки Твоїх людей. Перетвори їхню зброю в інструменти, які будуть обробляти землю, а не руйнувати її. Нехай їхня зброя буде віддана інструментам дипломатії та стабільності. І нехай у цей день ми отримаємо натхнення залишити наші війни та віддати шану тим, хто пішов раніше за нас із відновленою відданістю миру. І щоб порятунок був знайдений тільки в Твоєму імені, ми молимося. Амінь", - такими словами Кіббен завершила свою молитву за Україну минулої середи, 7 грудня.
Натомість в Сенаті молитовні звернення перед початком засідання читає капелан Баррі Блек. Він є 62-м капеланом Сенату Сполучених Штатів та першим афроамериканцем і першим адвентистом сьомого дня, який обійняв цю посаду.
Контр-адмірал Військово-морського флоту США у відставці Баррі Блек прослужив понад 27 років у Корпусі капеланів ВМС США, закінчивши свою кар’єру на посаді їхнього начальника у 2003 році.
"Зроби нас вдячними за привілей молитви. Нехай ми ніколи не сприймаємо це як належне. І Господи, ми продовжуємо молитися за Україну. Молимося в Твоє милосердне ім'я. Амінь", - виголосив у своїй молитві у середу, 7-го вересня, капелан Сенату США Баррі Блек.
У квітні 1789 року невдовзі після першого скликання Конгресу у Нью-Йорку одним із його «перших завдань» було створити комітет для призначення двох капеланів — для Сенату та Палати представників. Окрім відкриття щоденних сесій молитвою, капелан надає духовні поради та керівництво законодавцям та їхньому персоналу (ред. стаферам). Капелан зустрічається із законодавцями, допомагає досліджувати богословські та біблійні питання, а також проводить щотижневий молитовний сніданок. Капелани обираються більшістю голосів Палати Представників та Сенату.
Донині усі капелани Конгресу належали лише до християнських конфесій. Однак формально вони можуть бути членами будь-якої релігії чи релігійної групи.
Також члени Конгресу періодично запрошують на читання вступної молитви представників різних релігійних груп як гостей. Так вступну молитву вже читали представники різних релігій, включаючи іудаїзм та іслам.
За даними дослідницького центру Pew, понад 70% дорослих громадян США вважають себе християнами. 46% опитаних назвали себе протестантами, близько 21% - католики. 22% дорослих американців вважаються себе невіруючими людьми.
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США ввели санкції проти соратника Путіна - мільярдера Потаніна, і ставлеників Кремля в Україні
Сполучені Штати запровадили нові санкції проти російських урядовців, які допомагають просувати вторгнення Росії та контролювати захоплені території України.
Зокрема, до списку внесли Володимира Потаніна - одного з найбагатших людей у Росії й близького соратника президента Володимира Путіна. До санкційного переліку потрапила і його дружина Катерина, діти, а також його інвестиційна компанія, а щодо його яхти, яка коштує сотні мільйонів доларів, ввели статус "заблокованого майна".
До санкційного переліку внесли й представників встановленої Кремлем влади на окупованих українських територіях, серед яких - довірені особи та організації, які працювали чи працюють "від імені Кремля" на Донеччині, Херсонщині та Харківщині, зокрема, причетні до створення фільтраційних таборів та роботи загону "Беркут", чиїм завданням було "придушення опору російським силам та залякування місцевих жителів".
Держдеп США повідомив, що нові економічні обмеження також стосуватимуться 29 російських глав регіонів і губернаторів, які забезпечують виконання мобілізації росіян.
Санкції розширили і проти керівництва російської залізниці, а також гілки другого за розміром банку Росії ВТБ. Як ідеться на сайті Мінфіну США, "внаслідок сьогоднішніх рішень все майно та інтереси у власності вищевказаних осіб, які знаходяться в Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб США, заблоковано", а "усі транзакції, які здійснюються особами США або в межах (або транзитом) через Сполучені Штати, які стосуються будь-якої власності чи інтересів у власності визначених або заблокованих осіб, заборонені".
Раніше Голос Америки повідомляв, що керівники 27 держав ЄС 15 грудня у Брюсселі мають дійти згоди у питаннях €18-мільярдного пакету макрофінансової допомоги Україні та дев’ятого набору європейських санкцій щодо Росії.
Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу
Депутати Європейського парламенту 15 грудня ухвалили резолюцію, якою визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Резолюцію підтримали 507 депутати, 12 виступили проти, 17 утрималися.
Євродепутати також засуджують жахливі злочини Росії, які знову здійснюються проти українського народу, такі як цілеспрямоване знищення цивільної енергетичної інфраструктури України взимку»
Євродепутати також засуджують жахливі злочини Росії, які знову здійснюються проти українського народу, як то цілеспрямоване знищення цивільної енергетичної інфраструктури України взимкуЗаява Європейського парламенту
Цим документом євродепутати засудили дії радянського режиму, які «призвели до смертей мільйонів українців», і закликали ті уряди та організації, які ще цього не зробили, визнати їх геноцидом.
«Парламент заявляє, що відбілювання та прославляння тоталітарного радянського режиму та відродження культу радянського диктатора Йосифа Сталіна призвели до того, що Росія сьогодні є державою-спонсором тероризму. Євродепутати також засуджують жахливі злочини Росії, які знову здійснюються проти українського народу, такі як цілеспрямоване знищення цивільної енергетичної інфраструктури України взимку», – повідомляє пресслужба установи.
Євродепутати також засудили спроби правлячого режиму в Росії маніпулювати історією «заради власного виживання» та закликали Росію як правонаступницю Радянського Союзу вибачитись за злочини проти України.
Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала його геноцидом українського народу.
Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат внаслідок Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.
- Голос Америки
Є переконливі ознаки, що позасудові страти в Україні можуть бути воєнними злочинами - Верховний комісар ООН з прав людини
Верховний комісар ООН з прав людини попередив, що подальші удари по інфраструктурі України можуть призвести до серйозного погіршення гуманітарної ситуації та змусять ще більше людей в Україні залишити свої будинки.
Про це Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив у четвер в Раді з прав людини за результатами своєї поїздки Україною.
Візит Тюрка на запрошення українського уряду розпочався у неділю, 4 грудня, і тривав чотири дні, протягом яких він відвідав Київ та сусідні області, Харків, Ізюм, Ужгород.
У своєму виступі Тюрк сказав, що російські атаки призвели до того, що мільйони людей опинилися у «вкрай важких умовах».
«Нові удари можуть призвести до подальшого серйозного погіршення гуманітарної ситуації та збільшення кількості переміщених осіб», – заявив він.
Тюрк, для якого це перша поїздка в Україну після призначення на посаду у вересні, розповів, що його офіс задокументував позасудові страти та вбивства принаймні 441 мирного жителя у трьох областях України у період від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого до 6 квітня.
За словами Тюрка, за цей час у 102 селах та селищах Київської, Чернігівської та Сумської областей було задокументовано вбивства 341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та восьми дівчаток.
«Фактичні цифри, можливо, значно вищі, оскільки ми працюємо над підтвердженням ще 198 імовірних вбивств у цих регіонах», - сказав він.
«Є переконливі ознаки того, що страти без належного судового розгляду, задокументовані у звіті, можуть бути воєними злочинами у вигляді умисних вбивств», –наголосив він.
Тюрк надав подробиці деяких жорстоких вбивств, що їх було задокументовано у звіті.
«У деяких випадках російські солдати стратили мирних жителів в імпровізованих місцях тримання під вартою, – сказав він. – Інших стратили на місці після перевірок служби безпеки, у їхніх будинках, у дворах та в під'їздах, навіть якщо жертва ясно давала зрозуміти, що не становить загрози, наприклад, піднявши руки вгору».
Чоловіки та хлопчики склали 88% усіх жертв позасудових страт, поданих у звіті, сказав він, «що дозволяє припустити, що вони зазнавали невідповідних переслідувань через їхню статеву приналежність».
Також, за його словами, російська бронетехніка та танки обстрілювали житлові будинки, вбиваючи мирних жителів у їхніх будинках.
Хоча такі вбивства не обмежувалися певними районами, деякі регіони країни постраждали більше, ніж інші.
Сотні тіл було виявлено у київському передмісті Буча після вигнання російської армії у березні.
Тюрк сказав, що його офіс задокументував убивства 73 мирних жителів, зокрема трьох дітей, у період з 4 по 30 березня. У процесі підтвердження також перебуває ще 105 іморвірних вбивств цивільних осіб.
Після періоду, що розглядається у звіті, група на чолі з Тюрком продовжила документувати грубі порушення, які торкаються як цивільних осіб, так і військових, включаючи довільні затримання, насильницькі зникнення, тортури та сексуальне насильство.
Як повідомлялося раніше, за даними на 25 листопада, Генеральна прокуратура України з початку повномасштабної війни зареєструвала понад 68 тисяч злочинів проти України. Із них 47 тисяч – воєнні.
У повідомленні використано інформацію Reuters, Associated Press.
Екскаватори, труби для енергомереж - USAID нарощує допомогу Україні
Уряд США через Агенцію міжнародної допомоги USAID доправив Україні обладнання для ремонту пошкоджених російськими ударами енергомереж на понад 3 мільйона доларів.
"5,3 км труб для систем теплопостачання, 30 екскаваторів, плюс обладнання релейного захисту для двох підстанцій, пошкоджених російськими обстрілами", - повідомила у Twitter про допомогу Україні агенція USAID.
Мер Києва Віталій Кличко у свою чергу також напередодні повідомив, що від американського уряду до столиці надійшли 4 екскаватори, що "допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання киянам", та понад 130 генераторів "на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання, а також - для потреб диспетчеризації та зв’язку".
"Також за сприяння Проєкту USAID з енергетичної безпеки у Києві цього року замінили 11 км тепломереж, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів. Для цього уряд США передав труби та обладнання вартістю 1,3 млн доларів. Це дозволило відновити централізоване теплопостачання для понад 20 000 мешканців Києва", - написав Кличко у Telegram.
USAID повідомляє, що має намір продовжувати надавати допомогу місцевим виробництвам в Україні. Зокрема, одній з фабрик вже надали кошти для виготовлення 100 тисяч комплектів зимового одягу для українських дітей, а на Волині за підтримки урядової організації створили логістичний центр, "що отримує гуманітарні вантажі з усього світу і доставляє їх тим, хто найбільше потребує допомоги".
Раніше Голос Америки повідомляв, що USAID доправило до України вже понад тисячу електрогенераторів для лікарень, шкіл, рятувальних служб і державних установ.
А 13 грудня під час міжнародної конференції для України у Парижі учасники пообіцяли виділити Києву сукупно понад 1 мільярд євро на відновлення енергетичної мережі України. Виступаючи перед учасниками події, президент України Володимир Зеленський сказав, що Києву потрібно щонайменше 800 мільйонів євро для відновлення знищеної російськими ударами цивільної інфраструктури.
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