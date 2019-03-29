Ось чому важливо проголосувати. Історії українських виборців у Вашингтоні та Києві

Чому необхідно голосувати і що важливо у виборі кандидата у президенти України? Такі запитання ми поставили українцям у Києві та у Вашингтоні, які підуть на дільниці у неділю.

Сніжана Іщук родом з Вінницької області, живе у Вашингтоні 13 років. Вона – фінансовий аналітик у неприбутковій організації, яка займається освітніми проектами у країнах, що розвиваються, зокрема, й в Україні.

Можна сміятись, можливо, мій голос нічого не вирішує. Але, принаймні, його ніхто не забере і не використає

"Поки що я тут, - каже Сніжана, - але з думкою, що я колись туди повернусь. У мене є деякі ідеї, за яких обставин це станеться. Тому на вибори я піду. Голосувати я буду. Це дуже важливо, тому що у мене вся родина живе в Україні. І можна сміятись, можливо, мій голос нічого не вирішує. Але, принаймні, його ніхто не забере і не використає".

Євгеній Войтович з Горішніх Плавнів, у Києві живе 18 років, працює в Ай-Ті компанії, керує проектним відділом і продажами. Каже: "Я на голосування піду обов’язково. Я, мабуть, після 18 років, певно, не пропустив жодних виборів. Я вважаю, що голосувати потрібно обов’язково. Ті, хто не голосують, не мають права бути незадоволені ні владою, ні опозицією".

Зі своїми кандидатами обоє – визначились.

Ті, хто не голосують, не мають права бути незадоволеними ні владою, ні опозицією

"Я маю дуже сильне переконання, що кандидат, за якого я голосуватиму, єдиний, хто зможе на цей момент продовжити ті, напрацювання, які Україна має за ці декілька років, - розповідає Сніжана і додає, - Деякі з них мене дуже тішать, але маємо те, що маємо".

Натомість Євгеній керується іншими міркуваннями

"Для мене це був більш вибір логічний, бо я до деяких кандидатів ставився дуже упереджено, спираючись на ті рішення, голосування, дії, які вони робили, обіймаючи високі посади у попередні 10 років. Програма, звичайно, впливає, але я б більше довіряв фактам, тому, що уже зроблено", - каже вона.

Якщо обіцянки не мають якоїсь обґрунтованої бази ... це було написано без повного усвідомлення того, як це відбувається

А от Сніжана детально вивчила програми і найбільше приділяла увагу їхнім економічним пропозиціям: "Я читала програму свого кандидата і двох інших. Як економіст і фінансист за освітою, це для мене вирішальний момент. Якщо деякі обіцянки не мають якоїсь обґрунтованої бази, і не мають навіть якоїсь економічної чи фінансової термінології, то це було написано кимось, якось, десь там, без повного усвідомлення того, як це відбувається".

Євгеній аналізував обіцянки політиків відносно до того, що входить у прямі обов’язки Президента України: "Якщо ми говоримо про вибори президента, то він повністю відповідає за армію, зовнішню політику та частину силових структур, наприклад, СБУ. Як показує практика, особливо дивлячись на наші білборди, кандидати в президенти розраховують на те, що ми не розуміємо, яку владу вони мають".

Як показує практика, особливо дивлячись на наші білборди, кандидати в президенти розраховують на те, що ми не розуміємо, яку владу вони мають

Ані у Вашингтоні, ані у Києві, без теми української політики сімейні розмови не обходяться.

Сніжана розповідає: "Ніколи у нас не було ніяких розбіжностей, ну так, ми іноді так говоримо: «За кого будеш?» Спочатку вони мені говорили, що ще не визначились, але зараз ми спілкувались кілька днів тому, була знову ця тема виборів, і практично немає ніяких сумнівів, за кого голосувати".

Євгеній каже: "Ми дуже часто зв’язуємось по скайпу, і, мабуть, кожна друга довга розмова закінчується про політику. У мене в сім’ї, я думаю, є десь три кандидати. У нас серйозних сварок з цього приводу не було. Ні з друзями, ні з колегами. Але дуже часто по вибору кандидата можна сказати, який канал дивиться ця людина".

"Обговорення і навіть невеликі дебати з цієї теми – це обов’язок кожного свідомого громадянина України. Якщо ми зараз не робитимемо цього між собою, своїми рідними, близькими, на вулиці, ми завтра докорятимемо собі, чому я цього не зробив. Тому що ми знову вибрали не ту людину, яка проводить не ту програму, яку нам хотілося б", - говорить Євген.

Обговорення і навіть невеликі дебати з цієї теми – це обов’язок кожного свідомого громадянина України

Євгеній каже, що був політично активним і під час Помаранчевої революції: "Їздив наглядачем в Луганськ від Ющенка. Це була досить екстремальна поїздка. Там і в ліс вивозили колег. 2014 року, коли був Майдан, теж брав участь більш фінансово, речами. Коли почалась війна й до цього часу намагаємось допомагати армії та близьким, які є або були на лінії фронту".

А Революція Гідності змінила його світосприйняття.

"Якщо ви їдете по автобану й перевищуєте швидкість, - розповідає Євгеній, - чесно кажучи, 10 років тому я міг дозволити собі домовитись на місці. Зараз це повністю виключено. Мені здається, це те відчуття внутрішнього патріотизму, яке має підігріватись".

Революція, анексія Криму і російська агресія змінили життя і українців за кордоном – їхню власну самосвідомість і сприйняття іноземців.

"Напевно, лише останніх 3-4 роки, коли люди розуміють, що це зовсім інше, ніж Росія, наприклад. Коли у 2014 році стались всі ці події, це був сплеск. Незрозуміло звідки з’явились всі ці українці", - розповідає Сніжана, - "І самосвідомість зовсім інша стала. Люди по-іншому ставляться до того, звідки вони. Навіть не хотілось пояснювати, що таке Україна, де це воно, як це воно. Коли для всіх це було одне поняття, одна країна, і нічого не змінювалось".

Зараз навіть видно ставлення американців, коли вони не говорять уже: «Are you from Russia?»

Сніжана додає: "Зараз навіть видно ставлення американців, коли вони не говорять уже: «Are you from Russia?» - «А ти з Росії?». Вони питають: «А звідки ти?».

"Мені дуже подобається, що люди навкруги мене це розуміють і поважають. Що я з України, у мене є українська мова, ми спілкуємось мовою, відмінною від інших, там, маємо схожості, але це зовсім різні поняття. У нас своя культура, традиційна кухня. Самоусвідомлення того, що ти звідкись, хтось, і в тебе є коріння, з яким ти завжди себе можеш ідентифікувати", - розповіла Сніжана.

Свідомо й відповідально робити свій вибір на цьогорічних президентських і парламентських виборах Сніжана та Євгеній закликають і решту українців – незалежно від міста, країни чи континенту, на якому вони живуть.

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