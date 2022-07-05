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- Голос Америки
Японія надала $17 мільйонів, щоб забезпечити українських фермерів потужностями для зберігання нового врожаю
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) повідомила, що отримала від Японії 17 мільйонів доларів на новий проект, покликаний допомогти українським фермерам зберегти очікуваний урожай поточного року та забезпечити експорт сільськогосподарських товарів на міжнародні ринки. Про це йдеться на сайті організації. Проект реалізується спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.
«Українські фермери годують себе, свої громади та ще мільйони людей по всьому світі. Забезпечення можливості для них продовжувати виробництво, безпечно зберігати та отримати доступ до альтернативних ринків із продажу своєї продукції має дуже важливе значення для доступу до продовольства, збереження засобів до існування, зміцнення продовольчої безпеки в Україні та забезпечення інших країн, що залежать від імпорту, стабільними та достатніми поставками зерна за прийнятною ціною», – зауважив Рейн Паульсен, директор офісу ФАО з надзвичайних ситуацій та стійкості.
ФАО зауважує, що Україна входить до п’ятірки найбільших світових експортерів зерна, щороку поставляючи на світовий ринок понад 45 мільйонів тонн зерна. Цього року через блокування Росією чорноморських портів 18 тонн торішнього врожаю зернових та олійних культур, що мали йти на експорт, залишаються в Україні. А українські фермери, як передбачається, можуть зібрати цього року ще 60 мільйонів тонн зерна. Обсяг зерна, який вивозився морем, не можна вивезти альтеративними залізничними та річковими маршрутами, а отже, площі для зберігання нового врожаю у зерносховищах заповнені минулорічним врожаєм.
У рамках цього проекту дрібні виробники зерна в Україні будуть забезпечені «поліетиленовими рукавами для зберігання зерна, обладнанням для завантаження та розвантаження зерна», а виробники середнього розміру та асоціації отримують контейнери. Також ФАО надаватиме технічну підтримку уряду України для створення альтернативних маршрутів експорту зерна.
В установі ООН повідомляють, що 36 із 55 країн світу, які опинилися в умовах продовольчої кризи, імпортували з України та Росії понад 10% загального обсягу імпорту пшениці, а деякі імпортували усю пшеницю виключно з України та Російської Федерації.
Україна та міжнародна спільна, зокрема ООН, закликають Росію розблокувати порти та дозволити експорт українського зерна, блокування яких спровокувало кризу продовольства у світі. Кремль заявляв, що Росія може збільшити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції.
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Українка В’язовська стала другою жінкою, яку нагородили престижною премією з математики
Українка Марина В’язовська разом із трьома іншими лауреатами здобула престижну нагороду з математики – медаль Філдса. У науковому світі вона вважається еквівалентом Нобелівської премії, яку математикам не вручають.
Професорка математики, 37-річна уродженка Києва В’язовська була удостоєна медалі Філдса за вирішення завдань про пакування куль у багатовимірних просторах.
Також за рішенням Міжнародної математичної спілки володарями медалі Філдса стали француз Уго Дюмініль-Копен, британець Джеймс Мейнард та американець Джун Хео.
В’язовська була номінована від швейцарської Федеральної політехнічної школи Лозанни.
Церемонія нагородження відбулася у Гельсінкі. Спочатку захід планували провести у російському Санкт-Петербурзі, і відкривати його мав президент Росії Володимир Путін. Після масштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого церемонію перенесли до фінської столиці.
Медаль Філдса заснована у 1936 році. З того часу кожні чотири роки нагороду вручають двом-чотирьом лауреатам віком до 40 років за «видатні математичні досягнення».
Єдиною жінкою, яка до цього року отримала медаль Філдса, була професорка Стенфордського університету, уродженка Ірану Маріам Мірзахані. Вона здобула медаль у 2014 році. У 2017 році вона померла від раку грудей.
- Голос Америки
Борис Джонсон Зеленському: Українські військові зможуть витіснити росіян із захоплених територій
Під час телефонної розмови у вівторок, 5 липня, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав президенту України Володимиру Зеленському, що він вірить, що українські війська зможуть повернути територію, нещодавно захоплену російськими військами. Про це повідомляє Офіс британського прем’єр-міністра.
За офіційним повідомленням, президент Зеленський описав поточну ситуацію на фронті в Україні, а прем’єр Великої Британії розповів про новітнє озброєння, надане Британією, і яке може надійти в Україну найближчими днями та тижнями. Серед них - 10 самохідних артилерійських систем і боєприпасів до них.
Також сторони обговорили кроки щодо якнайшвидшого вивезення зерна з території України. А також випадки, коли британські волонтери воюють в лавах українських військ та потрапляють до російського полону.
Борис Джонсон привітав плани України із відновлення, викладені під час конференції у швейцарському місті Лугано, що триває 4-5 липня, та висловив сподівання, що наступний захід, присвячений реконструкції України, пройде у Великій Британії.
Лідери також обговорили плани щодо проведення пісенного конкурсу Євробачення наступного року.
Наприкінці червня Велика Британія оголосила про надання Україні чергового траншу військової допомоги на 1 мільярд фунтів ($1,2 млрд.), що включає "складні системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, новітні бойові електронні засоби, а також життєво важливе спорядження для українських солдатів”.
Як повідомляв Голос Америки, з 5 липня Велика Британія вводить новий пакет санкцій проти Білорусі та режиму Лукашенка за допомогу вторгненню Путіна до України. Зокрема, запроваджується заборона на торгівлю продуктами нафтопереробки, високотехнологічними товарами, предметами розкоші, імпорт заліза та сталі з Білорусі.
Затримано підозрюваного у смертельній стрілянині на День незалежності поблизу Чикаго
Поліція в штаті Іллінойс на середньому заході США затримала чоловіка, якого вони назвали "особою, що представляє інтерес", у справі смертоносного нападу на відвідувачів параду до Дня незалежності в понеділок, 4 липня.
Двадцятидворічного Роберта Е. Крімо III (Третього) було взято під варту через кілька годин після короткого автомобільного переслідування неподалік від Гайленд-Парку, заможного передмістя Чикаго, де загинули шість людей і понад 30 отримали поранення, коли озброєний чоловік відкрив вогонь по відвідувачах параду з даху будівлі.
Поліція повідомила, що п'ятеро людей загинули на місці події, ще одна людина померла в лікарні. Міністерство закордонних справ Мексики повідомляє, що один із загиблих був громадянином Мексики.
Лікар із лікарні Хайленд-Парк каже, що серед 26 поранених під час параду люди у віці від 8 до 85 років.
На відео з мобільного телефону було знято десятки людей, які в паніці тікали з місця події, коли звук стрімкої стрілянини голосно відбивався від сусідніх будівель. Вздовж маршруту параду були розкидані крісла, дитячі коляски, переносні харчові контейнери та інші предмети, покинуті людьми, які втекли в укриття.
США Президент Джо Байден виступив із заявою, в якій зазначив, що він і його дружина, перша леді Джилл Байден, «шоковані безглуздим насильством із застосуванням зброї, яке знову принесло горе американській спільноті в цей День незалежності».
Стрілянина в Хайленд-парку сталася більше ніж через тиждень після того, як президент Байден підписав перший федеральний законопроект про насильство з використанням зброї, прийнятий Конгресом за десятиліття. Двопартійний компромісний законопроект було прийнято після двох масових стрілянин у травні, включно з расистським нападом, у результаті якого загинуло 10 людей у крамниці в чорношкірому районі в Баффало, штат Нью-Йорк, і стрілянини у початковій школі в Увалде, штат Техас, у результаті якої загинули 19 школярів і двоє вчителів.
У статті використано інформацію Associated Press, Reuters і Agence France-Presse.
Київ і представники понад 40 країн підписали в Лугано декларацію про відновлення України
5 липня десятки країн взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну під час, як очікується, тривалого і дорогого відновлення й погодилися з необхідністю проведення широких реформ для підвищення прозорості й боротьби з корупцією.
Завершуючи дводенну конференцію в південному швейцарському місті Лугано, лідери близько 40 країн підписали декларацію, яка викладає принципи для відбудови України.
Підписанти, зокрема США, Велика Британія, Франція та Японія, «найрішучішим чином» засудили військову агресію Росії проти України і закликали Москву негайно вивести свої війська.
Президент Швейцарії Іґнаціо Кассіс, який разом з Україною вів конференцію, привітав цю декларацію як «перший ключовий крок на довгому шляху відновлення України».
«Наша робота готується до післявоєнного часу, хоча війна все ще триває», – сказав він на церемонії закриття.
«Це має дати людям в Україні надію та впевненість, що вони не самотні», – додав Кассіс.
Підписанти привітали зобов’язання щодо надання політичної, фінансової і технічної підтримки і започаткували принципи Лугано для відновлення, яке, за даними Києва, може коштувати до 750 мільярдів доларів.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 5 липня заявив, що декларація – це «однозначно початок нашого тривалого процесу».
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«Ми маємо зробити все, що було знищено, кращим, ніж воно було», – додав він.
У принципах Лугано підкреслюється, що «процес відновлення має сприяти прискоренню, поглибленню, розширенню і досягненню зусиль України щодо реформ і стійкості відповідно до її європейського шляху».
«Процес відновлення має бути прозорим і підзвітним народу України», – йдеться в документі.
Декларація також містить заклик до того, щоб процес відновлення був «інклюзивним і забезпечував гендерну рівність».
Президент України Володимир Зеленський напередодні під час відеовиступу на конференції у швейцарському місті Лугано анонсував національний План відбудови України.
За словами Володимира Зеленського, за чотири місяці повномасштабної війни проти України Росія знищила 2102 освітні об’єкти, 799 об’єктів медичної інфраструктури та близько 80 тисяч житлових об’єктів.
4–5 липня в швейцарському місті Лугано відбувалася масштабна Міжнародна конференція з питань відновлення України.
У ній брали участь представники 40 країн і 18 організацій.
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