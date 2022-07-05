Японія надала $17 мільйонів, щоб забезпечити українських фермерів потужностями для зберігання нового врожаю

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) повідомила, що отримала від Японії 17 мільйонів доларів на новий проект, покликаний допомогти українським фермерам зберегти очікуваний урожай поточного року та забезпечити експорт сільськогосподарських товарів на міжнародні ринки. Про це йдеться на сайті організації. Проект реалізується спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

«Українські фермери годують себе, свої громади та ще мільйони людей по всьому світі. Забезпечення можливості для них продовжувати виробництво, безпечно зберігати та отримати доступ до альтернативних ринків із продажу своєї продукції має дуже важливе значення для доступу до продовольства, збереження засобів до існування, зміцнення продовольчої безпеки в Україні та забезпечення інших країн, що залежать від імпорту, стабільними та достатніми поставками зерна за прийнятною ціною», – зауважив Рейн Паульсен, директор офісу ФАО з надзвичайних ситуацій та стійкості.

ФАО зауважує, що Україна входить до п’ятірки найбільших світових експортерів зерна, щороку поставляючи на світовий ринок понад 45 мільйонів тонн зерна. Цього року через блокування Росією чорноморських портів 18 тонн торішнього врожаю зернових та олійних культур, що мали йти на експорт, залишаються в Україні. А українські фермери, як передбачається, можуть зібрати цього року ще 60 мільйонів тонн зерна. Обсяг зерна, який вивозився морем, не можна вивезти альтеративними залізничними та річковими маршрутами, а отже, площі для зберігання нового врожаю у зерносховищах заповнені минулорічним врожаєм.

У рамках цього проекту дрібні виробники зерна в Україні будуть забезпечені «поліетиленовими рукавами для зберігання зерна, обладнанням для завантаження та розвантаження зерна», а виробники середнього розміру та асоціації отримують контейнери. Також ФАО надаватиме технічну підтримку уряду України для створення альтернативних маршрутів експорту зерна.

В установі ООН повідомляють, що 36 із 55 країн світу, які опинилися в умовах продовольчої кризи, імпортували з України та Росії понад 10% загального обсягу імпорту пшениці, а деякі імпортували усю пшеницю виключно з України та Російської Федерації.

Україна та міжнародна спільна, зокрема ООН, закликають Росію розблокувати порти та дозволити експорт українського зерна, блокування яких спровокувало кризу продовольства у світі. Кремль заявляв, що Росія може збільшити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції.