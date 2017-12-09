Єгипет розкриває артефакти та мумії з могил у древньому місті Луксор

Єгипетські археологи розкрили в суботу артефакти та муміфіковане тіло, можливо, найвищого чиновника, з двох гробниць, які були виявлені два десятиліття тому в місті Луксор, але не були повністю вивчені.

Міністерство старожитностей зазначило, що могили, розташовані в некрополі Драа Абул Нага на західному березі Луксора та помічені німецьким археологом Фредерікою Кампп у 90-х роках, не були розкопані або ніхто туди не входив.

Окрім мумії, археологи знайшли розфарбовані дерев'яні похоронні маски та кілька сотень різьблених статуй, які, ймовірно, датовані кінцем 17-ї династії Єгипту або початку 18-ї династії, повідомляє міністерство.

Релікти Єгипту є привабливими для закордонних відвідувачів, і влада сподівається, що нові знахідки зможуть допомогти пожвавити туризм, який постраждав від заворушень, що послідували за івдстороненням від влади колишнього президента Госні Мубарака в 2011 році.

У вересні єгипетські археологи оголосили про відкриття могили відомого ювеліра, який жив понад 3 000 років тому, а також виявлення статуй, мумій і ювелірних прикрас у недавній найважливій знахідці поблизу Луксора.

Дивіться також: Реакції: Дональд Трамп вирішив перенести американське посольство в Ізраїлі в Єрусалим