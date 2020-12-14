21 грудня у нічному небі можна буде спостерігати унікальне явище - дві планети, Юпітер і Сатурн, наблизяться один до одного до ледь помітної відстані, і планети виглядатимуть, як одна зірка. Це видовище людство може побачити вперше за останні 400 років.

Видання National Geographic повідомляє, що злиття буде видимим з усіх точок світу, і ним можна насолоджуватись без будь-якого спеціального обладнання. Треба лише дивитись на південний захід, як тільки небо почне темніти. А для тих, хто має доступ до телескопа, стане доступною ще яскравіше картина. За допомогою типового аматорського інструменту, встановленого на низькій потужності, дві планети-гіганти помістяться в єдине поле зору.

21 грудня - це дата зимового сонцестояння для тих, хто живе у Північній півкулі, і початок літа для тих, хто живе у Південній півкулі. В цей день і відбудеться момент максимального наближення двох планет.

За поступовим потягом цих планет можна буде спостерігати протягом місяця, аж допоки 21 грудня вони не наблизяться на десяту градуса один від одного.

Востаннє Юпітер і Сатурн вишикувалися так близько один до одного у 1623 році, та настільки добре видимим явище було майже 800 років тому, у 1226 му році. Наступне схоже злиття планет відбудеться у 2080-му році, - повідомляє National Geographic.

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