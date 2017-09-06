Почався суд над «агентами Росії» за спробу путчу і вбивства прем’єра Чорногорії

Двоє осіб, Едуард Шишмаков та Володимир Попов, звинувачуються в тому, що вони є оперативниками російських спецслужб і головними організаторами провальної спроби скинути уряд Чорногорії минулого року.

В середу почався суд над 14 особами, яких підозрюють в організації путчу з метою скинути уряд в цій маленькій балканській країні, повідомляє Reuters. Підозрюваним закидають «створення злочинної організації» з метою повалення конституційного ладу в Чорногорії і перешкоджання вступу країни до НАТО.

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Прокурор стверджує, що обидва головні обвинувачені були оперативниками військової розвідки Росії і координували спробу путчу з території Сербії. Обвинувачені планували захоплення парламенту Чорногорії в день виборів, вбивство прем’єр-міністра Міло Джукановича і приведення до влади антинатівського керівництва, переконаний прокурор.

Обвинувачені також координували постачання на суму 200 тисяч євро на придбання закодованих мобільних телефонів, 50 автоматів, 50 пістолетів і великої кількості боєприпасів, йдеться в звинуваченнях, за повідомленням Reuters.

План провалився після того, як один зі звинувачуваних змінив свою думку і надав інформацію владі Чорногорії в обмін на захист як свідка, зазначає видання.

Росія заперечує участь в змові як і ряд підозрюваних. Біля 100 осіб, які підтримують опозицію зібрались біля будинку суду, щоб висловити протест проти суду.

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