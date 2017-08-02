Пенс у Чорногорії: «Ваша мужність, особливо в умовах тиску з боку Росії, надихає світ»

Віце-президент США перебуває з візитом в цій балканській країні, що недавно вступила в НАТО



Віце-президент США Майк Пенс дав високу оцінку Чорногорії за її протистояння російському тиску в питанні про вступ до НАТО раніше в цьому році.



Пенс став найбільш високопоставленим представником американської влади, який відвідав цю маленьку країну на узбережжі Адріатичного моря за останні 100 років.



Росія вважає Чорногорію традиційним слов'янським союзником.



Під час офіційної вечері з президентом Чорногорії Філіпом Вуяновичем Пенс сказав: «Ваша мужність, особливо перед лицем російського тиску, надихає світ, і я віддаю Вам належність за це».



«Я передаю вітання від президента Дональда Трампа, - додав Пенс. - Він направив мене сюди в якості реального свідчення нашої підтримки Чорногорії, як наймолодшого члена НАТО».



На адресу Росії звучать звинувачення в організації спроби перевороту в Чорногорії в жовтні минулого року з метою не допустити вступу цієї країни в НАТО.



Пенс назвав членство Чорногорії в НАТО «історичним досягненням» і «свідченням сили країни через 10 років після здобуття нею незалежності».



Віце-президент США підкреслив, що той факт, що Чорногорія - невелика за розмірами країна не має значення.



«До складу НАТО входять як великі, так і малі країни, - зазначив він. - Однак у Сполучених Штатів немає маленьких союзників. Ми високо цінуємо наш союз з Чорногорією через членство в НАТО».



Пенс також підкреслив, що він твердо впевнений, що «майбутнє країн західної частини балканського регіону пов'язане із Заходом».



«Ми сповнені рішучості підтвердити готовність США до налагодження зв'язків і відносин з європейським співтовариством і західною частиною балканського регіону», - сказав віце-президент.

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