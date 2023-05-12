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ЗАЕС може не вистачити працівників для безпечної роботи - заява МАГАТЕ через "евакуацію" мешканців Енергодара
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) все ще має достатньо персоналу для обслуговування станції в нинішньому скороченому режимі роботи, але брак фахівців на станції "може негативно вплинути на ядерну безпеку" найбільшої в Європі атомної електростанції.
"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі зазначив, що українська Запорізька атомна електростанція має достатньо необхідного персоналу для її нинішнього скороченого рівня експлуатації, але нинішній брак обслуговуючого персоналу на місці може негативно вплинути на ядерну безпеку та захист», – мовиться у заяві, яку МАГАТЕ розмістило у Twitter.
Заява керівника МАГАТЕ пролунала на тлі повідомлень про вивезення персоналу станції російською окупаційною владою. Росія називає це евакуацією місцевих мешканців. Українська сторона не вважає, що вивезення людей було добровільним.
Як пояснює відомство на своїй сторінці в інтернеті, на ЗАЕС, яка розташована на лінії фронту, кількість персоналу "суттєво скоротилася після початку збройного конфлікту в Україні майже 15 місяців тому". А минулого тижня експерти агентства на ЗАЕС дізналися, що почалася добровільна евакуація жителів сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції. Це, як мовиться в заяві, створило додаткову невизначеність щодо ситуації з персоналом.
Генеральний директор Ґроссі висловив стурбованість тим, що брак робітників може вплинути на безпеку роботи ЗАЕС.
"Наша оцінка полягає в тому, що поточний рівень обслуговуючого персоналу наразі достатній. Але це не спосіб безпечної та сталої експлуатації великої атомної електростанції", – сказав він.
Генеральний директор Ґроссі сказав, що його дедалі більше турбує ядерна безпека та безпека в цілому на ЗАЕС у той час, коли очікується зростання інтенсивності військових операцій у цьому районі та інших місцях.
Два дні тому Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", яка володіє ЗАЕС, повідомила у своєму телеграм-каналі, що отримала "інформацію про підготовку російських окупантів до "евакуації" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3100 людей".
Як повідомив голова "Енергоатому" Петро Котін, в Енергодарі триває вивезення людей, які допомагали окупаційній владі "встановлювати порядки" в місті, і частково – співробітників атомної станції та членів їхніх сімей. Про це Котін сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, російські військові не збираються боронити станцію чи вибудовувати лінії захисту. На його думку, вони "просто очікують евакуації".
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"У Чорному морі через війну загинуло від 50 тис. дельфінів, сотні - контужені." Iнтерв'ю з науковцем парку “Тузлівські лимани”
Природний парк "Тузлівські лимани" на території Білгород-Дністровського району Одеської області - зараз єдиний національний парк на Чорноморському та Азовському узбережжі України, який не окупований росіянами. Він займає територію у майже 28 тис. гектарів, має доступ до 44 км морського узбережжя та налічує 13 морських лиманів. Начальник наукового відділу парку Іван Русєв перебуває на території "Тузлівських лиманів" від початку повномасштабного вторгнення росіян і спостерігає, як війна впливає на мешканців Чорного моря. Найбільше його турбує масова смертність дельфінів, які спочатку гинули від російських кораблів, продовжують помирати від мін і контузій, і переживають стрес від війни майже так само сильно, як і люди. Чи вдасться відновити популяцію дельфінів та чим їхня втрата може загрожувати екології всього світу, Іван Русєв розповів в інтервʼю Українській службі Голосу Америки.
Ірина Шинкаренко, Голос Америки: Скільки, за вашими підрахунками, загинуло дельфінів у Чорному морі за час повномасштабної війни?
Іван Русєв, начальник наукового відділу Національного природного парку “Тузлівські лимани”: Ми, Національний природний парк "Тузлівські лимани", маємо дуже велику радість продовжувати працювати, тому що майже всі об'єкти природно-заповідного фонду в Азово-Чорноморському регіоні України окуповані. І наші колеги зараз перебувають або за межами окупованих територій, або на території, але не можуть виконувати свою роботу. Ми маємо таке щастя, що можемо виходити на берег моря, але не на все узбережжя. Загалом ми маємо 44 км, але фактично обстежуємо 6 км. І ми почали працювати на цих 6 км від початку війни.
До вторгнення на узбережжі моря, на цих 44 км, де ми мандрували в рамках наших моніторингових програм, ми знаходили в середньому три загиблих дельфіни за рік. І ми знали достеменно, що вони гинуть від того, що опинилися в сітках або рибалок, які мають дозвіл на вилов риби, або браконьєрів. Ми бачили на цих тілах дельфінів сліди від сіток, тому що рибалка відрізає ці сітки, а сліди залишаються на тілі дельфіна, або відрізані плавці, тому що плавці дуже сильно заплутуються в сітку, і рибалки або браконьєри їх відрізають. Тому ми знали, що ці дельфіни дійсно гинуть від такої проблеми.
З початку війни до серпня 2022 року знайшли 37 мертвих дельфінів на шести кілометрах.
Але з початком війни ми почали спостерігати інше явище. Дельфіни були на березі моря, але не було тих слідів, про які я казав, не було слідів сіток або відрізаних плавців. Вони зовні виглядали дуже нормально. І так сталося, що ми за активний час бойових дій - з початку повномасштабної війни до серпня 2022 року - знайшли 37 мертвих дельфінів на цих шести кілометрах. Це дуже велика кількість порівняно з тими трьома дельфінами на 44 км в середньому за рік. І всі дельфіни були без тих ознак, про які я казав.
Коли ми почали шукати інформацію щодо наших сусідів, ми дізналися, що у всіх причорноморських країнах 2022 рік був дуже незвичайним на кількість загиблих китоподібних вцілому. Адже ми маємо два види дельфінів - звичайний дельфін афаліна і маленький дельфін азовка, який схожий на маленького кита, - вони називаються китоподібними.
Тож ми збирали інформацію безпосередньо на пляжах, де працювали, та від наших експертів - колег із Румунії, Болгарії, з інтернету, і ми нарахували 3 тис. фізично загиблих дельфінів в активний час війни.
Щонайменше 50 тисяч дельфінів загинули під час активної фази війни.
При цьому ми взяли за основу інформацію, яку надавали фахівці, вчені США та інших країн, які спостерігали за китоподібними під час військових навчань у деяких частинах Світового океану, є висновки, що в середньому море або океан викидають на берег лише 5% дельфінів або китів від загальної кількості загиблих. Тому ми врахували ці дані, і нарахували щонайменше 50 тис. дельфінів, які загинули під час активної фази війни.
Із вересня 2022 року ми вже майже не знаходили дельфінів, тому що навала підводних і надводних човнів росіян зникла, і не було такого впливу. Тож який це вплив?
Дельфіни так побудовані, що мають неперевершену систему навігації й еколокації. 60% енергії вони витрачають на те, щоб орієнтуватися у просторі і шукати собі їжу. Їхня система навігації настільки пристосована до гармонійного світу життя, що будь-який шум заважає їм комунікувати між собою. А такий потужний, як сонари, такі військові сонари, які засекречені, і ми не знаємо, скільки там децибел (там може бути 200 децибел), - це такі потужні звукові хвилі, що руйнують акустичну систему дельфіна,
Потужні сигнали руйнують акустичну систему дельфіна, і він опиняється повністю "сліпим", не відчуває простору, не може орієнтуватися, і найгірше - він не може шукати собі їжу.
і він опиняється повністю "сліпим", не відчуває простору, не може орієнтуватися, і найгірше - не може шукати собі їжу. Він не може комунікувати з навколишнім середовищем, не має зворотного сигналу і не може спіймати рибу. Він витрачає дуже багато ваги. Коли витрачає внутрішній жир для того, щоб жити, бо немає їжі зовні, він автономно отруюється. Більш того, він автономно заражається вірусами, які є в організмі дельфіна. І тому дельфін гине або від голоду, або від отруєння хімічними сполуками, або від вірусів, і це вже вторинне явище.
Коли ми дивилися на інформацію з російських інтернет-ресурсів, ми завжди бачили, як вони констатують, що це інфекційна хвороба, що немає ніяких проблем, що завжди так буває, але ми знаємо, що в популяції дельфінів таке явище стається тоді, коли є недобре екологічне середовище. Тоді віруси починають активізуватися. Сонари впливали на них, вони дійсно опинялися в небезпечному середовищі, тож це вторинне явище, що вони заражалися вірусами. Тому ми констатуємо, що сонари - це найбільш впливовий чинник під час війни, другий чинник - це бомбардування.
Сонари - це найбільш впливовий чинник під час війни, другий чинник - це бомбардування.
Ми маємо національний парк на березі моря, 13 лиманів, які називаються лагунами, мають зв'язок із морем, і там ми маємо дерев'яний будиночок, де постійно мешкають інспектори. Я там під час війни провів дуже багато часу. Тож коли бомбардування ставалося на Чорному морі, ми відчували цей потужний вибух, від якого тремтіла наша будівля. Тож можна собі уявити, яке відчуття мають дельфіни, які опиняються біля цього бомбардування, якщо у воді звуки більш потужні, ніж у повітрі. Тому дельфіни, коли вони відчувають такі потужні бомбардування, починають дуже швидко викидатися на поверхню , а коли вони це роблять - формується таке явище, як у водолазів, - кесонна хвороба. Коли дельфін викидається, азот дуже швидко виходить із капілярів і розриває капіляр, і дельфін може гинути від інфаркту міокарда.
І третій чинник - це міни. Росіяни скинули близько 600 мін у північно-західній частині Чорного моря, навколо острова Зміїний. Тож коли дельфін опиняється біля міни, що розривається, він звісно гине, але деякі дельфіни залишаються з опіками, вони були знайдені на берегах Болгарії і Румунії. Тому ми констатуємо: війна призвела до того, що популяція дельфінів дуже швидко скорочується.
Крім цих 50 тис. загиблих, я умовно сказав 50, їх може бути 70, а може і 100 тис., є багато дельфінів, які отримали контузію. Контузію від того, що були дуже потужні бомбардування, сонарний вплив. Вони не гинули, але вони контужені і не можуть асоціюватися з сім'ями, родинами, і живуть відокремлено, а потім помирають. Ми бачили взимку таких дельфінів на березі моря. Раніше ми такого не спостерігали взимку, щоб дельфіни були біля наших берегів, тому що там майже немає риби, тож вони всі тримаються Криму, Грузії, Туреччини, і тільки навесні мігрують до нас. Тож ми їх бачили, і ми констатуємо, що дуже багато контужених дельфінів.
Ніколи в житті Чорного моря вчені не спостерігали такої кількості контужених дельфінів.
Ніколи в житті Чорного моря вчені не спостерігали такої кількості контужених дельфінів, їх сотні і сотні, вони живуть кілька днів, а потім помирають. А ті, що виживають, плавають одиноко, відокремлено від зграї і помирають теж згодом.
І.Ш.: Чим особливі чорноморські дельфіни?
І.Р.: Наші дельфіни мають свій підвид. Вони мешкають тільки тут, вони не виходять у Середземне море, тобто вони наші, чорноморські, і від них залежить стале життя Чорного моря. Вони знаходяться на вершині харчового ланцюга, всієї екосистеми, і якщо дельфіни зникають, то немає санітарів, немає хижаків, які контролюють популяцію інших тварин, інших риб, тому розвиток інших видів змінюється. По-друге, китоподібні загалом відповідають за баланс екосистеми. Вважається, що китопобідні, особливо кити, і дельфіни теж, підтримують життя на планеті, тому що майже 40% CO2 поглинають океан і море.
Якщо зникнуть дельфіни, ми будемо мати поступово помираюче Чорне море.
Бо там розвивається планктон, який живе завдяки тому, що є дельфіни, які підтримують всю екосистему. І завдяки цьому планктону у світовому океані формується десь 50% кисню для всієї планети.
Тому якщо зникнуть дельфіни, ми будемо мати поступово вимираюче Чорне море. Воно не буде живим, якщо не буде цих унікальных істот, буде мало риби, не буде автономної підтримки самоочищення цього моря.
І.Ш.: Оскільки дельфіни - дуже розумні тварини, як позначається на них стрес від війни?
І.Р.: Я впевнений, що дельфіни, як і люди, дуже сентиментальні, вони хвилюються за те, що стається з їхніми родинами. А з іншого боку, вони не можуть виконувати свої функції. Тому що родина має декілька поколінь, разом вони живуть, і вони допомагають одне одному виховувати малят. Тому коли зникає якась частина родини, це дуже велика втрата для дельфінів, і вони страждають. І дійсно, якщо страждає тварина, в неї порушується метаболізм, вона хворіє частіше, отримує різні вірусні захворювання. Звісно, це впливає загалом на популяцію тварин. Я впевнений, що крім безпосередньої загибелі, окрім контузії, психологічна травма в них дуже велика і вона буде ще довго-довго впливати на потенціал відтворення популяції дельфінів.
Психологічна травма дуже велика і вона буде ще довго-довго впливати на потенціал відтворення популяції дельфінів.
Дельфін у здоровому стані, до прикладу дельфін афаліна, дає малечу раз у 2-3 роки, а коли він контужений або має психологічну травму - це відтерміновується, і відбувається через 5-6 років. Тож потрібні десятки років, щоб ми отримали ту чисельність популяції, яка була в довоєнний час.
І.Ш.: Що можна зробити для порятунку дельфінів у таких умовах?
І.Р.: Працюючи над цією жахливою темою загибелі дельфінів, ми зійшлися в думці, що під час війни зробити щось для них миттєво неможливо. Тож ми пропонуємо, щоб після війни влада погодила розширення території нашого парку або створила окремий морський резервуар для дельфінів. Як тільки закінчиться війна, щоб було оголошено про створення такого резервуару, який буде охоплювати й води навколо острова Зміїного. Це понад 3 тис. кв км., це дуже важлива акваторія для дельфінів, тому що дельфіни припливають до нас із березня по жовтень і тримаються тут, у північно-західній частині Чорного моря, але тут дуже багато рибальських і браконьєрських сіток. Тому потрібно, щоб там не було сіток, рибалок, браконьєрів. Створивши такий резервуар, ми маємо надію, що зможемо дати дельфінам можливість спокійно відтворювати свою популяцію. З іншого боку, ми пропонуємо створити реабілітаційний, реадаптаційний центр для дельфінів. Якщо дельфінів викинуло на берег і вони не можуть повернутися, тоді цей центр буде намагатися допомогти.
Зараз немає служби, яка б допомагала дельфінам, що викидаються на берег. Тож Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів підтримує нашу ідею. Ми вже співпрацюємо з деякими організаціями з Великої Британії, щоб вони приїхали до нас і проконсультували, аби ми зробили правильний вибір території і правильний підхід до створення такого центру.
І.Ш.: А яка ситуація в Азовському морі?
І.Р.: Про Азовське нам нічого не відомо. Там усе окуповано, але я вважаю, що там теж є загиблі. Там є один вид дельфінів - азовка.
І.Ш.: Чи вивчали ви досвід інших воєн і того, як їх переживали дельфіни?
І.Р.: Коли була Друга світова війна, на Чорному морі було бомбардування німецьких та радянських військ, але на той час екосистема була здоровою і там було дуже багато дельфінів, популяція могла підтримувати себе. Тоді ще не було сонарів, або вони були такими слабенькими, що не впливали на дельфінів, тому бомбардування не могло так скоротити популяцію, був невеликий відсоток загибелі.
Зараз ця війна на тлі того, що дельфіни щороку гинуть від браконьєрства і рибальства, дуже скоротила популяцію дельфінів. Три роки тому в рамках спеціальної програми з охорони дельфінів зробили їхній облік у Чорному морі, охопивши 60% території, який показав, що там є близько 250 тис. дельфінів. Але якщо охопити все море, там десь півмільйона дельфінів було в довоєнний час. Тож із урахуванням того, що вони гинуть від браконьєрів і рибалок, із урахуванням воєнних дій, зараз їх може налічуватися 300-350 тис. загалом. Тому їх потрібно дуже шкодувати, турбуватися, щоб вони вижили.
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- Голос Америки
Україна має переобладнати радянські МіГи, щоб запускати ракети Storm Shadows - експерт
Україна не має потужностей, щоб запускати ракети великої дальності Storm Shadows, які їй надає Британія. Про це Голосу Америки розповів експерт Гудзонівського Інституту Люк Коффі.
“Це дуже ефективне обладнання, але це також дуже дорогий боєприпас. Для мене лишається питанням, як Україна запускатиме цю зброю? Оскільки ці боєприпаси запускають з літаків. Можливо, вони проявлять креатив і модифікують існуючі МІГи, щоб уможливити запуск Storm Shadow. Я знаю, що подібні речі українці робили з американськими ракетами, які надавали Україні. Це було б чудово, якщо українці зможуть отримати Storm Shadow. Це збільшило б діапазон, на якому вони змогли б дуже ефективно вражати російські цілі”, - зазначив Коффі.
Люк Коффі розповів, як у 2011 році працював з на британського міністра оборони й на власному досвіді бачив використання ракет Storm Shadows.
“Storm Shadow — це крилата ракета повітряного запуску. Вона може виконувати завдання, не заходячи в зону ППО противника. Це означає, що ракета може бути запущена з літака, що знаходиться на відстані 200-300 кілометрів від цілі, потім літак безпечно відходить, а ракета продовжує рухатися решту відстані, що залишилася до цілі.
Я бачив, наскільки ефективною була ця зброя під час кампанії НАТО в Лівії. Їх також використовували в Сирії з великим успіхом британці та інші країни, що використовують цей вид ракет. Французи, італійці, саудівці, емірати та деякі інші країни мали ці Storm Shadow, хоча в них вони називаються дещо інакше”, - розповів аналітик.
Колишній військовий армії США, а нині - експерт Інституту зовнішньої політики Роберт Гамільтон вважає, що ракети великої дальності чи навіть західні літаки F-16, хоча важливі, але не критичні для успіху українського контрнаступу.
“Такі речі, як F-16 і ракети великої дальності, я думаю, були б корисними. Але вони не є такими, що без них не можна обійтись, для успішного наступу такого типу”, - розповів Гамільтон.
За словами військового, значно важливіше у контрнаступі креативне планування, обман супротивника, напади там і тоді, де росіяни цього не очікують. А також злагоджена робота різних видів військ.
“Вони мають вплинути на ухвалення рішень противника. Потрібно діяти так швидко, щоб ворог не встигав за вами. Щоб ворог завжди реагував на те, що ви робите, щоб ніколи не зміг бути активним і контратакувати. Щоб домогтися цього, потрібне не тільки винахідливе та творче планування, хороший обман, але й те, що ми називаємо рушієм всіх цих танків і бронетранспортерів, цих 9ти нових бронетанкових механізованих бригад. Вони повинні мати підтримку артилерії, протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення, інженерів, розвідки тощо”, - наголошує військовий експерт Роберт Гамільтон.
Брак злагодженої роботи між військами він вважає причиною, чому росіяни зазнали поразки на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
“Ми бачили на початку війни, коли росіяни намагалися керувати своїми танками та бронетранспортерами без цих речей, без розвідки на флангах на фронті, не перебуваючи в зоні дії своєї артилерії, без хороших інженерів, які могли б прибрати перешкоди, без хорошої логістики, саме тому росіяни зазнали поразки на початковому етапі війни, бо не діяли загальновійськовим загоном. Українцям доведеться діяти так і змогти це робити, щоб досягти успіху проти росіян цієї весни”, - додав експерт Інституту зовнішньої політики Гамільтон.
Експерти Коффі та Гамільтон в інтерв'ю Голосу Америки також проаналізували, чи буде вирішальним контрнаступ у цій війні.
У США скасували вимогу часів пандемії, що дозволяла швидко висилати мігрантів
Уряд США скасував дію Розділу 42, який використовувався під час пандемії COVID-19 на кордоні США та Мексики, щоб швидко відправляти мігрантів назад до Мексики, або до їхньої країни.
Дія положення закінчилося в четвер опівночі.
Адміністрація Байдена ввела суворі процедури щодо надання притулку, які, за словами міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса, призведуть до відправки більшості мігрантів зі США на кордоні, де, за словами деяких прикордонних аналітиків, близько 150 000 людей очікують на в’їзд до США.
"Ось що станеться: вас повернуть, - сказав Майоркас на прес-конференції у Вашингтоні в середу. - Наш кордон не відкрито".
На кордоні мігранти не знають, що робити далі. Прісцилла Орта, імміграційний адвокат із Браунсвілля, штат Техас, щотижня перетинає кордон із Матаморосом, Мексика, щоб пояснити мігрантам процес, який на них очікує.
"Якщо ви прибудете за будь-яких інших обставин, окрім реєстрації в застосунку або попередньої резервації, вас не вважатимуть таким, хто має право на притулок. А, після роботи щодня з людьми, які чекають, особливо тут, у Матаморосі, можу сказати, що саме на це вони сподіваються: можливість подати заяву на притулок", – сказала вона Голосу Америки.
Після закінчення дії Розділу 42 Орта радить мігрантам записатись на прийом через додаток CBPOne і повідомляє їм, що якщо вони перетнуть без дозволу, їх буде негайно видворено. Але навіть після того, як у застосунку додали 1000 додаткових слотів, люди чекають деякий час.
Неріс Арруаз прибула в Матаморос місяць тому і досі не впевнена, коли члени її родини зможуть з’явитися в пункті в’їзду. Вона була бухгалтером на Кубі і, якщо вона переїде до США, вона каже, що планує стати підприємцем і допомогти своїй сім’ї.
Для громад поблизу кордону збільшення кількості мігрантів не є чимось новим.
«Насправді тисячі, понад 2000, приходять щодня», — сказав суддя округу Камерон, штат Техас, Едді Тревіно-молодший у Браунсвіллі.
Тревіно каже, що це триває десятиліттями, і він не поділяє точку зору, що кордон не є надійним і безпечним.
«Самі сплески кількості іммігрантів і мігрантів не роблять кордон небезпечною територією, – сказав він. - Просто наша імміграційна система зламана. Ми знаємо це вже більше 40 років, але все ж адміністрація або Конгрес за Конгресом продовжують зволікати, сподіваючись, що хтось інший цим займається, бо вони не хочуть мати справу з політичними наслідками».
Усі мігранти розглядаються відповідно до положень Розділу 8 Кодексу США.
«Це давні положення з процедури імміграції, які багато адміністрацій, як республіканців, так і демократів, застосовували для визначення процедури. Незаконна міграція тягне за собою серйозні наслідки, включаючи п’ятирічну заборону на повторний в’їзд і потенційне кримінальне переслідування за повторні спроби незаконного перетину", - сказав Майоркас журналістам наприкінці квітня.
Для прикордонників місія зрозуміла. Оформлювати мігрантів, які відповідають чинним вимогам, і швидко депортувати тих, хто не відповідає.
«Кордон не відкритий, добре? - Каже Голосу Америки агент прикордонної служби Фідель Бака. - Якщо ви прибуваєте між пунктами в’їзду, це нелегально. Добре? І ви маєте наслідки. Інша річ, наслідки за Розділом 8. Під цим я маю на увазі те, що людей видворять …Їм загрожуватиме депортація із забороною повторного в’їзду на п’ять років».
Для мігрантів, які змогли перейти до США, подорож не закінчилася. Роуз Карільо, мігрантка з Венесуели, просить притулку. Її справу імміграційний суд розгляне у травні наступного року.
"Я сподіваюся, що врешті-решт перевезу своїх дітей, - сказала вона іспанською. - Я так сумую за ними. Мені так важко розлучитись із сім'єю. Вони - моя єдина сім'я, моя мама, мої троє дітей. Мені нікому їм допомогти. Якщо я не працюватиму, їм не буде що їсти. Моя мрія, щоб вони були тут".
Імміграційна служба США закликає мігрантів використовувати додаток CBPone, якщо вони планують просити притулку і кажуть, наступні декілька днів будуть напруженими.
- Голос Америки
Чи буде цей контрнаступ ЗСУ вирішальним у війні - аналіз експертів
Контрнаступ української армії має великі шанси на успіх, якщо країни Заходу не зменшать допомогу Україні - діляться своїм аналізом вашингтонські експерти з військової справи. Як може виглядати тактика весняного наступу і яких помилок Заходу має остерігатись Київ - про це вони розповіли Голосу Америки.
“Обережним оптимістом” називає себе Люк Коффі, авторитетний аналітик Гудзонівського інституту у Вашингтоні.
Прямо зараз нам потрібно почати думати, що Україна потребуватиме для контрнаступу у 2024 роціЛюк Коффі
“Я обережний оптиміст. Я думаю, вони досить добре впораються з цим контрнаступом. Але, гадаю, наступного року знадобиться другий контрнаступ. Тому прямо зараз нам потрібно почати думати, що Україна потребуватиме для контрнаступу у 2024 році. Ми маємо почати думати про те, що буде потрібно Україні взимку, майбутньої зими, при цьому допомагаючи їм в поточному наступі”, - розповідає Коффі в коментарі Голосу Америки.
Він вважає, що допомога Україні від західних урядів має надходити не під окремі битви, але як довготривала кампанія допомоги для подолання різних викликів, перед якими опинилась Україна.
“Саме так ми маємо почати думати про майбутній наступ України. Це не станеться швидко. Будуть злети і падіння. Будуть деякі тактичні невдачі. Однак ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, боєприпаси та необхідну підготовку, щоб вони могли перемогти”, - розповідає аналітик Гудзонівського інституту.
Коффі, який в минулому працював з міністром оборони Великої Британії й має досвід аналізу військової справи, не виключає, що контрнаступ в Україні вже почався:
“Я думаю, що це буде дуже довгий процес, який, напевне, вже почався. У нас сформовані якісь ідеї про це, бо ми дивились надто багато голлівудських фільмів, як відбуваються ці великі військові операції. Але часто такі широкомасштабні військові операції не мають початкової точки, яку можна ідентифікувати. І може бути, що ми довго, місяцями не знатимемо результатів цього контрнаступу, був успіх чи поразка”, - сказав експерт.
Чи буде український цей контрнаступ вирішальним у війні, не може переконано сказати кар'єрний військовий США у відставці, а нині Керівник досліджень Євразійської програми у американському Дослідницькому Інституті зовнішньої політики Роберт Гамільтон.
“Ми поки що не бачили багато рішучих наступальних маневрів в цій війні. То ж в цьому весняному наступі України цікаво, чи буде він вирішальним, чи зможуть українці використати ті танки і БТРи так, щоб це суттєво вплинуло на ситуацію, і чи росіяни зможуть використати свою розвідку та вогонь з великої відстані, щоб зупинити або завадити наступу”, - міркує оглядач.
За його оцінками, країни Заходу оснастили важкою технікою близько 9 бригад ЗСУ, втім цього недостатньо, щоб прогнозувати успіх потенційних боїв, каже Гамільтон в коментарі Голосу Америки.
“Зараз ми на тому етапі, коли більша частина допомоги Заходу, яку надали Україні, це приблизно 230 танків. Не всі вони західні. Я маю на увазі, що лише близько 70 з них - “Леопарди”. Решта, переважно, це старі російські або радянські танки та близько півтори тисячі бронетранспортерів. Тож на Заході говорять про дев’ять бригад техніки, яку українці можуть використати під час цього весняного наступу. Де ми зараз знаходимося у цій війні – це очікування наступу України, намагання зрозуміти, яка саме мета цього наступу, де він відбудеться і чи зможе він бути вирішальним”, - розповідає військовий.
В абсолютно найкращому випадку, Україна зможе використати нові можливості, які вона має, щоб досягти вирішального прориву в певній точці російських ліній, а потім скористатися цим: проштовхнути танки, бронетранспортери, мобільні платформи, зманеврувати мобільністю, щоб пробити діру в лініях (російської оборони - ред.), і використати це, проникнувши в тил російських формувань, змусивши росіян відсунути свої лінії назад, під загрозою оточення з боку українців, або обходу з флангуРоберт Гамільтон
Гамільтон описав, який сценарій контрнаступу для ЗСУ був би найоптимістичнішим: “В абсолютно найкращому випадку, Україна зможе використати нові можливості, які вона має, щоб досягти вирішального прориву в певній точці російських ліній, а потім скористатися цим: проштовхнути танки, бронетранспортери, мобільні платформи, зманеврувати мобільністю, щоб пробити діру в лініях (російської оборони - ред.), і використати це, проникнувши в тил російських формувань, змусивши росіян відсунути свої лінії назад, під загрозою оточення з боку українців, або обходу з флангу. Це найкращий сценарій для України”.
При цьому американський військовий застерігає, що через високі очікування, країни Заходу можуть зменшити допомогу Україні, якщо контрнаступ не буде успішним.
“Мене турбує, що Захід має нереалістичні очікування щодо того, що можуть зробити українці. Якщо результативність (контрнаступу - ред.) не виправдає наших очікувань, на Заході почне поширюватися думка, що нас влаштовують умови замороженого конфлікту, і ми почнемо зменшувати чи уповільнювати нашу допомогу Україні. Замість того, щоб дати їм все, що потрібно для перемоги, ми даємо їм все, аби не програти. Я думаю, що це реальний ризик”, - аналізує Гамільтон із Дослідницького Інституту зовнішньої політики.
Раніше Голос Америки також опублікував аналіз колишнього командувача Сухопутних сил США у Європі Марка Гертлінга про те, наскільки складним є процес підготовки до ефективного контрнаступу українських сил.
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