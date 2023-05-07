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- Голос Америки
Змін навколо Запорізької АЕС немає – Енергоатом. МАГАТЕ стурбоване евакуацією з Енергодара
Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” спростувала повідомлення російських ресурсів про “повну зупинку Запорізької АЕС.
Відповідну заяву 6 травня оприлюднила прес-служба державного підприємства.
За інформацією “Енергоатома”, змін в ситуації навколо тимчасово окупованої атомної станції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.
“П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину”, - йдеться у заяві.
Енергоатом також запевняє: "Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності".
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що його генеральний директор Рафаель Ґроссі сказав, що російські окупаційні сили почали евакуацію міста Енергодар, де проживає більшість персоналу української Запорізької АЕС.
«МАГАТЕ уважно стежить за будь-яким потенційним впливом на ядерну безпеку», – мовиться у заяві відомства у Twitter.
У заяві МАГАТЕ йдеться, що «поки робочий персонал залишається на майданчику, генеральний директор Ґроссі висловив глибоку стурбованість з приводу все більш напружених, стресових і складних умов для персоналу та їхніх сімей».
«Загальна ситуація в районі Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною. Я надзвичайно стурбований реальними ризиками ядерної безпеки та іншими безпековими ризиками, з якими стикається станція», – сказав Ґроссі.
Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров назвав заяви росіян про зупинку станції «підготовкою до провокацій».
"Рашисти повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ", – заявив Федоров у своєму Telegram-каналі.
Як повідомляв Голос Америки, західні ЗМІ та експерти аналізують можливі ядерні ризики, пов'язані із українським контрнаступом: українські війська, намагаючись відвоювати Запорізьку АЕС, атакують територію станції, де досі ховаються росіяни.
Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Протягом всього часу окупації станції Росія та Україна звинувачували одна одну в обстрілі станції.
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Залужний обговорив з Міллі майбутній контрнаступ
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у суботу, 6 травня.
«Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території», – відзначив головнокомандувач ЗСУ за підсумками переговорів у своєму Telegram-каналі.
Також Залужний подякував США за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили в Пентагоні.
«Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета – перемога України!» – додав Залужний.
Останнім часом тривають розмови про те, що Україна готує контрнаступ. У квітні генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що рішення щодо оперативних питань, наприклад, нового наступу, мають ухвалювати українські військові, що перебувають на місцях, адже вони «найкраще володіють ситуацією».
«Наша відповідальність як членів НАТО полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами і підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій», – додав генсекретар.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.
- Голос Америки
CNN: Росія намагається блокувати GPS-навігацію американських систем HIMARS, але це не зменшує їхню точність - джерела у Пентагоні
Висопосадовець у Міністерстві обороні США повідомив журналістам телеканалу CNN, що російські спроби “електронної війни” проти ракетних систем HIMARS не є успішними, оскільки GPS-навігація, яку часом блокує Росія, не є єдиним способом наведення ракет.
Як інформує CNN, наразі українські сили випускають ракет стільки ж, як у середньому протягом минулих кількох тижнів. За словами джерел CNN у Пентагоні, залежно від місця та сили перешкод, ракети все ще можуть стартувати та завдавати успішного удару зі значними пошкодженнями.
На додаток до GPS-наведення ракети мають навігаційну систему, яка не є сприйнятливою до блокування та залишається точною, хоче й може мати меншу точність, ніж при наведенні за GPS-координатами, кажуть експерти.
Останніми місяцями у ЗМІ з'явилися повідомлення, що Росія все частіше перешкоджає мобільним ракетним системам американського виробництва в Україні, використовуючи електронні перешкоди. Вони мають на меті вивести з ладу системи наведення на ціль GPS і таким чином завадити ракетам влучати у задані цілі.
Утім високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS залишаються одним з найбільш ефективних видів озброєння найдальшого радіусу дії - свідчать українські, британські і американські експерти, опитані журналістами CNN у ході розстеження про російські спроби електронного блокування навігації.
Україна покладається на HIMARS і у планах щодо контрнаступу - свідчить CNN. За їхньою інформацією, Україна отримала 18 американських HIMARS, США зобов’язалися надіслати ще 20. За даними Державного департаменту США, союзники з НАТО передали ще 10 реактивних систем залпового вогню.
Водночас блокування GPS може мати вплив і на інші «розумні» боєприпаси США, такі як високоточні артилерійські снаряди Excalibur, що випускаються з гаубиць, і бомби, що скидаються з повітря - JDAM.
Американські військові також поінформували ЗМІ, що важливим у нинішніх умовах є постійне налаштування систем, щоб уникнути збоїв. А на “глушіння” з боку Росії є відповідні контрзаходи.
Як повідомляв Голос Америки, США надали Україні понад 35 мільярдів доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії, включно з останнім пакетом на 325 мільйонів доларів, оголошеним минулого тижня, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські бронебійні снаряди.
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