Змін навколо Запорізької АЕС немає – Енергоатом. МАГАТЕ стурбоване евакуацією з Енергодара

Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” спростувала повідомлення російських ресурсів про “повну зупинку Запорізької АЕС.

Відповідну заяву 6 травня оприлюднила прес-служба державного підприємства.

За інформацією “Енергоатома”, змін в ситуації навколо тимчасово окупованої атомної станції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

“П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину”, - йдеться у заяві.

Енергоатом також запевняє: "Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності".

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що його генеральний директор Рафаель Ґроссі сказав, що російські окупаційні сили почали евакуацію міста Енергодар, де проживає більшість персоналу української Запорізької АЕС.

«МАГАТЕ уважно стежить за будь-яким потенційним впливом на ядерну безпеку», – мовиться у заяві відомства у Twitter.

У заяві МАГАТЕ йдеться, що «поки робочий персонал залишається на майданчику, генеральний директор Ґроссі висловив глибоку стурбованість з приводу все більш напружених, стресових і складних умов для персоналу та їхніх сімей».

«Загальна ситуація в районі Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною. Я надзвичайно стурбований реальними ризиками ядерної безпеки та іншими безпековими ризиками, з якими стикається станція», – сказав Ґроссі.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров назвав заяви росіян про зупинку станції «підготовкою до провокацій».

"Рашисти повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ", – заявив Федоров у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв Голос Америки, західні ЗМІ та експерти аналізують можливі ядерні ризики, пов'язані із українським контрнаступом: українські війська, намагаючись відвоювати Запорізьку АЕС, атакують територію станції, де досі ховаються росіяни.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Протягом всього часу окупації станції Росія та Україна звинувачували одна одну в обстрілі станції.