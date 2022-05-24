Західна допомога менш ніж на половину покриває місячний дефіцит бюджету – Міністр фінансів України

Попри надання міжнародної фінансової допомоги у безпрецедентних розмірах, Україні бракує грошей на щоденне функціонування країни – виплати зарплат та пенсій, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Місячний дефіцит бюджету, що складає близько 5 мільярдів доларів нині лише менш, ніж на половину покриває допомога західних країн та фінансових інституцій, решту уряд позичає в Національного банку та скорочує витрати, сказав міністр.

«У травні ми отримали лише 1,2 мільярди доларів. До кінця місяця ми плануємо отримати до 2 мільярдів доларів допомоги, але не 5 мільярдів, які ми потребуємо», – сказав Сергій Марченко, відповідаючи на запитання під час розмови, організованої онлайн американським центром Атлантична Рада.

Минулого місяця Міжнародний валютний фонд створив спеціальний адміністративний рахунок, через який до бюджету України щомісячно мало надходити 5 мільярдів доларів для того, щоб виконати всі соціальні і гуманітарні зобов’язання перед громадянами України.

«Нашим головним завданням є забезпечити функціонування уряду, продовження виплат пенсій та зарплат, особливо в медичній та освітній сфері. І нам це вдається робити, незважаючи на війну», – сказав міністр Марченко.

Нині, за його словами, уряд скорочує витрати і покриває дефіцит за рахунок Національного Банку України через випуск військових облігацій. Міжнародні партнери схвалили такі дії уряду, проте, як каже Марченко, ніхто не зацікавлений у «розкручуванні гіперінфляції» в Україні через друк незабезпечених грошей.

Днями на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна у найближчі місяці розраховує отримати фінансову допомогу у розмірі 9 мільярдів євро від Євросоюзу та 9 мільярдів доларів від США.

За словами Марченка, уряд, який внаслідок війни втратив значну частину податкових та 70% митних надходжень, поки працює над забезпеченням своїх фінансових потреб на найближчий час – від трьох місяців до кінця року. Про далекосяжні плани післявоєнного відновлення економіки поки не йдеться.

Загальні збитки української економіки від війни, яку веде проти України Російська федерація, оцінюються нині в розмірі щонайменше 600 мільярдів доларів. Світовий банк прогнозує, що економіка України може скоротитися на 45 відсотків у 2022 році.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Києву знадобиться значна фінансова допомога для оборони, стабілізації економіки та, зрештою, для відновлення країни. А перемога України потрібна не лише їй, але і Заходу, якщо він не хоче стикнутися з агресивними діями Росії проти Сполучених Штатів та їхніх союзників по НАТО у Східній Європі.

Американці менш налаштовані допомагати Україні через інфляцію

Тим часом, згідно з новим опитуванням, американці, занепокоєні зростанням інфляції, все менше підтримують дії, спрямовані на покарання Росії за вторгнення в Україну, якщо це відбувається за рахунок економіки США, повідомляє агентство Associated Press.

Посилаючись на дослідження, проведене у співпраці з соціологічним центром NORC, у повідомленні мовиться, що хоча широка підтримка санкцій США щодо Росії не похитнулася, баланс думок щодо пріоритету санкцій над економікою змінився. Зараз 45% дорослих американців кажуть, що більшим пріоритетом нації має бути якомога ефективніше введення санкцій проти Росії, тоді як трохи більше - 51% - вважають, що такі санкції не мають іти на шкоду для економіки США.

У квітні ці цифри були прямо протилежні, а у березні, невдовзі після того, як Росія напала на Україну, очевидна більшість – 55% заявляла, що більшим пріоритетом має бути якомога ефективніше введення санкцій проти Росії.

Дослідники вважають, що зростання витрат на газ, продукти та інші товари створюють фінансові труднощі для мільйонів людей і це веде до зменшення їхнього бажання фінансово підтримувати Україну. Це може бути тривожним знаком для президента Джо Байдена, який минулої суботи схвалив додаткові 40 мільярдів доларів на допомогу Україні. Опитування показує, що загальний рейтинг схвалення дій президента Байдена досяг найнижчої точки за час його президентства.

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