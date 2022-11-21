На ЗАЕС "ледь не стався" ядерний інцидент - МАГАТЕ. Зеленський закликав НАТО захистити станцію від диверсій РФ

Серйозного ядерного інциденту на захопленій росіянами Запорізькій АЕС після обстрілів станції цими вихідними ледь вдалось уникнути, заявили у МАГАТЕ.

"Хто би не стріляв по станції, вони беруть на себе великий ризик і ставлять на карту життя багатьох людей, - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. - Нам знову пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити".

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час Парламентської асамблеї НАТО закликав країни Альянсу гарантувати захист українських АЕС від російських атак.

"Кожен народ у нашій із вами спільноті зацікавлений у тому, щоб не відбулося жодних небезпечних інцидентів на атомних об’єктах. Усі ми хочемо, щоб російські терористи більше не змогли забирати життя людей, - сказав Зеленський у відеозверненні. - Кожній із наших держав потрібен гарантований захист від будь-яких російських ракет і від будь-яких диверсій проти об’єктів інфраструктури".

Напередодні на території Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада пролунало понад 10 потужних вибухів, деякі з ракет впали поблизу реакторів і пошкодили, зокрема будівлі сховища радіоактивних відходів, системи охолодження і кабель до одного з реакторів.

Представництво МАГАТЕ, що працює неподалік станції, планує оглянути територію ЗАЕС, але в "Росатомі" заявили, що команда матиме обмежений доступ лише до тих об'єктів, які "стосуються ядерної безпеки". У Кремлі в обстрілах ЗАЕС звинувачують Україну й попереджають про "ризик атомної аварії".

Як повідомила українська національна енергетична корпорація "Енергоатом", російські сили "захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу". "Енергоатом" твердить, що характер пошкоджень обладнання ЗАЕС свідчить про те, що російські сили "вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії ЗАЕС для потреб України".

До російського повномасштабного вторгнення 24 лютого, ЗАЕС виробляла п'яту частину всієї електрики в Україні. Київ повідомив, що після нещодавніх російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

У статті використано матеріали Reuters