Лондон поки не планує вводити нові санкції проти Росії після смерті жертви "Новічка"

Британські політики виступили з обуреними заявами після повідомлення про смерть у неділю ввечері 44-річної Давн Стурджесс, яка разом з 45-річним Чарлі Ровлі була уражена нервово-паралітичною речовиною, тотожною до отрути класу “Новічок”, застосованої у замаху на Скрипалів у березні.

Ми знаємо, що тоді, у березні, то були росіяни... Стосовно цього конкретного інциденту нам треба дізнатися більше і дати поліції можливість виконати необхідну роботу.

Ровлі залишається у критичному стані у лікарні в Солсбері, де раніше лікували колишнього полковника російської військової розвідки, його доньку і службовця місцевої поліції, які пережили отруєння.

Слідство припускає пов’язаність цих інцидентів, але міністр внутрішніх справ Саджид Джавід сказав, що Лондон не має “чинних планів” запроваджувати нові санкції щодо Росії, яка відкидає будь-яку причетність.

“Ми знаємо, що тоді у березні то були росіяни. Ми знаємо, що то був варварський, нелюдський акт російської держави”, - сказав міністр у понеділок, відвідуючи містечко Еймсбері, де 30 червня виявили жертв останнього отруєння.

Джавід додав, що “стосовно цього конкретного інциденту нам треба дізнатися більше і дати поліції можливість виконати необхідну роботу”.

Прем’єр-міністр Тереза Мей сказала, що вона обурена і шокована смертю.

Керівник антитерористичної служби британської поліції Ніл Басу наголосив, що матір трьох дітей втратила життя в результаті “обурливого, безвідповідального і варварського акту”.

Близько 100 слідчих британської Антитерористичної мережі працюють цілодобово разом з місцевою поліцією графства Вілтшир, щоб знайти предмет, який міг бути забруднений нервово-паралітичною отрутою, і від контакту з яким могли бути уражені покійна Давн Стурджесс та Чарлі Ровлі.

Раніше представники поліції висловили припущення, що уражені, яким приписують вживання наркотиків, були саме випадковими жертвами.

Містечко Еймсбері розташоване за трохи більше 10 кілометрів від Солсбері, де у березні виявили отруєними батька і доньку Скрипалів.

Слідство заявило, що було виявлено високий рівень забрудненості на вхідних дверях помешкання потерпілих, і згідно з останньою теорією нападники могли нанести отруту на дверну ручку.

Нервово-паралітична речовина класу “Новічок” здатна вражати навіть через шкіру, кажуть фахівці.

Британські урядовці стверджують, що рівень загрози від отрути для решти населення місцевостей довкола Солсбері залишається низьким.

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