Лондон звинуватив Росію у перетворенні Британії на звалище для отрути

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід звинуватив Росію у перетворенні своєї країни на «звалище для отрути». Він вимагає пояснення від Москви, як дві людини були ненавмисно отруєні тим самим військовим нервово-паралітичним газом, що й колишній службовець російської військової розвідки Сергій Скрипаль та його донька Юлія в тій самій місцевості чотири місяці тому.

Повністю неприйнятно, щоб наші люди ставали навмисними або випадковими жертвами. Також неприйнятно, щоб наші вулиці, парки та міста перетворювались на звалища для отрути

Експерти британської лабораторії хімічних відходів Портон Даун визначили, що типи отрути в обох випадках співпадають.

«Повністю неприйнятно, щоб наші люди ставали навмисними або випадковими жертвами. Також неприйнятно, щоб наші вулиці, парки та міста перетворювались на звалища для отрути» - сказав Саджид Джавід.

44-річний Чарлі Ровлі і 45-річна Довн Стурджесс перебувають у важкому стані в лікарні англійського міста Солсбері. 30 червня їх забрали непритомними з помешкання в містечку Еймсбері, що на відстані близько 12 кілометрів від Солсбері.

За версією експерта з хімічної зброї Хеміш де Бреттон-Гордона, останні жертви отрути скоріш за все є побічним збитком від атаки на Скрипалів.

На тлі повідомлень про новий випадок отруєння "Новичком" у Великій Британії журналістка видання The New York Times Еллен Баррі поставила питання у Twitter: "Чи розкладається данна отрута взагалі?".

"Який же вбивця лишає свої засоби захисту від отрути (чи щоб це не було) на видноті?", - також твітує Баррі.

«Отрутою «Новичок» була змащена дверна ручка будинку Скрипалів. Ймовірно, цей отруйний гель було перенесено в якомусь пристрої або шприці. Думаю, що робоча версія розслідування полягає в тому що саме цей прилад або шприц і спричинив отруєння двох людей.»

Отруєння викликало запитання і у Моллі Маккью, відомого коментатора обставин російського втручання у політичні процеси США та Заходу.

"Маю деякі питання щодо "Новичка". Залежить від фактів, але маю такі теорії:

Росія закладає основу для того, щоб відкинути зв'язок із будь-яким отруєнням

- Росія таким чином каже "пішли ви" Великій Британії;

- Росія закладає основу для того, щоб відкинути зв'язок із будь-яким отруєнням;

- Лише уявіть скільки запитань тепер може отримати Трамп і наговорити нісенітниць (повторивши російське "Ми цього не робили") у відповідь перед зустрічами з НАТО/ у Великій Британії/ з Путіним?

Приймаю ставки на всі варіанти", - твітує Маккью.

Нагадаємо, що раніше сьогодні Велика Британія закликала Росію надати інформацію про замах на колишнього службовця російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Відповідне звернення прозвучало після того як ще двоє британців були уражені нервово-паралітичною отрутою «Новичок» у тій самій місцевості, де раніше стався замах на Скрипалів.

Велика Британія поклала на Росію відповідальність за попередній інцидент з подібним отруєнням у березні, жертвами якого стали колишній службовець російської військової розвідки Сергій Скрипаль та його донька Юлія.

Росія заперечує будь-яку причетність до спроби убивства Скрипалів, які вижили після кількамісячного лікування. Новий інцидент також розслідують антитерористичні служби британської поліції, яка з’ясовує, яким чином могли бути уражені нові жертви.

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