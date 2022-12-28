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Москва посилає суперечливі сигнали. Експерти про слова Путіна, Лаврова, Медведєва
Західні ЗМІ повідомляють, що керівники Росії наприкінці року посилають суперечливі сигнали щодо своїх планів на наступний рік.
Британське видання Independent звернуло увагу на серію «дивних», за словами газети, твітів, які у понеділок опублікував колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради національної безпеки Дмитро Медведєв, у яких він робить катастрофічні «прогнози» на наступний рік для Заходу.
За словами Медведєва, наступного року «Польща та Угорщина окупують західні області колишньої України», ЄС розпадеться, а Німеччина та Франція розпочнуть нову війну.
«Буде створено Четвертий Рейх, який охопить територію Німеччини та її сателітів, тобто Польщі, Прибалтики, Чехії, Словаччини, Київської республіки та інших ізгоїв», – написав Медведєв у серії твітів.
Високопоставлений російський урядовий чиновник також «передрікає» Америці, що у США почнеться громадянська війна в Каліфорнії. В результаті, за словами Медведєва, «Техас стане незалежним штатом», після чого «Техас і Мексика створять союзну державу».
Як зауважує Independent, «дивна серія твітів привернула увагу генерального директора Twitter Ілона Маска», про якого Медведєв написав, що той може перемогти на виборах президента у декількох штатах. Маск відповів колишньому президенту Росії, назвавши його геополітичні прогнози «епічними».
Також у понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поставив Україні ультиматум: Київ має виконати вимоги Москви, зокрема здати українську територію, яку зараз контролює Росія, або «російська армія вирішить долю України».
Як зауважує телеканал AlJazeera, в інтерв’ю російському агентству ТАСС Лавров заявив, що Київ повинен, «для свого ж блага», виконувати бажання Москви.
«Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних режиму територій, усунення загроз безпеці Росії, що виходять звідти, включаючи наші нові землі, добре відомі ворогу», – цитує Лаврова ТАСС.
Заявами про "денацифікацію" України, Росія спотворює історію Голокосту і шкодить міжнародним зусилям із запобігання масовим злочинам, заявляли посли Канади, Хорватії, Чехії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Румунії, Великої Британії та США у вересні.
Західні оглядачі зауважують, що нові заяви вищих представників Росії пролунали через день після того, як російський президент Володимир Путін знову заявив, що він відкритий для мирних переговорів, а не хочуть їх Україна та США.
Як повідомляє агентство Reuters, Путін заявив, що Росія відкрита до переговорів щодо припинення війни в Україні. При цьому він звинуватив Київ та його західних прихильників у тому, що переговори не відбуваються з вини українців та Заходу.
«Ми готові вести переговори з усіма зацікавленими сторонами щодо прийнятних рішень, але це залежить від них – не ми відмовляємося від переговорів, а вони», – сказав Путін в інтерв’ю телеканалу «Росія 1», яке транслювалося в неділю.
Як кажуть дослідники вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW), заяви Путіна помилково інтерпретують у західних ЗМІ. Вони зауважують, що Пуін прямо не заявив, що Росія готова вести переговори з Україною, натомість він продовжив «свій брехливий наратив» про те, що Україна (Путін її називає просто «іншою стороною» – ред.) «порушила дипломатичні зусилля Росії» до вторгнення.
«Обговорення Путіним переговорів зосереджувалося на імовірних дискусіях із Заходом, а не з Україною, і відображало його постійні звинувачення в тому, що Україна є лише західним пішаком, не маючи реальної суб’єктності», – мовиться в твіті ISW.
Ця заява, на думку ISW, не була відхиленням від головної риторичної лінії Путіна, який продовжує заявляти, що, на його думку, Росія «діє в правильному напрямку». Це, як кажуть в ISW, свідчить про те, що Путін далі вважає можливим досягнення його максимальних цілей.
Коментуючи заяви російських керівників у вівторок, радник президента України Володимира Зеленського заявив, що Путіну потрібно «повернутися до реальності» та визнати, що Росія не хоче переговорів.
«Росія одноосібно напала на Україну і вбиває громадян, – написав у Twitter радник Михайло Подоляк. - Росія не хоче переговорів, але намагається уникнути відповідальності».
«Ані тотальна мобілізація, ані панічні пошуки снарядів, ані таємні контракти з Іраном, ані лавровські погрози не допоможуть… Росії слід усвідомити реальність. Україна до кінця проведе демілітаризацію Рф, вишпурне окупантів з усіх окупованих територій. Мовчки чекайте на фінал…», – твітує український чиновник.
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TikTok заборонили використовувати в Конгресі США
27 грудня (Reuters) – Як повідомляє адміністрація Палати представників США, популярний китайський відеододаток TikTok заборонено на всіх пристроях Палати представників Конгресу США. Такий захід повторює закон про заборону додатка на урядових пристроях США, який незабаром вступить в силу.
Додаток несе «високиий ризик через низку проблем із безпекою», — сказав головний посадовець адміністрації Палати представників (CAO) у повідомленні, надісланому всім законодавцям і співробітникам у вівторок. Додаток має бути видалено з усіх пристроїв, якими керує Палата.
Уряди штатів США зробили кроки із заборони TikTok, що належить компанії ByteDance Ltd із Пекіна, на урядових пристроях. Станом на минулий тиждень 19 штатів принаймні частково заблокували додаток для державних пристроїв через побоювання, що уряд Китаю може використовувати додаток для відстеження американців і цензури контенту.
Законопроект про бюджет США на наступний рік, обсягом 1,66 трильйона доларів США, ухвалений минулого тижня , містить положення про заборону додатків на пристроях, якими керують федеральні органи влади. Він набуде чинності, коли президент Джо Байден підпише закон.
«Після ухвалення бюджету, який заборонив TikTok на пристроях виконавчої влади, CAO працював з Комітетом з питань адміністрування Палати представників, щоб втілити подібну політику для Палати представників», — сказав Reuters у вівторок речник адміністрації.
У повідомленні для персоналу говориться, що всі, хто мають TikTok на своєму пристрої, отримають запит про його видалення, а завантаження програми в майбутньому буде заборонено.
TikTok не одразу відповів на запит прокоментувати нове правило.
Законодавці США висунули пропозицію заборонити додаток на загальнодержавному рівні.
Українські військові після протезування у США мріють повернутися до захисту Батьківщини
Звикнути до протезів замість ніг та знову стати на захист України. Про це мріють військові, які приїхали до США для відновлення після складних поранень. Вони обороняли Україну з першого дня повномасштабної війни, мужньо пережили втрату ніг, і вже будують плани на майбутнє. Сучасні біонічні протези для сімох бійців за свій кошт виготовив американський протезувальний центр у штаті Меріленд. А проживанням та відновленням захисників опікуються волонтери. “Голос Америки” поспілкувався з трьома військовими, які проходять реабілітацію у США.
Олександру Федуну з Запоріжжя 23 роки. За кілька місяців до повномасштабної війни він звільнився з армії, втім 24 лютого одним із перших прийшов до військкомату. Його призначили командиром відділення. Спочатку він воював на Донецькому напрямку, потім обороняв рідне Запоріжжя. У травні потрапив у засідку до росіян і підірвався на міні: “Я виліз із люка механіка-водія, тоді я ще не усвідомлював, що в мене немає ніг. При висадці з люка була така ситуація, що я їх обламав, тому ампутація в мене на різній висоті. Коли виділявся адреналін, я зміг накласти турнікети і доповз, щоб хлопці змогли до мене підійти і забрати”, - розповідає Олександр.
Війна забрала в нього обидві ноги, але не мужність і оптимізм. “Я переймався буквально два тижні, коли у мене йшли операції. Я дуже боявся, що мені ноги ампутують повністю з вилученням суглобів. Ампутували верхню третину та нижню третину, але я бачив, що з такими ампутаціями більшість людей ходять і не переймаються, до всього звикаєш”, - каже військовий.
Олександр пережив 15 реампутацій та ще 11 операцій в Україні. Через складне ураження він потребував особливих протезів. Волонтери оплатили його переліт і проживання у США, а протезувальний центр у Меріленді виготовив сучасні біонічні кінцівки. Олександр уже поступово вчиться ходити, хоча попереду ще тривала і нелегка реабілітація. Але в нього є мета, яка допомагає швидко звикати до нових обставин, - це бажання повернутися до захисту України. “Якщо буде війна, коли я повернуся, я повернусь на війну. Не буде війни, - будуватиму своє життя в цивільному світі. Інструктором буду для молоді, яка вступила в ряди армії, їм потрібні інструктори, які можуть розповісти, як діяти в різних ситуаціях, тому що таке в книжках не пишуть. У будь-якому разі в мене це тільки початок життя!” - каже Олександр.
Знову захищати країну якнайшвидше хоче й військовослужбовець Анатолій Кірда, який теж приїхав на протезування у США: “Іде війна і очевидно, що треба ставати якомога швидше або до лав Збройних Сил, або допомагати якимось іншим чином, подивимося, як усе буде. Але поки війна, то ціль номер один - це перемога”.
Анатолій - моряк, до початку повномасштабної війни був за кордоном, але щойно дізнався про напад росіян, повернувся в Україну. Спочатку допомагав вигнати росіян із Київщини. Потім воював на Донеччині. Ворожий дрон вистежив Анатолія, коли він відійшов від товаришів і опинився один в окопі. “Міна прилетіла, я побачив, що нога в дуже неприглядному вигляді. Я зумів турнікет накласти, але одна із проблем була, що хлопці не знали, що я не на своїй позиції, і мені довелося виповзати зі свого окопу. Техніка проста - виповзати і повзти до своїх. Слава Богу, доповз, щоб мене почули, хлопці прийшли, винесли з-під обстрілу, а далі почалися шпиталі”, - розповідає Анатолій. Волонтери допомогли транспортувати Анатолія до США. Тут йому теж підібрали сучасний біонічний протез. Команда фізіотерапевтів допомагає йому вчитися ходити з новою ногою.
В американський протезувальний центр доля привела і військового Руслана Тищенка. Він захищав Україну з 2014 року на Донбасі, а влітку 2022 року був тяжко поранений на Харківщині. Коли мінував територію, потрапив під приціл російського коригувальника. “Здається, я бачив цей снаряд, як у фільмі, дивлюсь, летить, а далі вибух. Відкинуло, зрозумів, що треба повзти, дістав ножа, і чіпляючись ножем поповз до своїх”, - розповідає Руслан.
Уже в лікарняній палаті Руслан дізнався, що йому повністю ампутували ліву ногу. “Лікар каже - тут трохи ми тобі відрізали ноги. Я не дуже за ногу переживав, а за те, коли жінка дізнається, що мені за це буде”, - пригадує Руслан. Втім дружина стійко витримала лікування Руслана в Україні, а тепер підтримує чоловіка на реабілітації у США. “Мені здається, що українська жінка, дружина військового, готова витримати все. Вона мужня, для неї немає нічого страшного”, - каже Ірина Тищенко, дружина військовослужбовця.
Руслан страждає від фантомного болю, але найскладнішим для нього було звикнути без життя на фронті. Втім він не втрачає почуття гумору, і будує плани на майбутнє, які поки тримає в таємниці. Однак розповів, що його маленька мрія вже збулася: “Коли я отримав протез, хлопці вже мали протези, і вони закидали ногу за ногу. І це була мрія, хотілося зробити так само. Також мене запитали: як тобі пофарбувати протез, я кажу: "Як мій прапор". Так і пофарбували”.
Сучасні протези для українських бійців коштують від 70 тисяч доларів. Адже в усіх трьох військових, які перебувають на реабілітації в Меріленді, дуже складні типи поранень. Втім українським бійці отримали протези безкоштовно. Їх за власної ініціативи оплатив Центр ортопедії та протезування у штаті Меріленд. “Ми щасливі допомогти з цим, я думаю, що кількість травмованих солдатів в Україні жахлива, і ми хочемо долучитися до допомоги. Ми працюємо багато! Хлопці можуть вам підтвердити, що ми проводимо інтенсивну терапію. У нас фізіотерапія двічі на день, і з такою ж частотою корекція протезів. Але все йде успішно, вони будуть жити з комфортним зручним протезуванням, з високим рівнем функцій протезів”, - розповів Ян Фотетгіл, протезист Центру ортопедії та протезування у місті Сілвер-Спрінг.
Проживання і психологічне відновлення військових, які приїхали на протезування в Америку, взяла на себе організація United Help Ukraine. Волонтери намагаються зробити все, щоб поставити бійців на ноги і фізично, і морально. Для захисників організовували прогулянки на конях, і садили за штурвал літака. Борис Левоненко, представник United Help Ukraine, розповідає: “Їх привіз інший фонд - Revived Soldiers Ukraine. Ірина Ващук нам їх передала і ми їх приймаємо як своїх рідних. Для нас це честь їх приймати та дбати про них. Вони були на дуже тонкій нитці від смерті, вони були готові віддати своє життя за Україну. І тому ми робимо все можливе, щоб вони були в комфорті, щоб вони відійшли від жаху, який пережили”.
Дружини військових сподіваються, що після повернення додому зможуть знайти не меншу підтримку і в Україні. “Дуже щаслива, що ми приїхали сюди, в Америку, і ми з нашими чоловіками спілкуємося з американськими ветеранами і військовими. Ми бачимо, як держава підтримує військових, як вони збираються, вони спілкуються, вони разом на футбол ходять, тому я вважаю що наша держава повинна делегувати людей, які сюди приїдуть і повчаться, як потрібно організовувати таких людей”, - каже Ірина Кірда, дружина військовослужбовця.
Загалом реабілітація після таких ампутацій, за даними американських лікарів, займає близько року. Втім українські військові вже випереджають графік.
Українські енергомережі відновлюються після російських обстрілів. Відео
Українські енергомережі відновлюються після російських обстрілів. Якщо нових обстрілів не буде, новорічні свята мають пройти без аварійних відключень – наголосив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Ключові надії і загрози на 2023, пов'язані з Україною. Прогнози від експертів Атлантичної ради
Підбиваючи підсумки року, що минає і вглядаючись у майбутній 2023 рік, експерти вашингтонського дослідницького центру у низці статей окреслили ключові можливості та ризики для України.
Україна переможе у війні проти Росії Володимира Путіна, якщо тільки Кремлю не вдасться підірвати підтримку Заходу, вважає колишній посол США в Україні, а нині директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст.
Однак, згідно з його прогнозом, шанс того, що США та Захід «забудуть про свої стратегічні інтереси», низький – менше 10%.
Загроза №1. Праві популісти у США і ядерна загроза.
Щодо США, то Гербст вбачає небезпеку в тому, що Путіну таки вдасться якимось чином залякати політиків можливістю використання ядерної зброї. Другим ризиком зменшення допомоги Україні Гербс вважає зростання впливу правих політиків-популістів, незважаючи на їхню низьку результативність на проміжних виборах у США. Ці політики активно закликають Конгрес припинити надавати допомогу Україні та спрямувати гроші на внутрішні потреби США.
Загроза №2. Ціни на енергоносії та загроза економічного спаду.
Зростання цін на енергоресурси в Сполучених Штатах і особливо в Європі, на думку колишнього посла, також можуть тиснути на уряди. Гербст попереджає, що нинішню єдність, яку він вважає безпрецедентною, не можна сприймати як належне.
«І ми вже бачимо розбіжності у знайомих місцях, зокрема між великими та малими країнами, а також між багатими та біднішими», – зауважує колишній дипломат.
Якщо в результаті дефіциту газу виникне ризик економічного спаду, зросте інфляція, почнуть закриватися підприємства, це матиме політичні наслідки, каже Гербст.
Загроза №3. Зміна політичних настроїв у Європі.
Колишній дипломат має сумніви що президент Франції Еммануель Макрон матиме стійку підтримку у парламенті країни а також щодо надійності трипартійної коаліції канцлера Німеччини Олафа Шольца. Також є невизначеність щодо того, кого оберуть жителі менших країн Єворпи цього року.
«Важливі вибори 2023 року в Польщі, Греції, Естонії, Фінляндії, Іспанії та інших країнах можуть вивести на перший план євроскептиків і політиків, які симпатизують Росії, а також підштовхнути існуючі уряди в цьому напрямку», – попереджає Гербст.
Проте ветеран міжнародної політики вважає, що підтримка України наразі стабільна, спроби Путіна використати російські енергоносії як зброю, не принесли успіху, і європейці продовжували допомагати Україні, навіть коли температура почала падати.
Інший аналітик з Атлантичної ради, Браян Меффорд, каже, що фактор польської солідарності дає підстави дивитися в майбутнє з оптимізмом. Бо попри історичні розбіжності між двома народами і державами, Польща відкрила свої двері для мільйонів українських біженців, надає військову допомогу, навчає військових, і підтримує Україну в дипломатичній сфері. «Прикладів такої сусідської солідарності в історії небагато», – каже експерт з питань стратегічної комунікації.
Можливість №1. Україна перемагає і стає членом НАТО і ЄС.
Поки лідерство США залишається сильним, вважає Гербст, президент Росії Володимир Путін має всі шанси програти в Україні. І такий розвиток подій стане «величезним успіхом» не лише для самої України, але і «для лідерства США в Європі та майбутнього міжнародної системи, заснованої на правилах», вважає американський експерт.
«Якщо Україна виграє війну у 2023 році і врешті-решт приєднається до Європейського Союзу та НАТО, потенціал її зростання буде величезним», – каже Гербст.
Можливість №2. ЄС набуває більшої геополітичної ваги і розширюється.
Браян Меффорд додає, що російська агресія переконала нейтральну Швецію та Фінляндію приєднатися до альянсу НАТО. Він чого альянс став сильнішим, ніж будь-коли. Також Європейський Союз відчув сенс свого існування «більше, ніж будь-коли з моменту свого створення».
Йорн Флек, старший директор Європейського центру Атлантичної ради вважає, що війна Росії проти України остаточно розвіяла міф про партнерство між Європою і Росією. А європейці відчули в собі більше міжнародних амбіцій.
«Якщо військова допомога ЄС продовжуватиме надходити Україні, це буде свідченням того, що перехід до стану ЄС як більш потужного геополітичного гравця, відбувається на практиці», – каже експерт і радить стежити за поповненням Європейського фонду миру – це той фонд, з якого ЄС підтримує власну безпеку та надає військову підтримку Україні.
Ще один європейський експерт Атлантичної ради, румунський аналітик Ден Негреа, вважає, що війна в Україні може призвести до прискореного розширення ЄС не лише включивши Україну, і можливо, Молдову, а і країни Західних Балкан, які також хочуть позбавитися корупції, авторитаризму і свавілля, та перейти до західного світу демократії, вільного ринку та верховенства права.
«Албанія, Боснія, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія, ймовірно, відчують підвищену потребу в досягненні більшого процвітання та безпеки, які, на їхню думку, забезпечить членство в ЄС, і лідери ЄС можуть бути більш схильні прийняти їх», – вважає Негра і додає, що канцлер Німеччини нещодавно подав щодо цього позитивний сигнал.
Можливість №3. Путін втрачає владу, Росія лібералізується.
Меффорд каже, що «злочинно сплановане та некомпетентно здійснене вторгнення в Україну зруйнувало міф про Росію як військову наддержаву». Також Росія опинилася в міжнародній ізоляції, що нагадує ту, в якій була більшовицька Росія після Жовтневого перевороту.
«Сучасна Росія може розраховувати лише на кілька інших держав-ізгоїв, таких як Білорусь, Іран і Північна Корея, як союзників. Китай із задоволенням користується економічною перевагою ослабленої позиції Росії, але Пекін поки що обережно дистанціювався від вторгнення Путіна», – зауважує Меффорд.
Росії бракує військової сили для досягнення імперських цілей Кремля. Тож якщо Україна відновить контроль над своєю територією, підтримка Путіна в Росії зменшиться і є значний шанс, що йому доведеться відійти від влади, вважає Гербст.
Військовий програш випливатиме на посилення економічних проблем, каже Гербст, це може спричинити громадянські заворушення в Росії, і «все це спонукає інсайдерів об’єднатися, щоб виштовхнути Путіна з посади».
На його думку, страхи щодо того, що на його місце прийде ще радикальніший політик, мають мало підстав з огляду історичні прецеденти.
«Якщо невдача Путіна в Україні призведе до реальних політичних змін у країні, це підвищить можливість принаймні обмеженої лібералізації та нормалізації двосторонніх зв’язків зі Сполученими Штатами», – вважає Гербст.
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