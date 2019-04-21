Українці обирали з того, що було. Західні ЗМІ про вибори

Більшість видань у США та Європі у неділю сходяться на думці, що українці навряд переоберуть Петра Порошенка, і президентом України стане переможе "комік Зеленський". Однак, медіа розходяться в оцінках політичних наслідків виборів.

"Велика перемога Путіна в Україні", - із таким заголовком напередодні вийшла стаття у виданні європейському Politico. Журналісти пояснюють: "Виборча кампанія в Україні, схожа на карнавал, [...] зобразила демократію західного зразка саме такою, як завжди казав Путін: фарсом".

"Вірогідно, що Путіну навіть неважливо, хто переможе. З моменту захоплення Криму та початку підтримки сепаратистської війни на сході країни, його мета була дестабілізувати російського сусіда, зробити його неблагополучним".

Хто би не прийшов першим у виборчих перегонах, реальний переможець - сидить у Кремлі

"Хто би не прийшов першим у виборчих перегонах, реальний переможець - сидить у Кремлі", - пише видання, а також пояснює телевізійну історію Зеленського й порівнює його із Трампом.

"Це може звучати як іще одна телезірка, що стала президентом. Що б хто не казав про президентство Дональда Трампа, навряд чи багато посперечається, що його прихильники не отримали того, що хотіли".

Вибори в Україні - це коли ти "наче у дешевому магазині ходиш між полиць гнилих фруктів та намагаєшся обрати менш зіпсований", - цитує британське видання The Guardian українку, яка сказала, що до останнього вагалась із вибором, кому віддати свій голос.

... наче у дешевому магазині ходиш між полиць гнилих фруктів та намагаєшся обрати менш зіпсований

Журналісти пишуть про те, що виборці "виявляють небагато ентузіазму щодо обох кандидатів, більшість обирає кандидата, якого вони вважають менш проблематичним".

Американське видання Time також пояснює своїм читачам, чому вони мають спілкувати за новинами про вибори в Україні: "Тому, що це Україна. Добре це чи погано, але Україна - це міст, що об'єднує - чи роз'єднує, залежно від вашої точки зору - Росію та Захід. Десятиліття тому Україна рухалась до ЄС, не жертвуючи своєю вагомою торгівлею і зв'язками з Росією. Але тоді у 2014 Москва захопила Крим і спонсорувала війну на Донбасі..."

91% українців вважають, що їхній уряд корумпований. Достатньо важно перемогти у перевиборах, коли ти президент, який головує у цьому уряд

"Ключовий факт, що пояснює" ймовірні результати виборів, пише видання, - "91% українців вважають, що їхній уряд корумпований. Достатньо важно перемогти у перевиборах, коли ти президент, якийй головує у цьому уряді".

"Перемога Зеленського стане останньою в світовому тренді, коли політичні аутсайдери захоплюють ТБ та соцмедіа, щоб витіснити непопулярний естеблішмент. Це також впливає на Росію та інші пострадянські країни, де лише кілька країн мають демократичну систему, яка б дозволила коміку витіснити чинного президента. І також це призведе до нової непевності в стратегії України у конфлікті з російським президентом Володимиром Путіним, із яким Зеленський пообіцяв вести переговори, але не уточнив, як саме", - пише The Washington Post.

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