Відключення електроенергії в Україні вже не планові, а аварійні – західні ЗМІ

Мільйони українців залишаться без світла, опалення та постачання води, повідомляють кілька західних видань у суботу, посилаючись на повідомлення українських енергетичних компаній, які потерпають внаслідок російських обстрілів інфраструктури.

Агентство Associated Press повідомило, що «Укренерго», державний оператор електромережі України, в суботу оголосив про відключення електроенергії в Києві та семи інших регіонах країни після руйнівних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.

Спочатку, як розповідає західній аудиторії агентство АР, «Укренерго», єдиний оператор високовольтних ліній електропередачі України, повідомив в онлайн-заяві, що планові відключення електроенергії відбудуться в столиці та на території Київської області, а також у кількох областях навколо неї — Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Суми, Полтава та Харків. Але пізніше того ж дня компанія опублікувала оновлення, у якому говориться, що запланованих відключень на певну кількість годин недостатньо. Натомість, українцям треба готуватися до аварійних відключень, які можуть тривати невизначений час.

Як кажуть представники енергетичних компаній, вони вимушені іти на цей крок через те, що російські війська продовжують обстрілювати українські міста ракетами та безпілотниками, завдаючи шкоди електростанціям, об’єктам водопостачання та опалення.

Як повідомляє телекомпанія CNN, група ДТЕК, яка володіє вугільними і теплоелектростанціями в різних частинах України, повідомила, що за останній місяць зазнала 12 нападів на її енергетичні об’єкти, останній з яких відбувся у п’ятницю.

Москва заявляє, що почала цілитися в українську інфраструктуру у відповідь на, як вона стверджує, українські атаки на Крим, і особливо, на Кримський міст, збудований після незаконної анексії Криму в 2014 році. Україна заперечує ці звинувачення. А нещодавнє розслідування міжнародної групи Bellingcat показало, що масовані напади на українську інфраструктуру готувалися у Москві ще до вибухів на Кримському мосту.

Російські обстріли українських регіонів тривали і вранці суботи.

Союзники намагаються допомогти Україні пережити зиму

Минулого тижня впливове вашингтонське видання The Hill повідомило з посиланням на високопоставленого чиновника з Пентагону, що російські ракетні удари по енергосистемі України викликають занепокоєння на Заході.

«Україна змогла захиститися від деяких із цих атак, але пошкодження електричної мережі та водопостачання викликають серйозне занепокоєння, завдаючи шкоди безпосередньо цивільному населенню», – сказав журналістам високопоставлений чиновник оборони США, говорячи про удари минулого тижня.

Як зауважує CNN, союзники України розуміють, що бомбардування Росією української енергомережі може мати серйозні наслідки цієї зими.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в четвер, що група заможних країн G7 координуватиме свою підтримку Україні, оскільки погода там стає холоднішою та тривають перебої з електроенергією.

«Ми не дозволимо, щоб жорстокість війни призвела до смерті багатьох людей похилого віку, дітей, підлітків і сімей, які б померли від голоду чи холоду протягом наступних зимових місяців через жорстоку тактику російського президента», – цитує Бербок телеканал CNN.