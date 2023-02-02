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До заклику не допустити Росію й Білорусь до Олімпіади можуть приєднатись 30-40 країн - Польща
Коаліцію, що вимагатиме недопуску російських і білоруських спортсменів на Олімпійські ігри 2024 року, можуть створити до 10 лютого. До неї увійдуть близько 40 країн, серед яких - США, Великобританія та Канада. Про це агенції Reuters заявив міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук.
"Я переконаний, що учасники зустрічі, яка запланована на 10 лютого, прийдуть до висновку, що понад 30 (або можливо 40) міністрів спорту, включаючи міністрів США, Великобританії, Канади, Австралії та Японії, рішуче відхилять ідею дозволити спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь в Іграх, – сказав міністр спорту і туризму Польщі. - Враховуючи це, я не думаю, що ми матимемо справу з жорсткими рішеннями до Олімпіади, і, якщо ми будемо бойкотувати Ігри, коаліція, частиною якої ми будемо, буде достатньо широкою, щоб зробити проведення Ігор безглуздим".
Польща та країни Балтії раніше в четвер закликали міжнародні спортивні організації заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх та інших змаганнях, поки триває війна Росії в Україні.
"Будь-які спроби Міжнародного олімпійського комітету повернути російських і білоруських спортсменів до змагань, навіть під нейтральним прапором, повинні бути відхилені, - йдеться в заяві міністрів спорту Латвії, Литви, Естонії та Польщі.
"Зусилля повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання під завісою нейтралітету легітимізують політичні рішення і широку пропаганду цих країн", - додали вони.
Прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр у четвер заявила, що США продовжують закликати світ протистояти російській війні в Україні й підтримали заклик призупинити участь Росії та Білорусі у міжнародних спортивних організаціях та комітетах.
За її словами, якщо ж МОК чи інші організатори змагань вирішать допустити спортсменів із Росії та Білорусі, то "має бути абсолютно ясно, що вони не представляють Росію чи Білорусь", а використання офіційних державних прапорів чи символіки має бути заборонене.
Після початку повномасштабної російської війни в Україні спортсмени з Росії та Білорусі були відсторонені від багатьох міжнародних змагань. Але минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що спортсменам з двох країн, яким заборонено змагатися в Європі, може бути дозволено заробити "слоти" на паризькі Ігри 2024 через азійську кваліфікацію. Пізніше МОК додав, що підтримує санкції, запроваджені проти Росії та Білорусі.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що дозволити Росії брати участь у Паризьких Олімпійських іграх 2024 року буде рівносильним тому, щоб показати, що "терор якось прийнятний".
У статті використано матеріали Reuters
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Танки Leopard i Challenger будуть задіяні на фронті до літа - аташе України у США з питань оборони
Поставки танків Leopard, Challenger та Abrams в Україну будуть залежати від термінів підготовки українських військових, а до операцій на фронті Leopard та Challenger найімовірніше будуть залучені вже до літа. Про це українській службі Голосу Америки повідомив аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький.
Посадовець зазначив, що тренування українських військовиків на танках Leopard та Challenger, які мають надійти від Заходу першими, відбуватимуться в різних країнах та займуть певний час через складність техніки.
"Зараз створена "танкова коаліція" - низка країн, які готові нам надати танки, йдеться про Leopard, Велика Британія нам пообіцяла надати 14 танків Challenger, - це ті танки, які ми можемо отримати практично найближчим часом, але вони вимагатимуть певної підготовки екіпажу. Є ініціативи Великої Британії, Польщі та Німеччини щодо підготовки наших фахівців, тому це буде відбуватися в різних країнах. Але треба розуміти, що потрібно не лише підготувати екіпаж танка, треба навчити злагоджено діяти у складі підрозділів", - зазначив Кременецький.
Скільки саме триватимуть навчання аташе не уточнив, утім спрогнозував, що застосувати танки на полі бою українські військові зможуть уже навесні. "Я не думаю, що ми будемо чекати до літа. У нас немає часу чекати", - зазначив Кременецький.
Водночас американські танки Abrams, за словами аташе, надійдуть до України в останню чергу.
"Abrams - теж дуже складна техніка. Abrams нам надаються за програмою USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), яка виділяє кошти на замовлення і виготовлення цих танків. Тобто це займе певний час, я думаю, що це буде довше, ніж отримання Leopard і Challenger. Я не готовий говорити про конкретні терміни", - зазначив Кременецький.
Тим часом в американському Інституті вивчення війни вважають, що саме від швидкості надання танків залежить можливість української армії проводити контрнаступальні операції. Експерт аналітичного центру Джордж Баррос у коментарі українській службі Голосу Америки заявив: "Українські посадовці дуже чітко сигналізували про намір провести контрнаступ взимку. І я вважаю, що небажання, відставання та затримки в наданні Україні танків фактично сприяли тому, що Україна не зробила це протягом зими. Тож що швидше Україна отримає танки, то швидше вона зможе розпочати процес звільнення своєї території".
Серед країн, які оголосили надсилання танків в Україну: Іспанія, Швеція, Португалія, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Франція, Норвегія, Канада, Велика Британія та США. Зокрема США надішлють Україні 31 танк М1 Abrams, Німеччина планує надіслати 14 танків Leopard 2, також 14 важких танків Challenger 2 надійдуть від Великої Британії.
"Ми народжені з ідеї" - Байден на Молитовному сніданку закликав американців об'єднатись
Президент США Джо Байден закликав американців поважати одне одного для "спокути душі" нації. У своїй промові під час Національного молитовного сніданку, що відбувся у четвер, 2 лютого, у Вашингтоні, глава Білого дому запевнив, що на повазі будуватиме відносини зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті.
"Давайте свого роду візьмемося за руки, хоч трохи. Почнімо ставитися одне до одного з повагою. Це те, що ми з Кевіном (Маккарті) збираємося зробити, я не жартую. Вчорашня зустріч була дуже добра. Думаю, що ми повинні зробити це за всіма напрямками. Це не означає, що ми повинні погоджуватися, воюйте, але поважайте один одного", - сказав президент Байден.
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Нещодавно обраний спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті зустрічався із президентом-демократом у понеділок. За повідомленням Білого дому, між ними відбулась "відверта" та "пряма" дискусія, а Маккарті пізніше сказав, що його надихає можливість досягти згоди щодо бюджетних питань країни, а саму зустріч назвав "добрим першим стартом".
"За останні два роки у нас проявились глибокі розбіжності, які нас розділяють, але ми довели, що можемо об’єднатися, щоб зробити великі справи для країни, – сказав Байден у своїй промові. - Ми можемо спокутувати душу Америки".
Байден закликав американців "турбуватися одне про одного", він згадав, як багато людей померло в країні за останні кілька років - внаслідок пандемії Covid-19, екстремальних погодних умов, масових стрілянин.
"У нашій політиці та в житті ми надто часто сприймаємо одне одного як опонентів, не конкурентів. Ми сприймаємо одне одного як ворогів, а не як сусідів. І якими б важкими не були ці часи, якщо придивитись ближче, то ми побачимо силу і рішучість, які давно визначають, що таке Америка", – сказав президент США.
Байден закликав свій народ "йти разом вперед", щоб досягти успіху в серйозних викликах, які постали перед країною.
"Дотримуймось слова. Збережімо віру. Пам'ятаймо, хто ми є. Ми - Сполучені Штати Америки. Ми народжені з ідеї. Жодна інша нація не народжена з ідеї", - наголосив Джо Байден. І ця ідея, за словами Байдена, полягає в тому, що всі чоловіки та жінки створені рівними, наділені Богом невід'ємними правами на життя та свободу.
Національний молитовний сніданок проводиться щороку в американській столиці. Зазвичай, на цю зустріч запрошують політиків і релігійних лідерів з усієї країни та з-за кордону. Офіційно мета такої зустрічі - разом молитися, говорити про важливість віри (різних релігій), смирення серед лідерів.
Неофіційно такі молитовні зустрічі почали проводити під час ІІ Світової війни, але за участі президента країни перший Національний молитовний сніданок пройшов 1953 року за адміністрації Ейзергауера.
Як повідомляють американські видання, саме президенту Ейзенгауеру, який не був дуже релігійним, але відвідував молитовні сніданки, належить фраза на доларових банкнотах "Ми віримо в Бога", та слова "під Богом" у "Присязі вірності" країні. Це був один зі способів протистояти комунізму та зменшити популярність Радянського союзу у США після Другої Світової війни.
З того часу президенти щороку відвідують Національні молитовні сніданки.
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