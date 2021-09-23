Українські експерти скептично оцінюють закон про деолігархізацію 

Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення Верховною Радою ініційованого ним закону про деолігархізацію. Перебуваючи у США для участі в Генасамблеї ООН, Зеленський написав у Твіттері:

«Вітаю ухвалення мого законопроекту про деолігархізацію! Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу на чиновників, політиків і медіа. Сьогодні ми зробили ще один крок, щоб його позбутися».

Натомість українські політичні експерти висловлюють скепсис стосовно здатності ухваленого закону зменшити владу олігархів в Україні. Як вони зазначають, джерелом олігархічних впливів на політику є економіка, а саме надприбутки, отримані завдяки монополіям і паразитуванню на державному бюджеті.

Тим часом президентський закон - не про економіку. Не йдеться про те, щоб припинити монополію на ринку чи протидіяти політичній корупції, - сказав «Голосу Америки» політаналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач. За його словами, насправді цей закон – про лояльність олігархів до нинішньої політичної влади.

Олігархам пропонується мирова

«Олігархам пропонується мирова. Це не боротьба з олігархами. Це мирова угода офісу президента з олігархами. Якщо ви лояльні до нинішньої влади, а офіс президента контролює ваші медійні ресурси, тоді можете продовжувати займатися тим, чим досі займались», - зазначає Горбач.

«Цей закон не має відношення до деолігархізації», - додає директор Інституту світової політики Євген Магда.

За його словами, «Деолігархізація це створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу. А не запропонований позасудовий тиск на громадян зі статками у понад 80 мільйонів доларів. Вони будуть змушені, під загрозою потрапляння до «реєстру олігархів», узгоджувати власні дії з владою».

це закон про монополізацію влади Зеленського

«Тобто це закон не про деолігархізацію, це закон про монополізацію влади Зеленського», - сказав Магда «Голосу Америки».

Застереження до ухваленого закону з погляду прав людини висловлює правозахисник Євген Захаров. За його словами, закон серйозно суперечить Конституції. Адже ні президент, ні РНБО (якому доручається складання «реєстрів олігархів») не мають повноважень своїми адміністративними рішеннями обмежувати права і можливості громадян.

«Мета позбутися впливу олігархів – зрозуміла. Але засоби для її досягнення зовсім незграбні. Переплутали сокиру і скальпель», - каже Захаров.

Це зроблено для того, щоб влаштувати позасудову розправу над тими, на кого у Зеленського зуб

Як він вважає, «Це зроблено для того, щоб влаштувати позасудову розправу над тими, на кого у Зеленського зуб. І хто ці люди, можна легко прорахувати».

Експерти, з якими спілкувався «Голос Америки», одностайні: ухвалений закон має на меті радше досягнення пропагандистського ефекту, аніж реально протидіяти такому явищу, як олігархія.

«Це просто піар-хід. Зеленський хоче продати населенню ідею, що він бореться з олігархами. Людям це подобається, і рейтинг президента росте», - каже професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

Це просто піар-хід

Як він додає, «Насправді, щоб позбутися негативного впливу олігархів, підкупу членів парламенту, монополій, – мають працювати інші органи. Мають працювати суди, Антимонопольний комітет, НАБУ. Зрозуміло, що призначення когось олігархами в ручному режимі - це шлях до концентрації влади в руках Зеленського».

«Я розцінюю ухвалений закон про деолігархізацію, в кращому випадку, як популістський крок, а в гіршому - як спробу ускладнити життя політичним опонентам», - підсумував політолог.

23 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому президентський законопроєкт №5599 про деолігархізацію. Згідно із законом, реєстри олігархів складатиме Рада з нацбезпеки і оборони. Олігархом вважатиметься особа, яка бере участь у політичному житті, має вплив на ЗМІ і володіє статками, що перевищують 2 мільярди 270 мільйонів гривень. Громадянам, які визнані олігархами, заборонятимуть фінансувати політичні партії та брати участь у приватизації.

Дивіться також: Вибори в Німеччині та існуючі геополітичні виклики: що важливо знати