США, НАТО, ЄС привітали ухвалення Україною Закону про розвідку

Ухвалення закону про розвдіку наближає цей сектор до європейських та євроатлантичних норм та принципів. Про це йдеться у заяві розміщеній посольством США в Україні. Заява відзначає, що ухвалення закону вітають Міжнародна консультативна група, до складу якої входять Посольство США, Консультативна місія ЄС, Представництво ЄС та Представництво НАТО в Україні.

Як відомо, 21-го жовтня президент України Володимир Зеленський підписав "Закон про Розвідку".

"Реалізація положень цього закону дозволить створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру та масштабним актуальним загрозам національній безпеці України", - наводить слова Володимира Зеленського сайт президента України.

Рада прийняла відповідний законопроект у вересні і передала його на підпис президенту України.

Як відзначає сайт Верховної Ради, закон визначає порядок здійснення контролю за розвідкою. Відзначається, що у законі також істотно розширено Розділ VIII Закону щодо здійснення демократичного цивільного контролю за розвідкою.

"Нещодавнє ухвалення Закону про розвідку встановлює правову базу для ефективного парламентського нагляду за українськими спецслужбами та службами безпеки. Це важливий крок до забезпечення роботи цих служб з більшою підзвітністю та прозорістю, що є наріжним каменем цивільного та демократичного врядування цього сектору відповідно до європейських та євроатлантичних норм та принципів. Міжнародна консультативна група, до складу якої входять Посольство США, Консультативна місія ЄС, Представництво ЄС та Представництво НАТО в Україні, вітає цей крок і сподівається на створення комітету", - йдеться у заяві посольства США в Україні.

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