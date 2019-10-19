Саміт G7 на курорті Трампа хочуть позбавити бюджетного фінансування

Група законодавців-демократів у Палаті представників Конгресу США представили законопроект, який пропонує позбавити державного фінансування саміту країн G-7 у курорті Trump Doral, який належить президенту США Дональду Трампу. Раніше адміністрація США повідомила про рішення провести саміт у курорті Трампа у штаті Флорида.



Раніше колишній директор Білого дому з комунікацій, а нині критик Трампа, Ентоні Скарамуччі заявив, що рішенням провести саміт G-7 у Trump Doral президент США прагне відволікти увагу ЗМІ та громадськості від скандалу навколо спроб підштовхнути владу України до розслідування, яке могло би зашкодити екс-віце-президенту США Джо Байдену. Останнього називають головним конкурентом Трампа на виборах президента США 2020.

В адміністрації США заявили, що президент США не отримає вигоди від проведення саміту G-7 у курорті, який йому належить.

Один із співавторів законопроекту щодо блокування державного фінансування для саміту, конгресмен-демократ Лоіс Франкель, заявив, що Трамп порушує закони США "спрямовуючи мільйони доларів коштів США та інших держав підприємствам, які належать його родині".

Видання The Hill відзначає, що законопроект має мало шансів отримати підтримку у Сенаті США, де більшість має Республіканська партія.

Дивіться також: У Вашингтоні запровадили безкоштовні курси комп’ютерної грамотності для пенсіонерів