Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

Саміт G7 на курорті Трампа хочуть позбавити бюджетного фінансування

Показати коментарі

Законопроект має мало шансів отримати підтримку у Сенаті США, де більшість має Республіканська партія

Група законодавців-демократів у Палаті представників Конгресу США представили законопроект, який пропонує позбавити державного фінансування саміту країн G-7 у курорті Trump Doral, який належить президенту США Дональду Трампу. Раніше адміністрація США повідомила про рішення провести саміт у курорті Трампа у штаті Флорида.

/**/ /**/ /**/
Дивіться також:

Особистий курорт Трампа прийматиме саміт G-7 наступного року


Раніше колишній директор Білого дому з комунікацій, а нині критик Трампа, Ентоні Скарамуччі заявив, що рішенням провести саміт G-7 у Trump Doral президент США прагне відволікти увагу ЗМІ та громадськості від скандалу навколо спроб підштовхнути владу України до розслідування, яке могло би зашкодити екс-віце-президенту США Джо Байдену. Останнього називають головним конкурентом Трампа на виборах президента США 2020.

В адміністрації США заявили, що президент США не отримає вигоди від проведення саміту G-7 у курорті, який йому належить.

Один із співавторів законопроекту щодо блокування державного фінансування для саміту, конгресмен-демократ Лоіс Франкель, заявив, що Трамп порушує закони США "спрямовуючи мільйони доларів коштів США та інших держав підприємствам, які належать його родині".

Видання The Hill відзначає, що законопроект має мало шансів отримати підтримку у Сенаті США, де більшість має Республіканська партія.

Дивіться також: У Вашингтоні запровадили безкоштовні курси комп’ютерної грамотності для пенсіонерів

У Вашингтоні запровадили безкоштовні курси комп’ютерної грамотності для пенсіонерів.Відео
Embed
У Вашингтоні запровадили безкоштовні курси комп’ютерної грамотності для пенсіонерів.Відео

No media source currently available

0:00 0:03:13 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Відео дня

Фіма Чупахін: український піаніст у Нью-Йорку. Відео
Embed
Фіма Чупахін: український піаніст у Нью-Йорку. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:42 0:00

Фіма Чупахін: український піаніст у Нью-Йорку. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG