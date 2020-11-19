У Конгресі США схвалили законопроект про підтримку демократії у Білорусі

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект "Про суверенітет, права людини і демократію в Білорусі" (H.R.8438 - Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act of 2020- англ.). Він дозволяє запроваджувати санкції не лише проти білоруських, але і проти російських громадян, які мають відношення до репресій в Білорусі.

Законопроект розширює повноваження президента США у питанні щодо запровадження санкцій у зв'язку з фальсифікаціями на виборах президента Білорусі у серпні і порушеннями прав людини в цій країні

Законопроект був представлений конгресменом-республіканцем Крістофером Смітом. Документ підтримали представники обох партій.

Законопроект розширює повноваження президента США у питанні щодо запровадження санкцій у зв'язку з фальсифікаціями на виборах президента Білорусі у серпні і порушеннями прав людини в цій країні. При цьому вказується, що санкції можуть бути запроваджені не лише проти громадян Білорусі, а й проти росіян.

"Президент США може запровадити візові санкції проти будь-якого іноземця, який є членом Центральної виборчої комісії Білорусі або брав участь у маніпуляціях на виборах, або щодо урядової особи, відповідальної за переслідування незалежних ЗМІ, або представника Союзної держави (міжнародного утворення, до якого входять Росія та Білорусь), або російського громадянина, який брав значну участь у переслідуванні ЗМІ і порушенні прав людини в зв'язку з політичними репресіями в Білорусі", - йдеться в документі.

Законопроект прокоментували у Білорусі. Як повідмоляє державна інформаційна агенція країни БелТА, голова постійної комісії з міжнародних справ палати представників Національних зборів Білорусі Андрій Савіних заявив, що рішення Конгресу США виглядає "дещо безглуздо" на тлі повідомлень про вибори у самих США.

Міністерство закордонних справ Росії повідомило сьогодні, що голова цього відомства Сергій Лавров 25-26-го листопада відвідає Мінськ, де, серед іншого, зустрінеться із Олександром Лукашенко.

З 9-го серпня у Білорусі проходять масові протести проти офіційних підсумків президентських виборів і влади Олександра Лукашенка. Москва визнала Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Як повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини, експерти ООН надзвичайно занепокоєні збільшенням кількості повідомлень про масові затримання, залякування та тортури у Білорусі.

"Вони закликають владу провести розслідування з приводу надмірного використання сили та протизаконного покарання під час мирних протестів", - йдеться у повідомленні.

Ухвалений Палатою представників документ крім того закликає провести в Білорусі нові вибори у вільній і справедливій формі відповідно до стандартів ОБСЄ.

Він визнає створену опозицією Координаційну раду законним інститутом для участі в діалозі про мирну передачу влади і не визнає Олександра Лукашенка «законно обраним лідером Білорусі».

Документ встановлює, що США не визнають включення Білорусі до Союзної держави з Росією.

Для того щоб документ набрав чинності, його повинен схвалити Сенат і підписати президент.

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