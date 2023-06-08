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У Конгресі США зареєстрували законопроект, який дозволяє українцям, що мають "гуманітарний пароль", залишитися жити у США
У Конгресі США зареєстрували законопроект, що дозволить українцям з "гуманітарним паролем" залишитися у Сполучених Штатах на постійне проживання. Дата реєстрації вказана 7 червня 2023 року, наразі документ направлений в юридичний комітет Палати представників, в його описі вказано, що він має на меті "забезпечити врегулювання статусу громадян України та для інших цілей".
Двопартійна група американських конгресменів подала на реєстрацію законопроект Ukrainian Adjustment Act, що передбачає дозвіл українцям, які у США мають статус "гуманітарного пароля", залишитися в Америці та отримати так звану "зелену карту" – дозвіл на постійне проживання.
Один з ініціаторів законопроекту - конгресмен-демократ від штату Іллінойс Майк Квіґлі - написав у Twitter, що нове законодавство допоможе українцям, які шукають порятунку від російської агресії, отримати стабільність та "зробити внесок у свої громади тут, у США".
«Цей законопроект забезпечить українських біженців статусом постійного проживання, що надасть їм стабільність і можливість зробити внесок у свої громади тут, у США», – твітить конгресмен.
Квіґлі подав законопроект разом з представниками-демократами Біллом Кітінґом та Марсі Каптур, а також республіканцем Браяном Фіцпатріком.
«Багато українців втікали від терору російських нападів, і США надали їм безпечний притулок, – сказав конгресмен Кітінґ. – І частиною цієї безпеки має бути стабільність і впевненість у тому, що вони зможуть легально проживати в нашій країні, не боячись депортації, доки не будуть готові повернутися додому».
У своїй заяві, копію якої отримав Голос Америки, конгресмен Квіґлі сказав, що новий законопроект дозволить українцям, які шукали безпеки у США, працювати, робити внесок у суспільство та "збудувати нове життя в Америці".
"Законопроект Ukrainian Adjustment Act (Акт про адаптацію українців) базується на нашій роботі з допомоги українським біженцям. Ці люди покинули свої домівки та сім’ї в надії зберегти свою свободу. Їм потрібна наша підтримка та можливість почати будувати нове життя тут, в Америці», – сказав конгресмен Квіглі.
Навесні минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну адміністрація президента Джо Байдена впровадила програму «Єдність заради України» (Uniting for Ukraine, U4U), яка надала можливість громадянам України та їхнім найближчим родичам тимчасово проживати та працювати у Сполучених Штатах.
За офіційними даними, з лютого 2022 року до США в’їхало понад 271 тисяча українців. З них понад 117 тисяч були прийняті саме за програмою «Єдність заради України». За даними американських ЗМІ, які посилаються на Департамент внутрішньої безпеки, DHS, що керує програмою, понад 200 тисяч американців виступили спонсорами українців за програмою U4U.
Близько 150 000 українців прибули до США поза програмою, зокрема, отримавши тимчасовий захист, статус TPS або перетнули кордон США та Мексики ще до запуску програми минулого квітня.
Тривалість програми U4U – два роки, її термін спливає у квітні наступного року. Тимчасовий захист TPS спливає у жовтні вже цього року.
Якщо ці програми не продовжать, багатьом українцям може загрожувати депортація.
Президент Джо Байден має повноваження продовжити терміни U4U та TPS шляхом односторонніх виконавчих дій. Але відсутність законодавчого статусу зробить біженців уразливими, коли до влади прийде інший президент.
Запропонований законопроект, якщо його ухвалять і підпише президент, надасть тим українцям, які приїхали з квітня 2022 року та хто має захист у США ще з 2014 року, можливість отримати статус постійного жителя США, кажуть законодавці.
Представниця демократів Марсі Каптур закликала колег у Конгресі підтримати новий законопроект, щоб він пройшов ухвалення у Палаті представників і Сенаті, і швидше опинився на столі президента для його підписання.
Законопроект для українців створений за зразком закону, що надав подібний статус громадянам Афганістану, які підтримували місію США в цій країні.
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Комітет Сенату США одноголосно підтримав проект резолюції з осудом викрадення українських дітей
Сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов’язанням Росії, які вона взяла на себе відповідно до Конвенції про геноцид і є геноцидомТекст резолюції проголосованої в комітеті Сенату
Комітет Сенату США із Міжнародних відносин підтримав проект резолюції, яка засуджує незаконну депортацію українських дітей до Росії та називає дії Москви геноцидом проти українського народу.
Комітет прийняв рішення одноголосно під час засідання 8 червня. Тепер проект резолюції буде винесено на голосування в Сенаті. Резолюція не вимагає підпису президента США, адже не потребує дій від виконавчої гілки влади, але засвідчує позицію законодавчого органу США.
"Це рішення прийняли одноголосно, тому що це дійсно важлива законодавча ініціатива", - прокоментував результати закритого засідання сенатор-демократ від штату Вірджинія, Тім Кейн Голосу Америки.
Текст документа закликає Сенат визнати Уряд Російської Федерації під керівництвом Володимира Путіна відповідальним за неправомірне та незаконне викрадення українських дітей та офіційно і якнайрішучіше засудити ці дії. Окрім того, текст резолюції називає дії Росії в Україні геноцидом.
"Сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов’язанням Росії, які вона взяла на себе відповідно до Конвенції про геноцид і є геноцидом, - йдеться у тексті - РФ намагається знищити покоління українських дітей, тим самим підриваючи здатність України виховувати наступні покоління українських громадян та лідерів, а також відновлювати свою країну після неспровокованої війни, яку розпочала Росія. І робиться це з метою знищення унікальних українських мови, культури, історії та ідентичності".
За словами Бена Кардіна, сенатора-демократа від штату Меріленд, якщо цей документ пройде Конгрес він допоможе у майбутньому притягти росіян до відповідальності за їхні злочини скоєні в Україні.
"Я вважаю, що це геноцид. Тому потрібна повна відповідальність. Ми проводили слухання з цього приводу в Гельсінській комісії, а також в Комітеті Сенату з міжнародних відносин. Я також вніс законопроект про створення міжнародного трибуналу під егідою ООН. Загалом, на мою думку, це частина стратегії Росії під керівництвом Путіна, щодо здійснення геноциду в Україні", - заявив Кардін журналістці української служби Голосу Америки, після голосування.
Сенатор республіканець від штату Небраска Піт Рікеттс, також підтримав резолюцію в Комітеті та наголосив, що США мають зробити усе можливе, щоб Україна перемогла у цій війні.
"Це лише частина того, що робить Путін щодо жорстоких репресій в Україні, - викрадення дітей з українських родин і вивезення їх до Росії. Як батько, я навіть не можу уявити біль, якого завдає батькам усвідомлення того, що вони можуть більше ніколи не побачити своїх дітей. І це одна з причин, чому ми, як Сполучені Штати, маємо продовжувати підтримувати Україну та переконатися, що вони переможуть та зможуть повернути дітей їхнім батькам", - сказав Рікеттс Голосу Америки.
Автором резолюції виступив сенатор демократ від штату Мічиган, Гері Чарльз. Загалом під документом підписалися 8 сенаторів, серед яких як демократи так і республіканці, зокрема Марша Блекберн, сенаторка-республіканка від штату Теннессі, Білл Кессіді, сенатор-республіканець від штату Луїзіана, Чак Грасслі, сенатор-республіканець від штату Айова, Джон Баррассо, сенатор-республіканець від штату Вайомінг, Бен Кардін, сенатор-демократ від штату Меріленд, Джин Шагін, сенаторка-демократка від штату Нью-Гемпшир, Рік Скотт, сенатор-республіканець від штату Флорида.
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Байден і Сунак перед зустріччю в Білому домі відзначили спільну допомогу Україні
Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідує сьогодні, 8 червня, Білий дім. Після прибуття до Овального офісу Сунак разом з президентом Джо Байденом вийшли до журналістів і, серед іншого, відзначили, як США та Велика Британія спільно допомагають Україні в боротьбі проти російської агресії.
"Вперше за півстоліття ми бачимо війну на Європейському континенті, і як це було раніше, США та Велика Британія об’єдналися, щоб підтримати Україну, відстоюючи цінності демократії та свободи, щоб зробити все, аби вони перемогли. І я знаю, ми це зробимо", - наголосив Ріші Сунак, прем’єр-міністр Британії.
Президент Байден, вітаючи британського прем’єр-міністра, також згадав про Україну: "Разом ми надаємо економічну, гуманітарну та безпекову допомогу Україні в її боротьбі проти жорстокого вторгнення з Росії".
"Як союзники по НАТО, ми працюємо разом, щоб забезпечити колективну оборону всіх нас. І, я сподіваюся, ми обговоримо сьогодні плани щодо подальшого зміцнення наших економічних відносин", - додав Байден.
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Басейн-охолоджувач на ЗАЕС може обвалитись через зниження рівня води у водосховищі - французька агенція з ядерної безпеки
Водойма-охолоджувач на Запорізькій АЕС може обвалитись через тиск води з басейну з одного боку вежі та брак води у висушеному водосховищі з іншого. Про це повідомляє французький Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки, що в Парижі.
У звіті організації "Наслідки пошкодження Каховської дамби для Запорізької атомної електростанції", опублікованому 7 червня, мовиться, що внутрішній тиск води в охолоджувальному басейні може пробити дамбу, якщо з іншого боку дамби в резервуарі впаде вода.
"Зниження рівня води в Дніпрі може призвести до протікання басейну або навіть до обвалу навколишньої дамби через тиск води, що міститься в басейні", - пишуть французькі фахівці з ядерної безпеки.
У звіті мовиться, що український оператор уважно стежить за зниженням рівня води у водосховищі. За їхніми підрахунками, дамба може витримати рівень Дніпра в районі електростанції заввишки 10 метрів.
Вода з водосховища використовується для закачування води в так звані бризкальні басейни, які потрібні для охолодження активних зон ядерного реактора.
Після руйнування Каховської дамби 6 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в одній зі своїх заявив сказав, що басейн повний, і води має вистачити на "кілька місяців".
"Життєво важливо, щоб цей басейн-охолоджувач залишався недоторканим. Нічого не можна робити, щоб потенційно підірвати його цілісність", - наголосив у заяві Гроссі.
"Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає", - також заявляв глава МАГАТЕ Гроссі 6 червня.
Професор Інституту радіоактивності довкілля Фукусімського університету Марк Железняк в інтерв’ю Голосу Америки розповідав, що підрив Каховської ГЕС не є критичним для безпеки на Запорізькій атомній електростанції, але є певні ризики.
“Зараз всі шість блоків (на ЗАЕС - ред.) не працюють. 5 блоків повністю виключені, в холодному стані. Лише один в гарячому. Цей комплекс, який включає градирні, тобто вежі-охолоджувачі, розрахований на роботу всіх шести блоків. В тому стані, в якому зараз знаходиться станція, коли не працюють 5 реакторів, то градирні повинно вистачити для того, щоб провести охолодження одного блоку, який є в гарячому стані", - сказав професор. Втім він не обговорював можливості обвалу вежі.
“Немає жодних сумнів, що Каховську ГЕС підірвали російські війська”, - інтервʼю з заступником генпрокурора України
Українська Генпрокуратура зафіксувала майже 90 тисяч воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні під час повномасштабної війни Росії проти України. Цього ж тижня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану про підрив дамби Каховської ГЕС російськими силами. Про роботу української генпрокуратури над розслідуванням підриву дамби та воєнних злочинів Росії журналіст Української служби Голосу Америки Олексій Коваленко поговорив із першим заступником генпрокурора України Олексієм Хоменком.
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Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Олексій Коваленко, Голос Америки: Посол України в ООН назвав підрив Каховської дамби актом державного тероризму з боку Росії, а генпрокурор Андрій Костін звернувся до Міжнародного кримінального суду для розслідування воєнного злочину. Можете більше розповісти, як Генпрокуратура України класифікує цю атаку та як ви бачите притягнення до відповідальності за цей злочин?
На даний час у нас немає жодних сумнівів в тому, що це [підірвали Каховську ГЕС] зробили російські війська.Олексій Хоменко, перший заступник генпрокурора України
Олексій Хоменко, перший заступник генпрокурора України: Безумовно, офіс Генерального прокурора класифікує цей злочин як воєнний злочин. Більш того, кримінальне провадження не лише внесено в єдиний реєстр по статті 438 – щодо порушення правил ведення війни, оскільки Каховська ГЕС є об'єктом підвищеної небезпеки, а і по статті 441 - екоцид, оскільки цей злочин завдав катастрофічних наслідків навколишньому середовищу. На даний час у нас немає жодних сумнівів в тому, що це зробили російські війська.
Оскільки будь-який військовий експерт вам скаже, що таку споруду монументальну, бетонну, неможливо, окрім як із середини, зруйнувати. Україна не має навіть зброї такої, яка могла б заподіяти такі наслідки. При цьому російські війська неодноразово заявляли, що сама Каховська ГЕС ними замінована. Тому, не маючи жодних успіхів на полі бою, побоюючись нашого контрнаступу, росіяни зухвало підірвали її. Тривають слідчі дії, безумовно ускладнює їх проведення те, що злочин вчинений на тимчасово окупованій території. Організовано допит осіб, які прибувають на нашу підконтрольну територію. Крім того, за можливості, звичайно, за допомогою квадрокоптерів робиться огляд наслідків цього зухвалого злочину.
Вживаються всі заходи для встановлення винних осіб. Не лише безпосередніх виконавців підриву гідроелектростанції, а й організаторів даного злочину – від командирів середньої ланки до безпосередніх командувачів, які сидять у Москві.
О.К.: Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у справі примусової депортації дітей. Чи може, на вашу думку, підрив Каховської ГЕС стати іншою справою, через яку керівництво Росії постане перед Міжнародним кримінальним судом?
О.Х.: Безумовно, в ході розслідування даного кримінального провадження будуть вестись всі необхідні дії для того, щоб встановити, як я вже зазначив, організатора даного злочину. За злочином агресії, який ми зараз розслідуємо, стоїть верховний головнокомандувач Російської Федерації. Однак зараз тільки початок досудового розслідування, тому мені важко коментувати це, але, звичайно, ця справа має перспективу.
О.К.: Протягом повномасштабної війни Генпрокуратура України зафіксувала вже понад 90 тисяч воєнних злочинів Росії. Чи очікуєте ви, що під час майбутнього контрнаступу і звільнення українських територій це число значно збільшиться?
О.Х.: На жаль, це неминуче. На жаль, досвід деокупації Київщини, досвід часткової деокупації Херсонської області, деокупації Харківської, Чернігівської, Сумської областей свідчать про те, що кількість зафіксованих злочинів росте в геометричній прогресії. Ми у квітні, на початку квітня 2022 року стикнулися з тими звірствами, які військовослужбовці РФ здійснили в Бучі, в Ірпені, а також в інших районах Київщини. Звичайно, це і катівні, які масово виявляли як на Київщині, Харківщині, Херсонщині, Чернігівській області. Масові розстріли, масова депортація дітей, тому це просто неминуче, на жаль. Але ми вже до цього готуємося. Готуємося до нелегкої і тривалої роботи, яка в майбутньому нас очікує.
О.К.: За останні тижні значно збільшилась кількість обстрілів критичної цивільної інфраструктури та цивільних будинків Росією як БПЛА, так і важкими ракетами. Нещодавно ви сказали, що Росія компенсує неточність своїх ракет їхньою кількістю для максимального ураження. Можете розповісти, які результати розслідування подібних атак?
О.Х.: Найбільш активна фаза ударів по об'єктах цивільної інфраструктури почалася після того, як РФ зрозуміла, що жодних успіхів на полі бою в них немає. Наймасовіші обстріли почалися перед початком холодів на початку жовтня, коли ворог намагався повністю винищити нашу інфраструктуру. Дійсно, вони намагались абсолютно повністю паралізувати, здійснити так званий "блекаут". Сьогодні такі обстріли тривають.
На минулих вихідних був наймасовіший обстріл Києва з використанням БПЛА, майже 50 БПЛА. Тривають розслідування всіх фактів, за кожним фактом ударів по як цивільним об'єктам, як жилим будинкам, багатоквартирним, так і по об'єктах інфраструктури, як то енергогенеруючих підприємствах. Пріоритетні справи – там, де загинули люди, де загинули наші громадяни в тих цивільних будинках, де масово гинуть наші люди.
В Україні немає так званої касти недоторканих.Олексій Хоменко, перший заступник генпрокурора України
О.К.: Ще одна важлива тема – протидія корупції в українському уряді – у світлі нещодавнього процесу із колишнім Верховним Суддею України Князєвим – протидія корупції. Після подібних гучних справ, як вдається переконати західних партнерів України продовжувати надавати військову та економічну допомогу?
О.Х.: Я думаю, що основним моментом того, що в Україні є системна боротьба з корупцією, є те, що, а ви самі назвали прізвище відомої особи, в Україні немає так званої касти недоторканих. Якщо раніше західні партнери нам говорили про системну корупцію, то зараз всі говорять про системну боротьбу з корупцією. І всі організаційні законодавчі заходи, і також адміністративні, які зараз в Україні відбуваються, свідчать про це саме. Спочатку був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з усіма його незалежними повноваженнями. Нещодавно закінчився абсолютно прозорий конкурс на голову Національного антикорупційного бюро, запрацювала Вища Рада правосуддя, якщо раніше нам західні партнери дорікали про те, що фактично у нас неможливо відсторонити суддю, ще щось з ними зробити, то зараз Вища Рада правосуддя була оперативною по тій справі, яку ви назвали. Це свідчить саме про нульову толерантність до корупції в Україні.
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