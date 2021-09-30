Лідер демократів у Сенаті США висловив сподівання, що припинення роботи уряду вдасться уникнути

Судячи з усього, у четвер Конгрес схвалить законопроект про продовження фінансування, який дозволить уникнути припинення роботи уряду США.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер оголосив у середу ввечері, що демократи досягли угоди з республіканцями щодо резолюції про продовження фінансування поточних витрат уряду, яка буде винесена на голосування у четвер вранці.

«У нас є угода з резолюції про продовження фінансування, що дозволить запобігти закриттю уряду, і ми проголосуємо за неї завтра вранці», - сказав Шумер напередодні.

За словами Шумера, спочатку сенатори проголосують щодо кількох поправок, після чого на голосування буде винесено саму резолюцію.

Очікується, що Палата представників розгляне цей документ відразу після того як Сенат ухвалить рішення.

Фінансування уряду закінчується опівночі 30-го вересня, але лідери демократів висловили впевненість в тому, що його роботу уряду зупинено не буде.

Шумер повідомив, що законопроект збереже поточний рівень фінансування урядових відомств до 3-го грудня.

«Ми можемо оперативно схвалити цей документ і направити його до Палати представників, щоб він потрапив на стіл президента до того, як фінансування закінчиться завтра опівночі, - сказав Шумер виступаючи в Сенаті. - У ситуації, коли потрібно вирішити так багато проблем, останнє, що зараз потрібно американцям - це припинення роботи уряду. Ця пропозиція дозволить уникнути цього».

Раніше цього тижня республіканці в Сенаті заблокували іншу пропозицію, покликану уникнути припинення роботи уряду, оскільки вона також включала положення про тимчасове припинення обмежень на величину держборгу.

Однак лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що республіканці підтримають «чистий» пакет щодо фінансування, щоб уряд міг продовжити роботу в новому фінансовому році, що починається 1 жовтня, такий як законопроект, запропонований Шумером.

28-го вересня конгресмен-демократ Адам Шифф поклав на республіканців відповідальність за загрозу припинення роботи уряду, та дефолту США.

"Припинення роботи уряду та дефолт означають: втрати мільйонів робочих місць, зубожіння родин, спад економіки, катастрофу. Але Мітч Макконнелл, Кевін Маккарті (лідер республіканської меншості у Палаті представників Конгресу США - прим. ГА), та республіканці мають інший термін для цього: перемога - принаймні для їх боягузливої політики", - твітував Шифф.

Натомість республіканці покладають відповідальність на демократів.

"Саме демократи зараз контролюють Палату представників, Сенат, та Білий дім. Якщо відбудеться припинення роботи уряду, це станеться через демократів", - заявила Республіканська конференція у Палаті представників Конгресу США.

З 1976 року федеральний уряд США частково закривалося 21 раз, в тому числі три рази за президентства Дональда Трампа.

Згідно із законом, урядові установи США повинні мати фінансування, затверджене Конгресом, щоб здійснювати свою діяльність.

Без такого фінансування уряд частково призупиняє свою роботу, і багато урядових операції припиняються, включно з виплатою пенсій літнім американцям, поверненням податків на прибуток американцям та доступом до національних парків.

У той же час, операції, пов'язані із забезпеченням національної безпеки, визнані важливими, і ці працівники продовжують роботу, хоча їх зарплата може бути затримана.

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