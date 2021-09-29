Глава мінфіну США попередила про "катастрофічні" наслідки у разі дефолту країни

Міністерка фінансів США Джанет Єллен попередила законодавців про «катастрофічних» наслідки, які можуть настати, якщо Конгрес до 18-го жовтня не підвищить встановлену законом межу держборгу або не зупинить дію обмежень щодо запозичення.

За її словами, бездіяльність може призвести до мимовільної економічної рецесії і фінансової кризи.

На слуханнях у комітеті Сенату щодо банків, де вона давала свідчення разом з головою ФРС Джеромом Пауеллом, Єллен чітко виклала, що, на її думку, трапиться, якщо Конгрес не досягне угоди про верхню межу держборгу до цієї дати.

Міністерство фінансів вважає, що в цей день США зіткнуться з дефолтом.

«Це було б катастрофічно для американської економіки, для глобальних фінансових ринків і для мільйонів родин і працівників, чия фінансова безпека опиниться під загрозою через затримки виплат», - сказала Йеллен.

Йеллен попередила, що наслідки бездіяльності будуть відчуватися по всій економіці. За її словами, люди похилого віку можуть зіткнутися з невиплатою пенсій, військовослужбовці не будуть знати, коли прийде їх платня, а процентні ставки по кредитних картах, автокредитах і іпотеці можуть зрости.

Вона припустила, що дефолт поставить під загрозу статус долара, як світової резервної валюти, що, на думку демократів, стане подарунком Китаю.

Виступаючи пізніше у вівторок перед Національною асоціацією економіки та підприємств, Йеллен припустила, що недієздатний Конгрес може представляти більш серйозну економічну загрозу, ніж пандемія.

«Закриття уряду зашкодить нашій здатності реагувати на пандемію і порушить нормальну роботу уряду», - сказала вона.

«Як би болісно це не було, нездатність вирішити проблему ліміту заборгованості і дефолт по нашим національним зобов'язанням буде набагато гірше. Ймовірно, це спровокує історичний фінансовий колапс і призведе нашу економіку до рецесії», - зазначила Йеллен.

Зараз борг федерального уряду складає 28,4 трильйона доларів.

Конгрес завжди підвищував верхню межу держборгу або повністю скасовував її на деякий час, щоб запобігти дефолту США за своїми боргами, здатними стати причиною світової фінансової кризи.

Довгострокові запозичення федерального уряду призначені для оплати заходів, вже схвалених Конгресом, включно з допомогою у відновленні економіки США після пандемії коронавірусу.

Республіканці заявили, що вони підтримають окремий законопроект, який дозволяє уряду продовжити роботу до грудня, поки йдуть переговори щодо бюджету, але не документ, в якому ці заходи об'єднані з підвищенням верхньої межі держборгу.

«Ми не хочемо допомагати демократам піднімати верхню межу боргу, поки вони за зачиненими дверима складають безрозсудний податковий і видатковий план історичного масштабу», - заявив лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл.

Деякі коментатори відповідальність за загрозу дефолту покладають на Респубілканців.

"Республіканці прагнуть занурити США у дефолт - тим самим створюючи передумови для можливої кризи в економіці - щоб заробити дешевий політичний капітал та зашкодити Байдену. Згадайте про це, коли наступного разу почуєте про двопартійних підхів", - пише американська політична коментаторка Емі Сіскінд.

Конгресвуман-демократка Праміла Джайпал закинула лідеру республіканської меншості у Сенаті прагнення перешкодити порядку денному президента США Байдена.

"Ніхто не має права грати з добробутом американців, але саме це ми і робимо, коли блокуємо здатність нашої країни платити по боргах, які ми вже маємо", - твітує конгресмен-демократ Раджа Крішнамурті.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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