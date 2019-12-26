В Україні оголосили про закупівлю нової партії американських "Джавелінів"

В Міноборони України уклали контракт на постачання другої партії ракетних комплексів "Джавелін" виробництва США, повідомли у відомстві.

"Протягом IV кварталу за рахунок зосередження ресурсів, Міноборони України вдалося укласти контракти на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів «Javelin» виробництва США", - заявив під час брифінгу для преси заступник Міністра оборони України Анатолій Петренко 26 грудня, йдеться на сторінці Міністерства у соцмедіа.

Цей контракт є знаковим, адже його укладено безпосередньо Міністерством оборони України за програмою Пентагону "Міжнародні військові продажі", що раніше не практикувалось, наголосили в Посольстві України у США.

"Це перший масштабний контракт прямих міжурядових оборонних закупівель озброєнь між Україною та США", - заявили у посольстві.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", у жовтні Державний департамент США погодив продаж 150 ракет для ПТРК "Джавелін" та відповідного устаткування на суму, яка не перевищує 39.2 мільйони доларів.

Уряд України зробив запит про придбання 150 ракет для "Джавелінів" та 10 пускових установок. Погоджена угода також включає: навчальні пристрої, транспортування, допоміжне устаткування, технічні дані та публікації, підготовку та інше, повідомили у Держдепі.

"Цей пропонований продаж підтримає закордонну політику та національну безпеку США, бо покращить безпеку України. Системи "Джавелін" допоможуть Україні розбудовати її довготермінову здатність захистити свій суверенітет та територіальну цілісність в межах вимог її національної безпеки. Україна зможе без проблем інтегрувати цю систему у свої збройні сили. Пропонований продаж цього устаткування та відповідної підтримки не змінить базового військового балансу у регіоні".

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