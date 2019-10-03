Офіційно: Держдеп погодив продаж нової партії "Джавелінів" Україні

150 ракет для "Джавелінів" та 10 пускових установок

Агенція з питань співпраці у царині оборони та безпеки Державного департаменту США (Defense Security Cooperation Agency) повідомляє, що Державний департамент погодив продаж 150 ракет для ПТРК "Джавелін" та відповідного устаткування на суму, яка не перевищує 39.2 мільйони доларів. Агенція з питань співпраці у царині оборони та безпеки передала необхідну сертифікацію до Конгресу США у четвер.

У заяві агенції повідомляється, що уряд України зробив запит про придбання 150 ракет для "Джавелінів" та 10 пускових установок. Погоджена угода також включає: навчальні пристрої, транспортування, допомогове устаткування, технічні дані та публікації, підготовку та ін.

"Цей пропонований продаж підтримає закордонну політику та національну безпеку США, бо покращить безпеку України. Системи "Джавелін" допоможуть Україні розбудовати її довготермінову здатність захистити свій суверенітет та територіальну цілісність в межах вимог її національної безпеки. Україна зможе без проблем інтегрувати цю систему у свої збройні сили. Пропонований продаж цього устаткування та відповідної підтримки не змінить базового військового балансу у регіоні".

Заява також відзначає, що погодження потенційного продажу не означає, що продаж вже здійснено.

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