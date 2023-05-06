Залужний обговорив з Міллі майбутній контрнаступ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у суботу, 6 травня.

«Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території», – відзначив головнокомандувач ЗСУ за підсумками переговорів у своєму Telegram-каналі.

Також Залужний подякував США за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили в Пентагоні.

«Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета – перемога України!» – додав Залужний.

Останнім часом тривають розмови про те, що Україна готує контрнаступ. У квітні генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що рішення щодо оперативних питань, наприклад, нового наступу, мають ухвалювати українські військові, що перебувають на місцях, адже вони «найкраще володіють ситуацією».

«Наша відповідальність як членів НАТО полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами і підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій», – додав генсекретар.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.