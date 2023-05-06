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Залужний обговорив з Міллі майбутній контрнаступ
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у суботу, 6 травня.
«Під час телефонної розмови поінформував про обстановку на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території», – відзначив головнокомандувач ЗСУ за підсумками переговорів у своєму Telegram-каналі.
Також Залужний подякував США за черговий пакет військової допомоги Україні, про який напередодні оголосили в Пентагоні.
«Домовилися з генералом Міллі продовжувати активно взаємодіяти. Наша мета – перемога України!» – додав Залужний.
Останнім часом тривають розмови про те, що Україна готує контрнаступ. У квітні генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що рішення щодо оперативних питань, наприклад, нового наступу, мають ухвалювати українські військові, що перебувають на місцях, адже вони «найкраще володіють ситуацією».
«Наша відповідальність як членів НАТО полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами і підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій», – додав генсекретар.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.
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- Голос Америки
CNN: Росія намагається блокувати GPS-навігацію американських систем HIMARS, але це не зменшує їхню точність - джерела у Пентагоні
Висопосадовець у Міністерстві обороні США повідомив журналістам телеканалу CNN, що російські спроби “електронної війни” проти ракетних систем HIMARS не є успішними, оскільки GPS-навігація, яку часом блокує Росія, не є єдиним способом наведення ракет.
Як інформує CNN, наразі українські сили випускають ракет стільки ж, як у середньому протягом минулих кількох тижнів. За словами джерел CNN у Пентагоні, залежно від місця та сили перешкод, ракети все ще можуть стартувати та завдавати успішного удару зі значними пошкодженнями.
На додаток до GPS-наведення ракети мають навігаційну систему, яка не є сприйнятливою до блокування та залишається точною, хоче й може мати меншу точність, ніж при наведенні за GPS-координатами, кажуть експерти.
Останніми місяцями у ЗМІ з'явилися повідомлення, що Росія все частіше перешкоджає мобільним ракетним системам американського виробництва в Україні, використовуючи електронні перешкоди. Вони мають на меті вивести з ладу системи наведення на ціль GPS і таким чином завадити ракетам влучати у задані цілі.
Утім високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS залишаються одним з найбільш ефективних видів озброєння найдальшого радіусу дії - свідчать українські, британські і американські експерти, опитані журналістами CNN у ході розстеження про російські спроби електронного блокування навігації.
Україна покладається на HIMARS і у планах щодо контрнаступу - свідчить CNN. За їхньою інформацією, Україна отримала 18 американських HIMARS, США зобов’язалися надіслати ще 20. За даними Державного департаменту США, союзники з НАТО передали ще 10 реактивних систем залпового вогню.
Водночас блокування GPS може мати вплив і на інші «розумні» боєприпаси США, такі як високоточні артилерійські снаряди Excalibur, що випускаються з гаубиць, і бомби, що скидаються з повітря - JDAM.
Американські військові також поінформували ЗМІ, що важливим у нинішніх умовах є постійне налаштування систем, щоб уникнути збоїв. А на “глушіння” з боку Росії є відповідні контрзаходи.
Як повідомляв Голос Америки, США надали Україні понад 35 мільярдів доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії, включно з останнім пакетом на 325 мільйонів доларів, оголошеним минулого тижня, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські бронебійні снаряди.
- Голос Америки
Вибухнув автомобіль російського пропагандиста Прилєпіна. Він поранений, його водій загинув
Західні ЗМІ повідомляють, що в суботу внаслідок вибуху автомобіля поранено Захара Прилєпіна, відомого російського націоналістичного письменника, агітатора за війну в Україні та учасника цієї війни.
Посилаючись на російські державні ЗМІ та речницю російського Міністерства закордонних справ, газета New York Times (NYT) повідомляє, що під машину Прилєпіна в російському місті Нижній Новгород було закладено вибуховий пристрій, від вибуху якого загинув його водій і був поранений сам Прилєпін. Посилаючись на губернатора Нижегородської області Гліба Нікітіна, газета повідомляє, що у Прилєпіна «незначні переломи» і «загрози його здоров'ю немає».
Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова назвала це «терористичним вибухом». «Наші молитви до Захара», — написала вона у Telegram.
Як повідомила Російська служба Радіо Свобода, у Слідчому комітеті Росії заявили про «затримання ймовірного підозрюваного, який причетний до вибуху».
NYT зауважує, що «Прилєпін назвав себе не просто письменником, а безпосереднім учасником повномасштабного вторгнення Росії в Україну». Американське видання нагадує, що у січні партія Прилєпіна оголосила, що він записався в Національну гвардію Росії і був відправлений в Україну.
«Минулого четверга пан Прилєпін опублікував селфі у військовій формі з батальйоном Нацгвардії, який, за його словами, провів чотири місяці на полі бою в Україні», – нагадує газета.
Українські оглядачі також зауважують, що Прилєпін є не просто російський «письменник», а «учасник бойових дій, який розшукується в Україні за звинуваченням у тероризмі».
«Він прийшов в Україну вбивати українців. Це важливий факт, про який деякі ЗМІ забули згадати», – нагадала Марія Авдєєва, експертка International Strategic Action Network for Security.
Це, як нагадує NYT, імовірний замах є «другим резонансним інцидентом у Росії менш ніж за тиждень, який влада назвала терористичним актом».
Йдеться про вибух, який стався кілька днів тому над Кремлем, які, як стверджувала Росія, були спробою вбити Путіна з боку США за допомогою безпілотника. І Вашингтон, і Київ рішуче заперечують свою причетність до цього епізоду, нагадує NYT.
2 квітня в Росії в центрі Санкт-Петербургу стався потужний вибух в одному із кафе. Під час вибуху загинув «воєнкор» та пропагандист Владлен Татарський.
Як повідомляв Голос Америки, 20 серпня 2022 року в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль Дар’ї Дугіної – дочки праворадикального філософа та ідеолога «російського світу» Олександра Дугіна та активна пропагандистка війни в Україні.
Спецслужби США вважають, що вибух автомобіля, в результаті якого загинула донька російського ультраправого ідеолога Олександра Дугіна, був санкціонований окремими представниками українського уряду, повідомляла NYT з посиланням на джерела серед посадовців. Київ відкидає звинувачення.
- Голос Америки
На коронації короля Чарльза ІІІ не забули про Україну
У Лондоні відбулася коронація короля Чарльза III. Після церемонії у Вестмінстерському абатстві новий король і його дружина, королева-консорт Камілла, з'явилися на балконі Букінгемського палацу, щоб привітати своїх підданих. За їхньою процесією Лондоном у супроводі королівської сім’ї та багатотисячного війська спостерігали натовпи глядачів.
Понад 2200 гостей з усього світу відвідали церемонію в абатстві, серед них були дружина українського президента Олена Зеленська та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Напередодні вони зустрічалися з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, Олена Зеленська мала окрему програму візиту з його дружиною, які висловили підтримку та солідарність з Україною.
Олена Зеленська написала у Twitter, що «коронація їхніх величностей короля Чарльза III і королеви Камілли це, звичайно, історична подія».
«Для мене велика честь бути тут і представляти Україну, особливо зараз. Бажаю Вам довгих років правління», – написала дружина українського президента.
Про зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Лондоні протвітував і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. «Ми говорили про підтримку України в нашій євроатлантичній інтеграції. У центрі уваги була підготовка до конференції з відбудови України. Вдячний Великій Британії за її готовність підтримати кроки України до НАТО», – написав Шмигаль у Twitter.
Під час коронації деякі спостерігачі побачили різні знаки солідарності з Україною з боку господарів церемонії та гостей. Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зауважила, що килими у Вестмінстерському абатстві мали кольори українського прапора.
«Побачила там Україну і на хвилину втратила самовладання», – твітує британська дипломатка з Києва, який продовжує обстрілюватися російськими ракетами.
Не випадковий вибір кольорів суконь, у який прийшли на коронацію дружина і онука американського президента Джо Байдена, помітили кореспонденти української англомовної газети KyivPost.
«Перша леді США Джилл Байден з онукою Фіннеган Байден продемонстрували підтримку та солідарність з Україною кольорами свого одягу на церемонії коронації короля Чарльза III», – твітують журналісти в Україні.
Телеканал CNN зауважив, що під час церемонії коронації перша леді США Джилл Байден зайняла місце поруч із першою леді України Оленою Зеленською.
У Європі ще багато країн зберігають статус монархій: Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція. Але, як зазначає європейський кореспондент Української служби Голосу Америки Богдан Цюпин, Велика Британія є однією з небагатьох, де коронацію перетворюють на помпезну церемонію.
Британська коронація має велике міжнародне значення, бо Чарльз ІІІ також є главою ще понад десятка держав світу, зокрема таких великих країн як Австралія, Канада та численних інших країн та територій.
Мати Чарльза, королева Єлизавета ІІ була, главою набагато більшої кількості держав світу - спадщини Британської імперії. Протримавшись багато сотень років, британська монархія змінюється, а світ інакше дивиться на імперіалізм, який у Британії оцінюють критично, відзначаючи і його негативні сторони.
Для короля Чарльза ІІІ головним завданням буде зберегти привабливість традицій, але також і постійно доводити, що монархія і він - король є не лише видовищною, але й корисною історичною традицією.
- Голос Америки
В Україні поховали 27-річного американського ветерана Крістофера Джеймса Кемпбелла, який загинув під Бахмутом
У Києві попрощалися із американцем Крістофером Джеймсом Кемпбеллом, який загинув 7 квітня під Бахмутом. 27-річний американець мав досвід військової служби в Іраку і Кувейті, а з початком повномасштабної війни приєднався до ССО “Азов”, згодом продовжив службу в іноземному легіоні.
Бути похованим в Україні, на київському цвинтарі, заповідав сам Крістофер Кемпбелл. Його мати дивилася трансляцію церемонії прощання із власного дому у Флориді, погодившись із офіційними застереженнями Сполучених Штатів щодо відвідин України.
“За його останнім бажанням, Кріс був похований в Україні, країні, яку він любив і де знайшов своє кохання, за яку віддав своє життя”, - написав на свої сторінці у Фейсбуці батько нареченої загиблого, Івани Саніної, український режисер Олесь Санін.
Окрім служби в іноземному легіоні Крістофер долучився до волонтерського руху в Україні, був членом волонтерського громадського руху “Вільні”. Представники руху написали у соцмережі: “Його досвід був надзвичайно важливим для нас, адже він був ветераном, який п'ять років служив в Іраку, а потім був у Кувейті. Кріс також допомагав нашому волонтерському руху. Він був хоробрим та рішучим воїном, справжнім другом, людиною з принципами та цінностями. Назавжди в строю!”
За інформацією видання NPR, перед переїздом в Україну навесні 2022 року Крістофер Джеймс Кемпбелл покинув навчання у Сполучених Штатах, продав свої речі, казав, що, відчуває здатність допомогти.
«Найкращі чоловіки світу зараз тут», — цитує NPR Іванну Саніну, наречену загиблого воїна. А колеги засвідчили, що його досвід дозволяв підтримувати місцевих добровольців і призовників на рівні стандартів НАТО, Крістофер допомагав українцям опанувати озброєння, а також зрозуміти воєнну тактику.
Іванна Саніна бачила Крістофера за два дні до його загибелі у Харкові, коли він мав нетривалий перепочинок. Наречена свідчить, що Крістофер відчутно змінився після пережитого жаху у боях з російськими військами за Бахмут. Та назвала його найсміливішим чоловіком.
За словами матері, Крістофер мріяв після війни купити ферму в горах і “бути з коханням всього свого життя”. Американець також вивчав українську мову, щоб попросити руки своєї коханої в її батьків рідною для них мовою, а його наречена сказала, що він і сам став українцем.
Агенція Associated Press повідомляє, що вже щонайменше дев’ять американців загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як повідомляв Голос Америки, раніше влада США підтвердила загибель американського громадянина у Бахмуті - 26-річного добровольця Купера Ендрюса із позивним "Гарріс". Колишній морський піхотинець США був представником Іноземного легіону, а пізніше Комітету опору (Resistance Committee - ред.). Він потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих.
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