Вивезуть лише деяких колаборантів — мер Мелітополя про оголошену РФ "евакуацію"

Призначений росіянами “керівник” окупаційної влади в Запорізькій області Євген Балицький оголосив про “евакуацію” цивільного населення з 18 міст: Токмак, Василівка, Енергодар, Пологи, Тимошівка, Смирнове, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Кам'янка, Пришиб, Мала Білозерка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Кінські Роздори, Розівка.

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров у інтервʼю Голосу Америки розповів детальніше, як окупанти готуються до можливого контрнаступу на цій лінії фронту.

“Проводиться запис на евакуацію населення — першочергово колаборантів. Але вони не здатні вивезти всіх — йдеться про якісь категорії колаборантів, яких евакуюватимуть,” — пояснює Федоров.

Міський голова Мелітополя наголошує, що в місті вже давно немає головних колаборантів та гауляйтерів — вони, за його словами, керують з Криму, або з Москви. Водночас, каже мер, це лише підготовка до евакуації, але сам процес вивезення людей на територію Російської Федерації ще не почався.

“Як би нам би не хотілося, щоб це настало якомога швидше, цього наразі немає,” — додав Федоров. Однак, мер стурбований тим, що росіяни можуть примусово депортувати на свою територію українських дітей.

“Насторожує, що в черговий раз примусово хочуть евакуювати в тому числі і дітей. Як їх доводиться потім розшукувати, ми вже бачили,” — написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, в самому Мелітополі окупанти готуються до контрнаступу — готують бомбосховища та резервні пункти управління. Крім того, Федоров повідомляє, що за свідченнями місцевих мешканців, співробітникам комунальних підприємств у місті видали трудові книжки і наказали "виходити на роботу, але у випадку вибухів залишатись вдома".

Більше про контрнаступ, підготовку міста до деокупації та роботу партизанів у Мелітополі читайте у інтервʼю з мером Іваном Федоровим.