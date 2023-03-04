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- Голос Америки
Зеленський закликає негайно повернути під контроль України Запорізьку АЕС
Президент Володимир Зеленський закликав світове співтовариство накласти «глобальні санкції» проти російської атомної промисловості та негайно повернути під контроль України Запорізьку АЕС, яку рік тому захопили російські війська.
«Рік тому терористична держава вперше в історії людства взяла в «заручники» атомну електростанцію, Запорізьку АЕС», – нагадав президент Зеленський.
Український лідер нагадав, що станція перебуває в районі бойових дій і Росія використовує її для прикриття своєї агресії. Росія, за словами Зеленського, «перетворила територію ЗАЕС на де-факто військовий полігон».
«Росія обстріляла станцію, вона обстрілює наші міста, ховаючись на АЕС, перетворила територію ЗАЕС на де-факто військовий полігон», – написав Зеленський у Twitter.
За словами Зеленського, ця ситуація вимагає принципової реакції з боку світового співтовариства.
«Ця особливо цинічна форма терору вимагає особливо принципової реакції світу. Нам потрібні глобальні санкції проти російської атомної промисловості, нам потрібно негайне повернення повного українського контролю над ЗАЕС», – написав український президент у Twitter.
Зеленський подякував Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ) «за спільну роботу над відновленням безпеки».
Як повідомляв «Голос Америки», місія МАГАТЕ працює на Запорізькій АЕС на ротаційній основі, попри блокування Росією спроб ротації та мілітаризацію тимчасово окупованої атомної електростанції. Минулого тижня відбулася шоста ротація, повідомив Рафаель Ґроссі, генеральний директор МАГАТЕ.
У жовтні минулого року Росія оголосила ЗАЕС «федеральною власністю». Позиція МАГАТЕ, за словами її очільника, полягає в тому, що ЗАЕС – це український об’єкт.
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Допомога Україні - в центрі виборчих дебатів в Естонії
ТАЛЛІНН, Естонія (AP) — Естонія, яка надає Україні більше зброї, ніж будь-яка інша країна відносно її економічної потужності, готується до загальних виборів в неділю, які визначатимуть, чи зможе вона витримати такий високий рівень підтримки.
45-річна прем'єр-міністр країни Кая Каллас стала одним із найвідвертіших прихильників України в Європі за останній рік війни. Вона балотується на другий термін, і її позиції зміцнилися завдяки закликам запровадити санкції проти Москви.
Балтійська країна з населенням 1,3 мільйона яка межує з Росією на сході, Естонія, відокремилася від Радянського Союзу в 1991 році та взяла чіткий курс на Захід, приєднавшись до НАТО та Європейського Союзу.
Опитування показують, що правоцентристська Реформаторська партія Каллас, ймовірно, отримає більше голосів, ніж будь-яка інша партія. Її головним суперником є Мартін Хельме, голова націоналістичної партії EKRE, який звинувачує Каллас у тому, що рівень інфляції в країні становить 18,6% — один із найвищих у ЄС — а також в тому, що вона підриває оборону Естонії, коли надає зброю Україні.
Каллас стверджує, що в інтересах її країни допомогти Києву.
Повномасштабне вторгнення в Україну викликало в Таллінні побоювання, що перемога Росії може заохотити Москву переключити свою увагу на інші країни, які вона контролювала в радянські часи, включно з балтійськими країнами Естонією, Латвією та Литвою, які тепер є членами НАТО.
«Ми зіткнулися з (парламентськими) виборами в дуже важкий час», — сказала Каллас представникам партії в нещодавній промові. «Війна (в Україні) триває, і вона накладає відбиток на всю Європу, навіть на весь світ. Я не знаю, коли закінчиться війна, але знаю, що вона не закінчиться перемогою (президента Росії Володимира) Путіна".
Вона сказала, що Росія навряд чи «коли-небудь знову» стане надійним партнером, додавши, що естонці «повинні звикнути до думки, що ми живемо по сусідству з терористичною державою-ізгоєм, і що ми не повинні втрачати пильність".
Каллас стверджує, що оборона Естонії залишається міцною, оскільки Сполучені Штати та інші союзники по НАТО постачають Україні та Естонії першокласну зброю, як-от ракетні системи HIMARS. Вона закликала країни-члени ЄС спільно закуповувати зброю для України, подібно до того, як 27-членний блок придбав вакцини проти COVID-19 під час пандемії.
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю заявив, що Естонія пропонує країнам ЄС надати Україні 1 млн артилерійських снарядів у рамках спільного тендеру.
Крім зброї, Естонія надає Києву значну гуманітарну допомогу та прийняла понад 60 000 українських біженців.
Популістська EKRE, яка в основному виступає проти ЄС та імміграції, закликала обмежити кількість біженців з України, заявивши, що Естонія не може впоратися з такою кількістю людей.
Каллас, яка перебуває на посаді з 2021 року, є частиною покоління молодих жінок, які за останні роки піднялися на вершину міжнародної політики та стали сильними голосами України.
Разом із прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін та міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок Каллас рішуче засудила звірства Росії в Україні та закликала західний світ не піддаватися ядерним загрозам Кремля.
Зараз у 101-місцевому парламенті Естонії представлено п’ять партій. Багато естонців уже проголосували в електронному вигляді, голосуючи зі своїх комп’ютерів.
Партія реформ Каллас очолює нинішній трипартійний коаліційний уряд із невеликою консервативною партією «Батьківщина» та соціал-демократами. Опитування показують, що партія EKRE, яка є сильною в сільській місцевості, швидше за все, отримає друге місце в неділю, а за нею піде Центристська партія, яку традиційно підтримує значна етнічна російська меншина Естонії.
Проте, якщо в неділю партнери Каллас по коаліції отримають поганий результат, її опоненти все матимуть сильнішу позицію для формування уряду.
Політичний аналітик Тоніс Саартс каже, що Каллас успішно розпочала роботу на посаді прем’єр-міністра через суперечки з іншими партіями, але вважає, що її імідж у країні покращився завдяки різким заявам на міжнародній арені на підтримку України.
"Це зробило Каллас набагато сильнішою та підвищило її авторитет у внутрішній політиці", - сказав Саартс, доцент кафедри порівняльної політології Талліннського університету.
- Голос Америки
Як у Денвері українка навчає американців готувати українські страви. Відео
Киянка Тетяна Стратілат у Денвері навчає американців готувати українські страви. Місця на її майстер-класи зазвичай розкуповують заздалегідь. А частину прибутків жінка віддає на потреби України.
- Голос Америки
«Майбутнє України в Європейському Союзі» – президентка Європарламенту
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала Європейський Союз розпочати з Україною переговори про членство вже цього року. Про це лідерка парламенту, до якого входять представники 27 країн Європи, сказала у суботу під час візиту в Україну.
«Коли ми говоримо, що Україна – це Європа, а Європа – це Україна, це означає, що переговори про вступ мають розпочатися якнайшвидше. Я сподіваюся, вже цього року», – сказала Мецола у Львові.
«Майбутнє України в Європейському Союзі», – додала вона.
Мецола наголосила, що її «вражає темп, з яким Верховна Рада і уряд просуваються щодо вступу до ЄС».
Президент Володимир Зеленський у Львові зустрівся з президенткою Європарламенту і подякував їй за лідерство в підтримці держави від початку повномасштабної війни і за підтримку в Євросоюзі.
1 березня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Євросоюзі. Це сталося на другий день після подання Києвом заявки на членство. Президент Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі 28 лютого 2022 року.
У Львові Зеленський та Мецола обговорили реалізацію української формули миру, а можливість створення Офісу зв’язку Європарламенту в Україні, що могло б покращити комунікацію з європейськими інституціями та допомогло б пришвидшити євроінтеграцію України.
Брюссель надав Києву офіційний статус кандидата в червні минулого року, через чотири місяці після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення. Але процес приєднання до Європейського Союзу зазвичай займає кілька років.
“Мені сниться школа, сниться мій будинок, сниться Азовське море” – директорка маріупольської школи. Відео
До війни Наталя Ровіцька була директоркою однієї із шкіл Маріуполя. Російська армія частково зруйнувала її, а також квартиру Наталі та все її життя. Зараз жінка працює вчителькою хімії в українській школі у Варшаві. Про рік життя Ровіцької без рідного міста – в сюжеті Лесі Бакалець.
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