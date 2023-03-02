МАГАТЕ провело успішну ротацію експертів на окупованій Запорізькій АЕС, попри протидію Росії

Довгоочікувана ротація експертів місії МАГАТЕ щодо сприяння та підтримки нарешті відбулася на Запорізькій АЕС - попри блокування Росією попередніх спроб ротації та мілітаризацію тимчасово окупованої атомної електростанції.

Про успішну ротацію (вже шосту за рахунком) повідомив Рафаель Ґроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії у Твіттері. Напередодні МЗС України оприлюднило заяву щодо блокування Росією ротації персоналу МАГАТЕ та мілітаризацію ЗАЕС.

"Радий повідомити про успішне завершення довгоочікуваної ротації місії сприяння та підтримки на Запорізькій АЕС – уже шостої за рахунком. Дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність та відданість справі, а також зусилля всіх учасників. Місія ISAMZ незамінна для зменшення ризику ядерної аварії", – написав 2 березня Рафаель Ґроссі у Twitter.

Дії росіян навколо Запорізької АЕС назвав “безвідповідальною поведінкою Росії” заступник міністра енергетики США Дейвид Турк. Як повідомляв Голос Америки, він також описав ситуацію на атомних електростанціях в Україні як дуже небезпечну.

“Ми співпрацюємо з нашими колегами з МАГАТЕ, зокрема з генеральним секретарем Гроссі та іншими. Він намагався зіграти конструктивну роль, запропонувати деякі правила, щоб була якась певність, щоб переконатися, що навіть у зоні бойових дій не станеться ненавмисного пошкодження електростанції”, - сказав Турк.

Як повідомляв Голос Америки, Путін у жовтні минулого року оголошував ЗАЕС «федеральною власністю», підписавши відповідний указ. А Рафаель Ґроссі заявляв : “Позиція МАГАТЕ полягає в тому, що ЗАЕС - це український об’єкт”.

За інформацією звіту МАГАТЕ про ядерну безпеку та гарантії в Україні, упродовж року війни декілька з п’яти українських АЕС зазнали прямого обстрілу російськими військами. Кожен із семи "незамінних стовпів МАГАТЕ для ядерної безпеки під час збройного конфлікту" був порушений в Україні, - йдеться у звіті, включаючи фізичну цілісність ядерних установок; функціонування систем безпеки; умови праці персоналу; ланцюжки постачання, канали зв'язку, радіаційний моніторинг та заходи щодо надзвичайних ситуацій; зовнішнє електропостачання.

Вперше в історії війна ведеться на об’єктах великої ядерно-енергетичної програми.

«Вперше в історії війна ведеться на об’єктах великої ядерноенергетичної програми, – сказав гендиректор МАГАТЕ у передмові до звіту. - Оскільки ця трагічна війна вступає в другий рік, я хочу запевнити народ України та міжнародну спільноту в тому, що вони можуть розраховувати на те, що МАГАТЕ і я, як її Генеральний директор, зробимо все можливе в межах нашої компетенції, щоб допомогти запобігти небезпеки ядерної аварії, яка може спричинити ще більше страждань там, де їх уже занадто багато».