Головний інфекціоніст США очікує на значне зростання випадків COVID-19

"Надзвичайна заразність" нового штаму коронавірусу "Омікрон" може призвести до значного збільшення кількості випадків хвороби, попереджає головний інфекціоніст США д-р Ентоні Фаучі.

"Минулого тижня середня кількість випадків була 150 000 і ця кількість, ймовірно, значно зросте", - заявив Фаучі в програмі ABC The Week в неділю.

Хоча дослідження вказують на менш тяжкий перебіг захворювання заражених Омікроном, надзвичайна заразність вірусу може означати значне зростання і кількості госпітілазацій, говорить експерт.

"Якщо значно більше людей захворіють на більш легку форму, це може дещо нейтралізувати позитивний ефект від більш легкої форми, коли йдеться про таку кількість людей", - сказав Фаучі.

Також, у святковий сезон у США спостерігались черги на тестування на COVID-19. Фаучі пов'язав нестачу тестів з тим, що люди почали хвилюватись через поширення Омікрону а також, що люди хотіли протестуватись перед тим, як зустрічатись з родичами на свята.

"Очевидно, ми повинні були б краще підготуватись, - додав він. - Гадаю, ситуація значно покращиться в січні".

З огляду на те, що за попередніми оцінками, захворювання спричинене Омікроном, протікає в більш легкій формі, у США зменшують строк обов'язкової ізоляції при COVID-19.

Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) скоротили термін обов'язкової самоізоляції для медпрацівників, які заразились на COVID-19, але не мають симптомів. Термін скорочено з десяти до семи днів. Медпрацівники зможуть повернутись до роботи, за умови негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом двох днів до повернення.

Також повністю вакциовані медпрацівники, які отримали бустерне щеплення, можуть не дотримуватись самоізоляції після контакту "високого ризику" з інфікованими.

"Громада в охороні здоров'я готується до очікуваного зростання кількості пацієнтів, через"Омікрон", - заявила директорка CDC Рошель Валенські, представляючи нові рекомендації.

Влада штату Нью-Йорк оголосила про скорочення періоду обов'язкової ізоляції до п'яти днів для працівників життєво важливих професій. Про це 24 грудня заявила губернаторка штату Кейті Гочул.

Скорочений термін застосовується для вакцинованих працівників, які не мають симптомів, або мають легкі симптоми і не мають підвищеної температури впродовж 72 годин без жарознижуючих ліків. При поверненні на роботу такі особи повинні будуть носити маски, а от тестуватись не обов'язково.

"Це не "Дельта", - заявила Гочул. - Це не перший штам. Це - "Омікрон", який поки і я підкреслюю - поки - на основі даних з тих місцевостей у світі, де він вдарив спочатку, не має такого жорсткого впливу".

Штам "Омікрон" домінує у США. На нього припадало більше 73% заражень на COVID-19 за період 11-18 грудня, повідомляє CDC.

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