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- Голос Америки
Частина республіканців вимагає більшого контролю над допомогою Україні. У Конгресі зареєстровано проект резолюції
Конгресмени-республіканці, які критикують допомогу США Україні для її захисту від російської агресії, у четвер зареєстрували проект резолюції щодо аудиту коштів, виділених Конгресом.
Резолюцію запропонувала група законодавців від Республіканської партії, яку очолює представниця штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін. Серед співавторів представники Республіканської партії Метт Гетц (Флорида), Баррі Мур (Алабама), Ендрю Клайд (Джорджія) і Томас Массі (Кентуккі). Щойно обраний Корі Міллс (Флорида) також був присутній на прес-конференції у четвер, зауважує газета Hill.
«Ми повинні перевірити [як витрачається] кожен долар американських платників податків, який надсилається в Україну, тому я внесла резолюцію, щоб зробити саме це. Американський народ заслуговує знати, куди спрямовуються їхні гроші», – написала Грін у своєму твіті.
Грін подала проект в якості термінового чи важливого, отже його буде спрямовано до відповідного комітету, члени якого матимуть 14 робочих днів, щоб або відхилити його, або схвалити для голосування в Палаті представників, пояснює газета Hill.
Проект резолюції закликає до посилення контролю над коштами, що виділяються Україні, зокрема йдеться про збереження адміністративних документів і повідомлень, пов’язаних з розподілом фінансування України.
Інші законодавці Палати представників і Сенату з обох партій, які підтримують продовження допомоги США Україні, кажуть, що ці їхні колеги не представляють думок більшості конгресменів, які підтримують надання допомоги Україні.
Як пише газета Hill, поки що незрозуміло, як сприймуть проект резолюції в комітеті, але демократи, швидше за все, проголосують проти неї, щоб не допустити її до голосування у Палаті представників.
З іншого боку, оглядачі видання Roll Call, що спеціалізується на висвітлені подій в американському Конгресі, кажуть, що той факт, що документ було зареєстровано, сигналізує про "майбутню боротьбу за те, щоб адміністрація Байдена продовжувала підтримувати Київ, коли республіканці матимуть більшість в наступному скликанні Палати представників".
На прес-конференції у четвер Грін сказала, що вона готова повторно внести резолюцію на наступному скликанні Конгресі, коли республіканці матимуть більшість.
«Я знову внесу цю резолюцію, але також вимагатиму повного аудиту. Ми проголосували «проти» надсилання грошей туди, але ми також будемо перевіряти, що відбувається в Україні», – сказала депутатка Палати представників.
Грін послалася на слова лідера республіканської меншості в Палаті представників Кевіна Маккарті, який раніше заявив, що республіканці не збираються виписувати «необмежений чек» Україні.
Пізніше Маккарті, який представляє Каліфорнію, спробував пояснити свої коментарі, сказавши, що він підтримує допомогу США Україні, але виступає за більший нагляд.
Маккарті, який у вівторок переміг у номінації від республіканців на посаду спікера Палати представників, заявив, що майбутні запити Білого дому про виділення Україні грошей не отрімають легкого схвалення в Конгресі.
А у середу Маккарті заявив, що потрібно відкласти ухвалення законопроекту про фінансування на оборону на 2023 фінансовий рік до січня, коли республіканці візьмуть під контроль Палату представників.
У вівторок Білий дім звернувся до американського Конгресу із проханням схвалити виділення 37,7 мільярда доларів на безпекову та іншу допомогу Україні, яка має надаватися протягом фіскального року 2022-2023, тобто до 1 жовтня наступного року.
За даними Пентагону, загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку урядування адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 21,4 мільярда доларів та понад 18,6 мільярда доларів з початку російського вторгнення 24 лютого.
Також Адміністрація Байдена надала Києву близько 10 мільярдів доларів гуманітарної допомоги та близько 13 мільярдів доларів економічної допомоги.
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- Голос Америки
Німецькі гаубиці швидко виходять з ладу на полі бою. Екс-генерал США радить налагодити їхній ремонт в Україні
Українські військовики мають проблеми із ремонтом німецьких самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 через нестачу запасних деталей, пише Spiegel. За інформацією видання, після доставки Україні 14 гаубиць Міністерство оборони Німеччини не змогло вчасно замовити і відправити запасні деталі для установок, аби допомогти зберегти їхню боєздатність.
Тим часом, гаубиці швидко зношуються і потребують ремонту через інтенсивність їхнього використання у боях на сході України. Видання пише, що Бундесвер має інформацію, що щодня ЗСУ здійснюють близько 300 запусків снарядів.
Днями міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина створить у Словаччині центр технічного обслуговування для ремонту озброєнь, які вона постачає в Україну.
"Ми досягли домовленості, і робота може початися негайно, щоб все обладнання, яке було поставлено (Києву), можна було відремонтувати після того, як воно вийшло з бою", - сказала вона.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Над повідомив, що ремонтні роботи почнуться в найближчі кілька тижнів і будуть зосереджені в основному на гаубицях і зенітних системах.
Spiegel пише, що нестача запчастин для гаубиць може завадити ефективній роботі словацького ремонтного хабу, а також ремонту шести гаубиць, які вже доставили з України до Литви.
Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес у Twitter висловив думку, що ефективніше було б налагодити такий ремонт німецької техніки безпосередньо в Україні і це, на його думку, можливо і без присутності там військовиків НАТО: "Це має бути в Україні... надто багато часу витрачається на перетягування зламаного обладнання до Центральної Європи для ремонту. [Треба] отримати технічне обслуговування вищого рівня в Україні, щоб скоротити час простою. Існують комерційні компанії, готові це робити. [Там] не обов'язково повинні бути фізично присутні військовики [інших країн]".
Під твітом у Годжеса запитали, чи не краще мати такі ремонтні хаби в іншій країні, неподалік українського кордону, адже саме в Україні такі потужності стали б ціллю для російських атак. Годжес відповів: "Ви маєте рацію, що це буде ціллю, і тому його потрібно буде організувати, захистити та, ймовірно, розсередити, щоб зменшити ризик. Але це заощадило б тижні для кожної системи, швидше повернуло б їх до бою".
Тим часом, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про те, що до роботи на фронті систему протиповітряної оборони Hawk. "Бачимо, що вже працюють і NASAMS, і IRIS-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яку вже готують до того, щоб вона стала в бойові порядки Повітряних сил. У такий спосіб посилюватимемо наявну систему ППО", – сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.
Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони Patriot, що розміщені, зокрема, у Словаччині, але постачання якої для України поки не розглядають, повідомляли наприкінці жовтня Reuters посадовці США на умовах анонімності.
Як Голос Америки писав раніше, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк заявив, що цілком можливо закрити небо не над цілою, а над західною частиною України, де не ведуться бойові дії, і жодні міжнародні правила не перешкоджають країнам НАТО це зробити. Але що стосується цілої України, то Кларк каже, що для цього б знадобилися "сотні систем Patriot", яких просто не існує.
Як американський астронавт Скотт Келлі допомагає харківським волонтерам? Відео
Як справляються харківські волонтери із допомогою самотнім пенсіонерам та як їм допоміг американський астронавт Скотт Келлі – в сюжеті Анни Костюченко та Павла Суходольського.
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Російські війська готуються обороняти Крим - експерти
Російські війська готуються до продовження українського наступу на Крим та Донбас, вважають західні військові аналітики.
Британська розвідка повідомляє у п’ятницю, що після відступу з Херсона, російські сили перегруповуються та «збудували нові траншеї біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський-Донець між Донецькою та Луганською областями».
«Деякі з цих місць знаходяться на відстані до 60 км позаду поточної лінії фронту, що свідчить про те, що російські планувальники готуються до можливості подальших великих українських проривів», – мовиться у повідомленні Міністерства оборони Британії у Twitter.
Британські військові експерти не виключають, що Росія спробує передислокувати частину сил, виведених з Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут у Донецькій області.
Говорячи про українську військову тактику, фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що очікують, що українські сили, ймовірно, продовжуватимуть діяти так, як діяли досі – витискати росіян з території України, відрізаючи їм лінії постачання.
Принаймні, вони очікують, що українські війська далі будуть концентруватися на кількох головних маршрутах – південна траса Т2202 Нова Каховка – Армянськ, південно-східна траса Р47 Каковха – Генічеськ і траса М14, яка тягнеться на схід до Мелітополя, Бердянська, Маріуполя.
«Обмежена кількість високоякісних доріг і залізниць у цьому районі, зокрема, тих, які з’єднують Крим із материком, створює потенційні вузькі місця, які можуть бути заблоковані Україною, що поступово погіршить здатність Росії продовжувати постачати своє угруповання на сході Херсонської області та в інших районах півдня України», – посянюють фахівці ISW.
Як наголошують експерти Інституту, подібна тактика витискання російських військ через вузькі місця вздовж ключових доріг, не лише мостів через річку Дніпро, була успішною під час контрнаступу України в Херсоні. Наявність широкого Дніпра у цьому районі сприяла успіху обраної тактики, тому вашингтонські експерти очікують, що просування на сході Херсонщини не буде таким кардинальним. Незважаючи на це, вони вважають, що і так українські військові зможуть «перешкодити зусиллям Росії зміцнити та утримати свої нові лінії оборони».
Американський військовий аналітик Майкл Кофман, вважає, що важливим чинником для російського відступу від Херсона, було те, що російській армії бракує озброєння. У подкасті War on the Rocks, Кофман, який є директором дослідницької програми в Програмі вивчення Росії в CNA та співробітником Інституту Кеннана, каже, що схиляється до думки, що російська армія страждає від браку боєприпасів не лише в результаті того, що українські сили обмежують її можливості постачання, а тому що цих боєприпасів немає на російських складах. Тому росіяни намагаються закупити їх в Північній Кореї, а дрони - в Ірані.
На думку Кофмана, росіяни намагатимуться тримати оборону вздовж нинішніх позицій, намагаючись протриматися там цілу зиму. Українська тактика, на думку аналітика, полягатиме у тому, щоб не давати росіянам перепочинку взимку і тримати ініціативу до надходження з-за кордону техніки, яка дозволить перейти у великий контрнаступ.
Бої на Донбасі, на думку Кофмана, росіяни зараз ведуть за те, щоб не опинитися поза містами, коли настануть морози. Для української армії це був би найкращий сценарій, адже він би означав, що бойовий дух російської армії падає до рівня, коли вона неспроможна чинити опір.
Найгіршим сценарієм для України був би той, за якого Росія може використати зимову паузу для того, щоб підготувати новобранців та зробити нові запаси боєприпасів для початку нового наступу на Донбасі, каже Кофман.
- Голос Америки
NYT назвала 4 шляхи, як Росія могла отримати ракети для атаки на Україну
У вівторок Росія провела ракетний напад із застосування більше 100 ракет, повідомляє українська влада. Пошкоджено більше 15 енергооб'єктів і зірвано постачання електроенергії для 10 мільйонів домогосподарств, згідно з українськими офіційними даними.
Про те, звідки Росія може брати ракети для нападу йдеться в статті The New York Times в п'ятницю.
1. Зброя надходить із Ірану, або Північної Кореї, припускає видання і вказує на слова очільника Пентагону Ллойда Остіна, який в середу заявив, що на тлі зменшення резервів зброї Росія "звертається до Ірану, вони звертаються до Північної Кореї". В ЗСУ також говорили про те, що Росія може отримувати ракети від Тегерана.
Як повідомляв Голос Америки, директорка з національної розвідки США Авріл Гейнс стверджувала цього місяця, що "експортні обмеження змушують Росію звертатися до таких країн, як Іран і Північна Корея, за поставками, включаючи БПЛА, артилерійські снаряди та ракети".
2. Виробництво в Росії. Видання посилається на звіт оборонного аналітичного центру Janes, де йдеться, що Росія могла створити запаси мікрочипів до повномасштабного вторгнення, або отримати їх в рамках комерційних невійськових поставок, незважаючи на санкції. Також, йдеться в звіті, який наводить NYT, російська військова промисловість працює в три зміни без вихідних.
3. Росія використовує для обстрілів ракети ППО, на кшталт С-300, через нестачу атакувальних ракет. Раніше Росія застосовувала такі ракети для обстрілу місь в Україні. В цьому оглядачі вбачають ознаки нестачі ракет у Росії.
4. Росія створювала запаси, очікуючи війни з НАТО, припускає видання, спираючись на оцінки аналітика Центру Стратегічних досліджень США Марка Канчіана, який вважає, що Росія довгий час вважала таку війну можливою.
Під час ракетних обстрілів у вівторок, ракета впала на територію Польщі, що призвело до загибелі двох осіб. Польща проводить розслідування інциденту. Посадовці Польщі, США та НАТО заявили, що, ймовірно, ракета, що впала, була ракеторю українського ППО, однак вказали, що провина зрештою лежить на Росії, яка проводить обстріли української території. На місці події працюють також і українські експерти, повідомили в українському уряді.
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