Частина республіканців вимагає більшого контролю над допомогою Україні. У Конгресі зареєстровано проект резолюції

Конгресмени-республіканці, які критикують допомогу США Україні для її захисту від російської агресії, у четвер зареєстрували проект резолюції щодо аудиту коштів, виділених Конгресом.

Резолюцію запропонувала група законодавців від Республіканської партії, яку очолює представниця штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін. Серед співавторів представники Республіканської партії Метт Гетц (Флорида), Баррі Мур (Алабама), Ендрю Клайд (Джорджія) і Томас Массі (Кентуккі). Щойно обраний Корі Міллс (Флорида) також був присутній на прес-конференції у четвер, зауважує газета Hill.

«Ми повинні перевірити [як витрачається] кожен долар американських платників податків, який надсилається в Україну, тому я внесла резолюцію, щоб зробити саме це. Американський народ заслуговує знати, куди спрямовуються їхні гроші», – написала Грін у своєму твіті.

Грін подала проект в якості термінового чи важливого, отже його буде спрямовано до відповідного комітету, члени якого матимуть 14 робочих днів, щоб або відхилити його, або схвалити для голосування в Палаті представників, пояснює газета Hill.

Проект резолюції закликає до посилення контролю над коштами, що виділяються Україні, зокрема йдеться про збереження адміністративних документів і повідомлень, пов’язаних з розподілом фінансування України.

Інші законодавці Палати представників і Сенату з обох партій, які підтримують продовження допомоги США Україні, кажуть, що ці їхні колеги не представляють думок більшості конгресменів, які підтримують надання допомоги Україні.

Як пише газета Hill, поки що незрозуміло, як сприймуть проект резолюції в комітеті, але демократи, швидше за все, проголосують проти неї, щоб не допустити її до голосування у Палаті представників.

З іншого боку, оглядачі видання Roll Call, що спеціалізується на висвітлені подій в американському Конгресі, кажуть, що той факт, що документ було зареєстровано, сигналізує про "майбутню боротьбу за те, щоб адміністрація Байдена продовжувала підтримувати Київ, коли республіканці матимуть більшість в наступному скликанні Палати представників".

На прес-конференції у четвер Грін сказала, що вона готова повторно внести резолюцію на наступному скликанні Конгресі, коли республіканці матимуть більшість.

«Я знову внесу цю резолюцію, але також вимагатиму повного аудиту. Ми проголосували «проти» надсилання грошей туди, але ми також будемо перевіряти, що відбувається в Україні», – сказала депутатка Палати представників.

Грін послалася на слова лідера республіканської меншості в Палаті представників Кевіна Маккарті, який раніше заявив, що республіканці не збираються виписувати «необмежений чек» Україні.

Пізніше Маккарті, який представляє Каліфорнію, спробував пояснити свої коментарі, сказавши, що він підтримує допомогу США Україні, але виступає за більший нагляд.

Маккарті, який у вівторок переміг у номінації від республіканців на посаду спікера Палати представників, заявив, що майбутні запити Білого дому про виділення Україні грошей не отрімають легкого схвалення в Конгресі.

А у середу Маккарті заявив, що потрібно відкласти ухвалення законопроекту про фінансування на оборону на 2023 фінансовий рік до січня, коли республіканці візьмуть під контроль Палату представників.

У вівторок Білий дім звернувся до американського Конгресу із проханням схвалити виділення 37,7 мільярда доларів на безпекову та іншу допомогу Україні, яка має надаватися протягом фіскального року 2022-2023, тобто до 1 жовтня наступного року.

За даними Пентагону, загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку урядування адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 21,4 мільярда доларів та понад 18,6 мільярда доларів з початку російського вторгнення 24 лютого.

Також Адміністрація Байдена надала Києву близько 10 мільярдів доларів гуманітарної допомоги та близько 13 мільярдів доларів економічної допомоги.