Українські заробітчани та аграрії показують - Україна успішно конкурує за кордоном, - економістка США

Українська економіка, хоч і помірними темпами, але стабільно зростає. Цього місяця міжнародне рейтнгове агентство Fitch підвищило рейтинг України до рівня "В" з позитивним прогнозом на тлі зміцнення макроекономічної стабільності, змешення політичної невизначеності завдяки скороченню виборчого періоду а також заявам уряду про відданість реформам.

Тепер настала реальна можливість для економічного прориву в Україні, вважає Еліна Рибакова, заступниця головного економіста Міжнародного інституту фінансів – впливової асоціації фінансового сектору США.

"Ми сподівались на зростання економіки України більше 20 років. Думаю, тепер є шанс", - говорить Еліна Рибакова, заступниця головного економіста Міжнародного інституту фінансів – впливової асоціації фінансового сектору США.

Серед факторів, що рухають Україну вперед і вже засвідчили конкурентоздатність українців - висока освіта, що дозволяє українцям успішно конкурувати на ринку праці за кордоном, а також сільське господарство, яке наразі успішно завойовує світові ринки. Ці переваги можуть забезпечити стійкий розвиток України, говорить Рибакова.

"Збільшуючи відповідність міжнародним стандартам у агровиробництві та освітнім стандартам, Україна може зробити наступний крок вперед в інтеграції з Європою а також отримані доступу на нові ринки", - стверджує аналітик.

"Україна має багато природних ресурсів і фантастичну аграрну землю, поряд з промисловими ресурсами – говорить економістка, - українська робоча сила також змінюється.

Той факт, що українці настільки успішно їдуть за кордон і працюють там не лише як низько кваліфіковані працівники, але і піднімаються до більш продуктивних сфер, справді свідчить про якість освіти в країні".

Водночас, витрати для інвесторів на оплату праці в Україні залишаються набагато меншими, на решті території Європи, зауважує економістка.

Те, що українські аграрії почали виходити на європейський ринок означає, що їх продукція відповідає високим вимогам і інші країни поза Європою починають більше довіряти українським стандартам якості.

"Те, що Україна, наприклад, відповідає європейським стандартам у аграрному секторі означає, що вони також можуть отримати доступ до ринків у Єгипті і, можливо, інших країнах, бо вони можуть довіряти стандартам продукції, що йде з України", - говорить вона.

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