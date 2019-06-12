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Трамп: закупівлі російського газу роблять Німеччину заручницею РФ

  • Голос Америки
Президент США Дональд Трамп виступає під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Білому домі 12 червня 2019 року

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Президент Трамп розкритикував Німеччину за закупівлі російського газу і заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій США проти кремлівського газового проекту "Північний потік 2". На цьому він наголосив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Ми захищаємо Німеччину від Росії, і Росія отримує мільярди і мільярди доларів з Німеччини" за газ, - наголосив Трамп.

Багато європейських країн, включаючи Польщу, хочуть отримати зріджений газ зі США, наголосив президент США Дональд Трамп, звертаючись до преси. "Надзвичайні обсяги продаються".

Саме Німеччина має силу заблокувати цей процес, переставши купувати російський газ, переконаний президент США.

"Німеччина має можливість заблокувати трубопровід, - сказав він про кремлівський проект. - Знаєте як? Не купувати російське. Німеччина вирішила купити величезний відсоток своїх енергоносіїв у Росії".

Він поділився міркуваннями про те, що німецький народ не задоволений рішенням купувати російський газ, адже це робить "Німеччину заручницею Росії".

/**/ /**/ /**/ Фото: прес-конференція президента США Дональда Трампа та президента Польщі Анджея Дуди 18 вересня 2018 року
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Трамп також підтвердив плани провести зустріч з президентом Росії Путіним під час зборів Великої 20-ки в Японії наприкінці червня.

Адміністрація Трампа послідовно виступає проти проекту "Північний потік 2". Про ініціативи Конгресу з запровадження санкцій проти проекту говорив і міністр енергетики США Рік Перрі під час свого візиту до Києва на інавгурацію Володимира Зеленського в травні.

"Протистояння "Північному потоку-2" все ще дуже живе й активне у Сполучених Штатах", – сказав Перрі на брифінгу у Києві.

"Сенат Сполучених Штатів має намір ухвалити законопроект, Палата представників затвердить його, і він потрапить до президента (Трампа, - ред.), який планує підписати його, що накладе санкції на "Північний потік-2".

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