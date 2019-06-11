Військо та зріджений газ – Дуда покладає великі надії на зустріч з Трампом

Нову угоду, що передбачає збільшення військової присутності США у Польщі, буде оголошено на зустрічі президента Польщі Анджея Дуди з президентом США Дональдом Трампом, що відбудеться 12 червня. Такими сподіваннями Дуда поділився в інтерв'ю Reuters, опублікованому в понеділок.

Польща та США тісно співпрацюють в сфері безпеки та енергетики, що створює сприятливе тло для зустрічі двох президентів, які зустрічатимуться вже вдруге протягом року.

Польща активно намагається заручитись підтримкою США у протистоянні російській агресії. Так, країна закуповує винищувачі F-35 і виступає за створення постійної військової бази США в Польщі, яку керівництво країни запропонувало назвати "Форт Трамп". На створення цієї бази, Польща готова спрямувати 2 мільярди доларів. Польща витрачає 2% ВВП на оборону, що відповідає вимогам НАТО, на яких неодноразово наголошувала адміністрація Трампа.

Все ж, американські експерти неоднозначно оцінили можливість нарощування військ США в Польщі, вказуючи що посилення військової присутності США в регіоні може спровокувати Кремль, а також може створити враження, що США підтримують недемократичну внутрішню політику Дуди.

Збільшення контингенту США в Польщі, спонукатиме Росію до дій у відповідь, йдеться у звіті американського аналітичного центру Stratfor від 7 червня. Зокрема, Росія може посилити мілітаризацію східної України та Криму, переконані аналітики Stratfor.

На тепер, у Польщі та країнах Балтії розміщено 4 000 військових НАТО на ротаційній основі. Додавання ще 1000 військових це надто мало, щоб захиститись від можливої російської агресії, але достатньо, щоб спровокувати Путіна, пише аналітик Мелісса Гупер в статті для Foreign Policy.

Вона також закликала адміністрацію Трампа не надавати сигналів підтримки польській правлячій партії "Право і справедливість", відомій своїми антидемократичними кроками.

"Військова підтримка США Польщі є зеленим світлом для наступних порушень", - пише дослідниця.

Натомість, Гупер закликала Конгрес привернути увагу до відходу від демократії в Польщі і вжити кроків, подібних до внесення резолюції до Конгресу з підтримки розбудови демократії в Угорщині, після візиту угорського президента Орбана до Білого дому.

Крім угоди в сфері безпеки, під час свого візиту до США, Дуда також планує досягти домовленостей в сфері енергетики, які дозволили б зменшити залежність найбільшої економіки Східної Європи від російського газу. Польща почала імпорт американського зрідженого газу і може наростити цей імпорт після 2022 року, коли завершиться дія довгострокового газового контракту Польщі та Росії.Відповідні переговори президент Польщі планує провести в другій частині свого візиту до США, що загалом триватиме шість днів. Після зустрічей в Вашингтоні Дуда відвідає Г'юстон, Техас, де проведе зустріч з міністром енергетики США Ріком Перрі.

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