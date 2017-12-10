Спецпредставник ООН закликав уряд США відкрити кримінальне провадження у справах застосування електрошокерів у в’язницях

Спеціальний представник ООН з питань недопущення катувань закликав уряд США відкрити кримінальне провадження у справах застосування надмірної сили, а саме електрошокерів, в американських в’язницях.

Відео використання так званих тейзерів у в’язницях штатів Огайо, Тенесі, Оклагоми та Арканзасу між 2008 та 2016 роками оприлюднило агентство Рейтер. В ООН кажуть, зафіксовані інциденти порушують заборону ООН катувань, нелюдського та жорстокого поводження з людьми. Розслідування Рейтер визначило понад 100 осіб, які загинули у тюрмах після застосування тейзерів.

Раніше Міністерство юстиції США не рекомендувало відкривати кримінальних справ проти співробітників в’язниць за використання тейзерів, обмежившись цивільними позовами.

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